We zeggen weleens: maak een game eerst goed en wel af voor je hem in de winkels legt. Te vaak zien we games die onder tijdsdruk zijn afgerond en daardoor eigenlijk on-af worden uitgebracht, met alle gevolgen van dien. Berichten over een game die door een uitgever is uitgesteld, zien we dan ook zelden als slecht nieuws. Je kunt er alleen wel te ver in gaan. Het is vrijwel nooit goed voor een game om extreem lang in ontwikkeling te zijn. Het risico bestaat dan immers dat de technische basis achterhaald is voordat de game uiteindelijk wordt uitgebracht. Kingdom Hearts III werd al op de E3 van 2013 geteased. Dat was te vroeg, vond ook regisseur Tetsuya Nomura. De ontwikkeling was nog lang niet ver genoeg voor een echte aankondiging. Het kwaad was echter al geschied, en miljoenen fans van de serie begonnen aan een lange wachtperiode.

Die wachtperiode kwam deze week ten einde, met de release van het langverwachte derde deel in de serie - als je alle spin-offs en tussenliggende delen niet meerekent. Ook in dit derde deel speel je als de jonge jongen Sora en staan Donald en Goofy steeds aan je zijde. Sora is na de gebeurtenissen in Dream Drop Distance vrijwel al zijn krachten kwijtgeraakt. Er ligt een belangrijke missie te wachten in de Realm of Darkness, maar voordat Sora daar klaar voor is, moet hij op de een of andere manier de 'Power of Waking' zien terug te krijgen. Meester Yen Sid stuurt Sora om die reden naar de Olympus, om te leren van Hercules. Die wist zijn krachten immers te herwinnen nadat hij ze kwijt was geraakt.

Natuurlijk werkt het allemaal niet zo eenvoudig en is Sora na het bezoekje aan Hercules en de zijnen nog niet veel verder, maar gelukkig is er veel meer aan de hand. Sterker nog, als er awards waren voor 'meest onduidelijk, onnavolgbaar verhaal' zou Kingdom Hearts III hoge ogen gooien. In de wereld van Kingdom Hearts zijn harten en lichamen gescheiden entiteiten. Wanneer harten van lichamen worden gescheiden, ontstaan bij sterke individuen zelfs kopieën, in de vorm van Nobodies. Zo heb je meerdere personages in de spelwereld die een lichaam of een hart delen, of een soort kopie van elkaar zijn. En daarmee zijn we er nog niet, want harten kunnen zich ook 'verstoppen' in andere harten.

Onoverzichtelijk

Al het bovenstaande zorgt voor een behoorlijk onoverzichtelijke situatie, zeker als je niet zo thuis bent in Kingdom Hearts en de bijbehorende personages. Gelukkig is er een overzichtelijke basis. Sora, Donald en Goofy, King Mickey en Sora's vrienden Riku en Kairi zijn met nog enkele andere figuren de 'goeden'. Zij binden in directe zin de strijd aan met de Heartless en Nobodies, die beide worden aangestuurd door The New Organization. Dat is een reïncarnatie van Organization XIII, de groep slechteriken die Sora en zijn vrienden in de vorige games dwars zat. Die groep is dus terug, in zekere zin nog steeds geleid door Xenahort, maar nu in een jongere verschijning.

Niet erg

Als je bovenstaande alinea's niet goed kunt volgen, begrijpen we dat heel goed. De kans is best groot dat je dat gevoel ook hebt tijdens het spelen van Kingdom Hearts III. Gelukkig krijgt Sora wel steeds heel tastbare doelen mee en hoef je zelf niet uit te vogelen hoe je de hogere doelen bereikt. Zolang je de beschikbare werelden doorspeelt en de prima te volgen miniverhaaltjes daarbij tot een goed einde brengt, komt het allemaal wel goed met het hoofdverhaal in Kingdom Hearts III. Dat je niet altijd volgt wie wie is en waarom bepaalde dingen gebeuren, is niet erg. Ook al zou het zeker fijn zijn geweest als Nomura en consorten er een iets begrijpelijker plot van hadden gemaakt.