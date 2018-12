Intel en e-sportsleague ESL sluiten nieuw contract voor 100 miljoen dollar

Intel en ESL hebben hun samenwerking op het gebied van e-sports verlengd. In de komende drie jaar investeren beide partijen in totaal 100 miljoen dollar in e-sportstoernooien en andere game-evenementen.

Intel en ESL willen met de investering onder andere grote e-sportsevenementen in het zuidoosten van AziŽ en in AustraliŽ introduceren. Daarnaast omvat de overeenkomst de start van seizoen 14 van de Intel Extreme Masters-competitie, CS:GO Pro League, ESL One en Intel Grand Slam, dat een prijzenpot van 1 miljoen dollar heeft.

De samenwerking tussen ESL en Intel begon achttien jaar geleden en in 2006 begonnen de beide partijen met de Intel Extreme Masters, een wereldwijde competitie. In 2018 hield ESL toen grote e-sportsevenementen, die gemiddeld zo'n 15.000 bezoekers trokken. De 2018-editie van Intel Extreme Masters en ESL One in het Poolse Katowice werd door 169.000 bezoekers bezocht.