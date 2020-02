Remasters van oude Kingdom Hearts-games komen uit voor Xbox One

Square Enix en Disney brengen dinsdag twee bundels uit met daarin remasters van Kingdom Hearts-games. Het gaat om Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix en om Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Die bundels verschenen al voor de PlayStation 4.

De twee bundels bevatten in totaal negen games. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix kost 50 euro en bestaat uit de 'final mix'-versies van de eerste twee games, een aantal cinematische verhaalfilmpjes en een twee games die oorspronkelijk voor de Nintendo DS verschenen. De Final Chapter Prologue-bundel kost 60 euro en bevat een remaster van een Nintendo 3DS-game en de korte game Kingdom Hearts 0.2, die voor de PlayStation 4 uitkwam.

Het is voor het eerst dat de klassieke Kingdom Hearts-games beschikbaar zijn op de Xbox One. Het nieuwste deel uit de serie, Kingdom Hearts III dat vorig jaar uitkwam, was al wel beschikbaar op de console van Microsoft. Die game wordt vanaf 25 februari toegevoegd aan het Xbox Game Pass-abonnement. Op die dag komt ook de Re Mind-dlc uit voor de game; die maakt geen onderdeel uit van het abonnement en moet los aangeschaft worden.

De eerste Kingdom Hearts-game kwam uit in 2002 voor de PlayStation 2. De games spelen zich af in een spelwereld met figuren uit het Disney-universum gecombineerd met personages uit Square Enix-games.