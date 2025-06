Tado introduceert warmtepompcontroller en energiebesparingsabonnement

Tado kondigt tijdens de IFA een warmtepompcontroller aan, waardoor gebruikers hun warmtepomp via de Tado-app kunnen besturen. Daarnaast introduceert Tado Balance, een softwarefunctie gericht op energie besparen dankzij variabele energietarieven.

De Tado Warmtepomp Connector verbindt via de BUS-aansluiting met warmtepompen van Vaillant, Atlantic, Saunier Duval en Fujitsu. Tado laat weten dat ondersteuning voor andere merken in de komende maanden volgt, maar geeft niet aan welke specifieke merken dat zullen zijn. Met behulp van de Connector kunnen gebruikers hun warmtepomp middels de Tado-app bedienen.

Tado introduceert daarnaast een abonnement, Balance. Balance is een functionaliteit binnen de Tado-app, die met behulp van de Warmtepomp Connector op basis van dynamische energietarieven de warmtepomp in en uit kan schakelen. De software kan daarmee kamers voorverwarmen en eventuele warmwatertanks of bufferopslagtanks verwarmen wanneer de energieprijzen laag zijn. Eventueel kunnen gebruikers Balance middels de Tado-app negeren en zelf de bediening overnemen, bijvoorbeeld als de gebruiker eerder dan het ingestelde schema thuiskomt.

Om gebruik te maken van Balance is een energiecontract met dynamische uurtarieven een vereiste. Volgens Tado kan Balance een energiekostenbesparing van 27 procent per jaar opleveren. De Tado Warmtepomp Connector is per direct verkrijgbaar en kost 300 euro. Wie de Warmtepomp Connector aanschaft, krijgt Balance er een jaar lang gratis bij. Daarna kost het abonnement vijftig euro per jaar, of zes euro per maand.