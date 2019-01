Netatmo kondigt slimme deurbel met Apple HomeKit-ondersteuning aan

De Franse smarthomefabrikant Netatmo komt in de tweede helft van dit jaar met een slimme deurbel op de markt. De 'Slimme Video Deurbel' heeft een 1080p-camera en ondersteuning voor Apple HomeKit.

De camera van de deurbel heeft een 160-gradengroothoeklens, een hdr-functie en een infraroodsensor voor nachtzicht. De gebruikers kan met de persoon voor de deur converseren via de ingebouwde microfoon en speakers. Dat kan via de app, die voor Apple-apparaten met iOS 10 of latere versies en apparaten met Android 5 of later uitkomt. Daarnaast is er een web-app.

Gebruikers kunnen onder andere waarschuwingszones instellen, zodat ze een melding via de mobiele app krijgen als zich iets voordoet in dit deel van het beeld. De app geeft automatisch een waarschuwing als iemand probeert de deurbel te vernielen. Daarnaast kunnen gebruikers met de app onder andere een livestream bekijken en opnames en opslag van de video's benaderen. De verbinding met de smartphone is end-to-end versleuteld. De opslag vindt lokaal op micro-sdkaart plaats, maar gebruikers kunnen ze ook naar een Dropbox-account of ftp-server uploaden.

Gebruikers kunnen de Slimme Video Deurbel in hun smarthomenetwerk integreren via IFTTT en via Apple HomeKit. Bij die laatste koppeling krijgen ze uitgebreidere notificaties, stembediening via Siri en de mogelijkheid andere producten in huis te koppelen. Meer details, zoals de prijs, maakt Netatmo in een later stadium bekend.