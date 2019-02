Control4 neemt maker van smarthome-afstandbediening NEEO over

Het Amerikaanse Control4 neemt het Zwitserse bedrijf NEEO over. Dat bedrijf is bekend van zijn smarthome-afstandbediening die het middels crowdfunding ontwikkelde. Control4 wil de expertise van NEEO gebruiken in zijn eigen smarthomeproducten.

Als gevolg van de overname stopt de verkoop van de NEEO Remote, die werd door de makers via hun eigen website aangeboden. In een verklaring zegt de Zwitserse fabrikant dat er vanaf nu nog twee jaar updates voor de afstandbediening verschijnen. Om dat kracht bij te zetten, is er dinsdag ook een firmware-update uitgebracht.

NEEO werkte al samen met Control4 aan een product bedoeld voor de professionele markt. Die samenwerking is uiteindelijk uitgelopen in een overname. Control4 is een aanbieder van smarthome-oplossingen voor in woonhuizen en bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf wil de kennis en techniek van NEEO integreren in zijn eigen producten.

In 2015 verscheen de NEEO op Kickstarter als een slimme afstandbediening. Ruim zesduizend mensen steunden het project met in totaal ruim 1,5 miljoen dollar. De afstandbediening heeft een scherm met een hoge resolutie en werkt samen met een kastje dat met allerlei smarthome-apparatuur kan verbinden.