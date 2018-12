Activision laat verkoop broncode Leisure Suit Larry staken

De geplande verkoop van de broncode van Leisure Suit Larry gaat niet door na een protest van Activision. Advocaten van de game-uitgever zouden met juridische actie hebben gedreigd, ondanks dat Activision geen eigenaar is van de broncode.

Begin deze maand zette Al Lowe, de bedenker van Leisure Suit Larry, de broncode van de games op eBay. Daar werd vervolgens gretig op geboden, maar onlangs zijn de geplaatste aanbiedingen van eBay verwijderd. Een fan had een telefoongesprek met Lowe en kwam er zo achter dat advocaten in opdracht van Activision met juridische actie hebben gedreigd, zo meldt PcGamesN. Activision wilde echter geen commentaar geven op de berichtgeving.

De actie is opvallend omdat Activision geen eigenaar is van de broncode van Leisure Suit Larry. Reden voor de juridische klacht is mogelijk dat de broncode van Leisure Suit Larry delen bevat die ook in andere games voorkomen, waarvan Activision wel de eigenaar is. Lowe zou de zaak niet hebben willen bevechten in de rechtbank vanwege de juridische kosten.

De aangeboden spullen waren kopien van de broncode van Leisure Suit Larry 1 en 2, maar ook de Apple II-games Bop-A-Bet en Dragon's Keep. De software staat op oude 5,25"-floppy's, met extra back-ups op diskettes. De rechten op de games waren echter niet inbegrepen, omdat Al Lowe deze niet in het bezit heeft.