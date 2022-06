Apple wil voorkomen dat app-ontwikkelaar handelsmerk op logo met peer krijgt

Apple heeft bezwaar ingediend tegen de aanvraag van een handelsmerk van app-ontwikkelaar Super Healthy Kids. Voor zijn Prepear-kookapp wil die ontwikkelaar een logo met een peer registeren. Apple claimt dat dit verwarrend is.

Apple zegt dat het logo van Prepear net als zijn eigen logo een minimalistische afbeelding is waarop fruit staat afgebeeld. Volgens het bedrijf uit Cupertino zullen klanten daardoor in verwarring geraken. Apple wil de registratie van het handelsmerk dwarsbomen en heeft een bezwaarschrift ingediend.

De makers van Prepear vertellen tegenover iPhoneInCanada dat de aanvraag voor het handelsmerk al in 2017 is ingediend en dat het United States Patent and Trademark Office heeft gezegd dat er geen conflicten zijn met andere geregistreerde handelsmerken. De aanvraag voor het handelsmerk is in behandeling genomen en gepubliceerd. Andere bedrijven kunnen dan nog bezwaar maken.

Volgens Prepear heeft Apple op de laatste dag dat het mogelijk was om bezwaar aan te tekenen gevraagd om uitstel van die deadline. Daarna volgde meerdere keren vragen om uitstel. De ontwikkelaar stelt dat het handelsmerk daardoor in legal limbo terecht kwam.

Prepear zegt met Apple te willen spreken om tot een rationele overeenstemming te komen, maar dat is volgens de ontwikkelaar niet mogelijk. Het bezwaar van Apple is nu aanbeland in de zogenaamde ontdekkingsfase en dat is volgens de Prepear-ontwikkelaar het meest kostbare gedeelte van de zaak.

De ontwikkelaars achter Prepear hebben een petitie opgezet op Change.org, waarmee inmiddels ruim 27.000 handtekeningen zijn verzameld. Hierin roept de ontwikkelaar op Apple te stoppen met het 'pesten van kleine bedrijven' die fruitlogo's gebruiken.