E-sportstoernooi en gamebeurs DreamHack Rotterdam is uitgesteld tot volgend jaar

De tweede editie van DreamHack Rotterdam is verplaatst naar 2021. Het e-sportstoernooi stond op de planning voor 16 tot en met 18 oktober in Ahoy, maar gaat vanwege de coronapandemie niet door. De organisatie zoekt een alternatief voor de lanparty.

Zowel het e-sportstoernooi als de bijbehorende gamebeurs in Ahoy zijn afgelast voor dit jaar. De organisatie zegt in een persbericht wel te onderzoeken of de lanparty door kan gaan in een andere vorm. Ook stelt Ahoy te kijken met DreamHack naar 'mogelijkheden voor online en offline evenementen'. Details daarover worden niet bekendgemaakt.

DreamHack Rotterdam vond vorig jaar voor het eerst plaats in Ahoy. Door het internationale karakter en de risico's rondom de coronapandemie heeft de organisatie besloten om de tweede editie uit te stellen naar volgend jaar. Volgens de organisatie zijn zowel e-sportteams als merken uit de gamingwereld terughoudend. Het zou daardoor niet mogelijk zijn om een 'kwalitatief volwaardige' tweede editie van het evenement neer te zetten.

Ook andere DreamHack-evenementen die voor dit jaar op de planning stonden zijn uitgesteld. Het gaat om evenementen in India, de Verenigde Staten en Spanje. Klanten die al kaarten gekocht hebben voor de 2020-editie van DreamHack kunnen die tickets houden voor de editie van volgend jaar. DreamHack Rotterdam vindt in 2021 plaats van 15 tot en met 17 oktober.