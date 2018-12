Huawei kondigt Nova 4-smartphone aan met gat in scherm voor camera

Huawei heeft in thuisland China de Nova 4 aangekondigd. De smartphone heeft in de linkerbovenhoek van het scherm een klein gaatje voor de frontcamera. Aan de achterkant zit een 48-megapixelcamera.

Huawei geeft de details over de Nova 4 op een productpagina op zijn Chinese site, nadat al weken geruchten gingen over de komst van het toestel en deze al even getoond werd. De opvallendste eigenschap is het kleine gat in de linkerbovenhoek van het scherm, waarachter de frontcamera van 25 megapixel zit.

Het is niet de eerste smartphone met een gat in het scherm voor de frontcamera: de Galaxy A8s van Samsung heeft dat bijvoorbeeld ook al, zij het dat die een wat groter gat heeft. De verwachting is dat veel smartphones van 2019 een gat in het scherm krijgen, waarmee een inkeping bovenaan het scherm voorkomen kan worden.

De Nova 4 heeft aan de achterkant drie camera's, waarvan een 48-megapixelmodel met f/1.8-lens, een supergroothoekcamera van 16 megapixel en een camera voor scherptediepte. De smartphone heeft een 6,4"-scherm met resolutie van 2310x1080 pixels en de Kirin 970 als processor. Verder is er 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Aan de achterkant zit een vingerafdruksensor en het laden van de 3750mAh-accu gaat via usb type-c. Of en wanneer de Nova 4 naar de Benelux komt is nog niet bekend.