Cydia-winkel sluit mogelijkheid aankopen te doen

Het is niet langer mogelijk om aankopen te doen in de alternatieve app-winkel voor iOS Cydia na een probleem met de autorisatie van PayPal-tokens. De oprichter van de winkel wilde de Cydia-winkel eigenlijk nog dit jaar geheel sluiten.

De toegang tot bestaande downloads blijft wel behouden. Cydia-oprichter Jay 'Saurik' Freeman reageert op Reddit op een advies om aan Cydia-gebruikers om hun PayPal-account te verwijderen uit hun profiel. Volgens hem is het probleem met de autorisatie van PayPal-tokens geen datalek en treft het slechts een klein deel van de gebruikers. Die zouden voor misbruik ingelogd moeten zijn bij Cydia en tegelijk een repository met kwaadaardige content moeten browsen.

Freeman vervolgt dat hij eigenlijk van plan was om de Cydia-winkel nog dit jaar geheel te sluiten. "Deze dienst kost me geld en het is niet iets waarvoor ik een passie heb om bij te houden", stelt de oprichter. In plaats van de gehele sluiting heeft hij de mogelijkheid tot aankopen geblokkeerd. Deze week maakt hij meer bekend over de toekomst van Cydia. De beslissing heeft geen invloed op de ontwikkeling van de Cydia-app en Cydia Substrate.

Cydia verscheen in februari 2009 online. De app-winkel was een alternatief voor de App Store van Apple, voor jailbroken iPhones, iPads en iPods. In augustus van 2009 zou 10 procent van de toen 40 miljoen iPhones en iPods Cydia geinstalleerd hebben, berichtte Wired in dat jaar.