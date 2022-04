Slimme-thermostatenmaker tado neemt Duitse energieleverancier over

De maker van slimme thermostaten tado neemt energieleverancier aWATTar over, een Duits bedrijf met 'Time of Use-energietarieven'. Hiermee zeggen de bedrijven de 'groei van hernieuwbare energiebronnen' op de Europese markt mogelijk te willen maken.

Tado zegt In een persbericht dat het met hernieuwbare energiebronnen de energietransitie naar de elektrificatie van verwarming wil benutten, maar dat de elektriciteitsprijzen daardoor steeds vaker fluctueren. De thermostatenmaker zegt dat met de 'Time-of-Use-energietarieven' van aWATTar klanten kunnen besparen op hun energiekosten. ''De overname maakt van tado een belangrijk technologieplatform waarmee klanten hun energieverbruik automatisch, via een reeks intelligent beheerde applicaties, kunnen aanpassen aan tijden waarop de prijzen laag zijn.''

Naast dat de overname de energiekosten voor gebruikers moet verlagen, beweren de twee bedrijven ook samen de 'groei van hernieuwbare energiebronnen' op de Europese markt mogelijk te maken. ''De combinatie van de technologieën van tado en aWATTar zorgt ervoor dat klanten een proactieve rol kunnen spelen in een flexibeler energiesysteem, waardoor het aandeel hernieuwbare energie in heel Europa kan groeien.'' Verdere informatie wordt niet gegeven. Tado zegt in de toekomst meer energiebedrijven over te willen nemen die consolidatie in de energiemarkt kunnen stimuleren.