GeForce RTX 3080 12GB-videokaarten verschijnen voor 1520 tot 1800 euro

Fabrikanten brengen GeForce RTX 3080 12GB-videokaarten uit met adviesprijzen vanaf zo'n 1520 euro. Nvidia bevestigt het bestaan van de variant, maar doet zelf geen aankondiging en noemt geen adviesprijs. De reguliere RTX 3080 met 10GB vram blijft bestaan.

Nvidia laat aan Tweakers weten dat verschillende fabrikanten, zoals ASUS, EVGA, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY en Zotac vanaf dinsdag RTX 3080-videokaarten met 12GB aan Gddr6x-geheugen uitbrengen. Nvidia heeft dinsdag een nieuwe driver uitgebracht met ondersteuning voor de RTX 3080 12GB, maar gaf verder geen informatie over de videokaart. De fabrikant brengt geen Founders Edition uit en er is dus ook geen adviesprijs vanuit Nvidia bekendgemaakt.

Afgaande op de introducties van fabrikanten, is de 12GB-versie van de RTX 3080 duurder dan de 10GB-variant. Volgens ComputerBase noemt ASUS in Duitsland prijzen van 1639 en 1519 euro voor respectievelijk een ROG Strix- en TUF Gaming-uitvoering. Of de kaarten voor die prijzen te koop worden aangeboden is nog afwachten. Bij een Duitse webwinkel staan varianten van MSI voor 1699 en 1799 euro, terwijl een RTX 3080 10GB daar vanaf 1399 euro te koop is.

Nvidia heeft de 12GB-variant van de RTX 3080 toegevoegd aan een tabel met specificaties. Daaruit blijkt dat de RTX 3080 12GB niet alleen meer geheugen heeft, maar ook iets meer CUDA-cores. Dat zijn er 8960, in plaats van 8704 bij de 10GB-variant. De basiskloksnelheid is iets lager, maar de boostsnelheid is gelijk. Het GDDR6x-geheugen heeft dezelfde snelheid van 19Gbit/s. De total graphics power gaat van 320W naar 350W.

Recensies van RTX 3080 12GB-kaarten staan nog niet online. Dat is opvallend, omdat fabrikanten gebruikelijk hardwarewebsites vooraf van testexemplaren voorzien, zodat er op het moment van verschijnen reviews beschikbaar zijn. Fabrikanten gaven tegenover Tweakers aan geen testsamples te hebben. Sites die wel een testexemplaar hadden, zoals Hardwareluxx, konden daar nog niks mee, omdat Nvidia geen driver had vrijgegeven.

Het gebrek aan informatie over de RTX 3080 12GB vanuit Nvidia is opvallend. De fabrikant noemde de videokaart ook niet tijdens zijn CES-presentatie vorige week. Toen werd de RTX 3050 aangekondigd, die vanaf eind januari in de winkels ligt. Bij de presentatie maakte Nvidia wel bekend dat eind januari de RTX 3090 Ti wordt aangekondigd.