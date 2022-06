Netatmo brengt Slimme Modulerende Thermostaat uit voor 240 euro

Netatmo brengt de Slimme Modulerende Thermostaat uit in België en Nederland. De thermostaat is compatibel met OpenTherm en werkt met Apple HomeKit. Alexa- en Google Assistant-integratie volgen later nog. De thermostaat is draadloos te gebruiken.

De Slimme Modulerende Thermostaat lijkt op de gewone Slimme Thermostaat die het bedrijf al langer uitbrengt. Het verschil is dat de nieuwe thermostaat OpenTherm-ketels en -boilers kan aansturen en daarmee energiezuiniger huizen kan verwarmen. Daarvoor zit er in de app een nieuwe Auto-Adapt-functie die de verwarming automatisch kan aanpassen aan de buitentemperatuur.

De thermostaat lijkt verder in veel opzichten op het andere model. Zo kan die bediend worden met de Home + Controle-app, en heeft de thermostaat ondersteuning voor Apples HomeKit en Siri. 'Compatibiliteit met Google Assistant en Alexa is nog in ontwikkeling', schrijft de fabrikant. Het is niet bekend wanneer dat beschikbaar komt. De thermostaat werkt ook samen met andere apparatuur van Netatmo, zoals de Slimme Radiatorkraan. De thermostaat is zowel bedraad als draadloos te gebruiken.

De thermostaat kost 239,99 euro en is te koop via zowel Netatmo zelf als via externe verkopers. Ook is het mogelijk de thermostaat via energieleveranciers te kopen, al zegt het bedrijf niet welke dat zijn. Netatmo verwijst naar het bedrijf 50Five als klanten de thermostaat inclusief installatie willen hebben.

Update, maandag 2 november: Netatmo meldt dat de Slimme Modulerende Thermostaat ook in Nederland verkrijgbaar is. De thermostaat kan alleen draadloos worden geïnstalleerd. Een bedrade installatie is niet mogelijk De Smart Thermostat werkt met de Netatmo Energy app, terwijl de nieuwe Smart Modulating Thermostat met Home+Control werkt