Kingdom Hearts 3 lekt uit en details verschijnen online

Het nog onuitgebrachte spel Kingdom Hearts 3 lijkt vroegtijdig uitgelekt te zijn. De game lijkt in handen te zijn gekomen van mensen die vervolgens screenshots en video's online hebben geplaatst. De maker van de game heeft het uitlekken ervan bevestigd.

De afbeeldingen en video's lijken dit weekend online te zijn verschenen, en dat werd vervolgens door verscheidene mensen opgemerkt, waaronder op Twitter. De video's verschenen op YouTube, maar de meeste lijken inmiddels weer offline te zijn gehaald. In die video's was onder meer de gameplay te zien.

In een reactie hebben de uitgevers van de game laten weten dat zij op de hoogte zijn van het uitlekken van Kingdom Hearts 3. Ook is bekend waardoor het spel is uitgelekt, maar daar worden verder geen details van gegeven. De makers roepen op om de geplaatste video's niet te delen en gewoon op de officiŽle release te wachten.

Square Enix liet in juni al weten dat Kingdom Hearts 3 op 29 januari uitkomt. Die release blijft ook na het uitlekken van delen van de game staan op die datum.