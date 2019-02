Square Enix heeft ruim vijf miljoen exemplaren van Kingdom Hearts III geleverd

Uitgever Square Enix heeft sinds de release van Kingdom Hearts III op 29 januari meer dan vijf miljoen exemplaren van de consolegame geleverd. Daarmee is het de meest succesvolle game in de serie tot nu toe.

Het Kingdom Hearts-account op Twitter maakt melding van de mijlpaal en in een persbericht dat via e-mail is verzonden staat dat het gaat om zowel exemplaren die digitaal zijn verkocht als om fysieke games die wereldwijd zijn geleverd. De game is beschikbaar voor de PlayStation 4 en de Xbox One.

De derde game in de Kingdom Hearts-serie heeft lang op zich laten wachten; deel twee kwam in uit 2005 voor de PlayStation 2. Van die game waren na twee jaar vier miljoen exemplaren geleverd. Daaruit blijkt dat het nieuwste deel succesvoller is dan zijn voorganger.

Kingdom Hearts III is een actie-rgp die zich afspeelt in verschillende Disneywerelden. Tweakers publiceerde afgelopen weekend een review van de game en beoordeelde deze met een 8.