Europese Commissie wil onderhandelen over toegang digitaal bewijsmateriaal in VS

De Europese Commissie wil onderhandelen met de Verenigde Staten over het krijgen van toegang tot digitaal bewijsmateriaal dat is opgeslagen bij Amerikaanse bedrijven. Dergelijk bewijsmateriaal moet in tien dagen in handen van Europese opsporingsautoriteiten komen.

Momenteel werken Amerikaanse bedrijven op vrijwillige basis samen met Europese autoriteiten en volgens Amerikaanse wetten mogen ze niet altijd direct ingaan op verzoeken om toegang tot data, schrijft de Europese Commissie. Het verkrijgen van digitaal bewijsmateriaal duurt daarom gemiddeld tien maanden. Afspraken hierover moeten deze tijd flink terugdringen, de Europese Commissie wil dat digitaal bewijsmateriaal binnen tien dagen moet worden overgedragen.

De onderhandelingen moeten verder ingaan op het adresseren van juridische conflicten, door duidelijk vast te leggen om wat voor data het gaat en door verplichtingen en waarborgen vast te leggen. Ook moeten sterke waarborgen voor gegevensbescherming en privacy gegarandeerd worden.

Volgens de Europese Commissie vereist de meerderheid van de strafrechtelijke onderzoeken in Europa toegang tot digitaal bewijsmateriaal en gaat het vaak om data die buiten de EU is opgeslagen. In december ging de Raad van de Europese Unie al akkoord met een richtlijn over het overhandigen van elektronisch bewijs door de lidstaten onderling. Daarbij moeten aanbieders ook binnen tien dagen opgevraagde gegevens overhandigen, maar bij spoedgevallen kan die deadline tot zes uur teruggebracht worden.

Daarnaast wil de Europese Commissie meedoen aan onderhandelingen over het verdrag van Boedapest, het zogenaamde cybercrimeverdrag. Dat verdrag over de aanpak van digitale criminaliteit werd in 2001 ondertekend en telt intussen meer dan zestig deelnemende landen. Er komt een aanvullend protocol, onder andere over het behandelen van digitaal bewijsmateriaal. De Europese Commissie wil de EU-lidstaten vertegenwoordigen in de onderhandelingen en zo ervoor zorgen dat het protocol compatibel is met huidige en toekomstige EU-wetgeving. Ook wil de Commissie onderhandelen over betere waarborgen voor het beschermen van persoonsgegevens.

De Europese Commissie heeft de onderhandelingen voorgesteld aan de Raad van de Europese Unie. Die moet de voorstellen beoordelen en kan daarna een mandaat geven aan de Commissie om de onderhandelingen uit te voeren.