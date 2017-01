Door Joris Jansen, donderdag 19 januari 2017 14:36, 5 reacties • Feedback

E-sportsorganisaties ESL en Dreamhack gaan dit jaar veertien evenementen uitzenden via het virtualrealityplatform Sliver.tv. De streams kunnen worden bekeken met de mobiele app of via de Oculus Rift, HTC Vive, Samsung GearVR en Google Cardboard.

De e-sportsevenementen worden in een 360-gradenomgeving gestreamd via de apps en website van de dienst, aldus Sliver.tv. Naast de live uitgezonden wedstrijden kunnen toeschouwers statistieken en rechtstreekse herhalingen in virtual reality bekijken. De techniek is vorig jaar onder meer getest tijdens ESL One New York, waar het platform 130.000 kijkers trok.

Het eerste e-sportsevenement waarbij het vr-platform wordt gebruikt, is Intel Extreme Masters, dat eind februari en begin maart zal plaatsvinden in Katowice, Polen. Andere grote evenementen waarbij de technologie wordt aangeboden, zijn ESL One, DreamHack DreamLeague, DreamHack ASTRO Open en DreamHack Masters.

Volgens Sliver.tv bereiken deze e-sportsevenementen wereldwijd meer dan vijftig miljoen fans van games zoals Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends.