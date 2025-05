Tado brengt thermostaat en radiatorknop met Thread-support in nieuwe X-serie uit

Tado brengt een nieuwe serie aan smarthomeproducten uit die het de X-lijn noemt. Het bedrijf heeft onder andere een nieuwe thermostaat en een nieuwe radiatorknop, net als een warmtepompbeheerder. Die apparaten ondersteunen allemaal Thread en Matter.

Tado brengt alle producten uit in de nieuwe X-lijn. Dat wordt de nieuwe generatie die het bedrijf na de huidige V3-serie uitbrengt. Het opvallendste nieuwe apparaat is de Slimme Thermostaat X. Die ondersteunt zowel standaard verwarmingssystemen als OpenTherm. Het apparaat lijkt erg op de vorige V3+ met minimale veranderingen, al is het display nu geen dot-display meer maar heeft het een lcd met backlight. Ook zijn de knoppen van de thermostaat nu als kuiltjes voelbaar op het model, in plaats van dat het aanraakknoppen zijn. De thermostaat kan niet draadloos worden gebruikt, zoals dat bij bijvoorbeeld Nest-thermostaten wel kan.

De thermostaat is samen te gebruiken met de nieuwe radiatorknop, die tado simpelweg de Slimme Radiatorknop X noemt. Die heeft, in tegenstelling tot het huidige model, een T-vormig ontwerp. Aan het eind daarvan zit een aanraakscherm waarop de temperatuur wordt getoond. Dat moet de knop makkelijker bedienbaar maken dan het huidige model, waarbij de temperatuur aan de zijkant van de behuizing wordt getoond. De radiatorknop heeft een uitneembare accu die met een USB-C-kabel kan worden opgeladen. Er zit daarnaast een kinderslot op de thermostaatknop.

Tado heeft verder een optimizer voor warmtepompen uitgebracht. Die Warmtepomp Optimizer X kan worden gekoppeld aan de hoofdregelaar van een warmtepomp, waardoor gebruikers via de app of het display verwarmingsschema's kunnen instellen. Dat kan ook voor verschillende ruimtes in het huis als gebruikers ook de radiatorknoppen gebruiken. Volgens tado werkt de optimizer met warmtepompen van Atlantic, Vaillant, Saunier Duval en Fujitsu. In de toekomst moet er ondersteuning komen voor andere modellen, maar daarvoor geeft tado geen tijdlijn.

Het bedrijf komt verder nog met de Draadloze Temperatuursensor X. Die kan alleen worden gebruikt in combinatie met de thermostaat. De sensor kan detecteren wanneer een ruimte te koud wordt en op basis daarvan de verwarming aansturen. Tot slot komt tado met een nieuwe versie van zijn bridge, de Bridge X.

Bij die laatste is de belangrijkste verandering dat dat apparaat de smarthomestandaarden Thread en Matter ondersteunt. Dat doen alle nieuwe producten in de nieuwe X-serie; die zijn allemaal voorzien van Thread-radio's. De Bridge X wordt aangesloten op het lichtnet en fungeert zo als borderrouter. Waar alle apparatuur in de V3-serie nog werkte op tado's eigen 868MHz-protocol, werkte de nieuwe apparatuur alleen op Thread. De oude V3-bridge werkt dus niet met de nieuwe X-serie. Tado zegt dat gebruikers geen nieuwe hub nodig hebben als ze hun apparaten aansluiten op een bestaand Thread-netwerk, maar uit de review die Tweakers over de producten maakte, blijkt dat in dat geval de app niet meer bruikbaar is en daarmee veel functionaliteit verdwijnt.

Alle producten zijn per direct beschikbaar in zowel Nederland als België. De thermostaat kost 150 euro, de radiatorknoppen kosten 100 euro per stuk. De temperatuursensor kost ook 100 euro. Voor de warmtepompbeheerder betalen gebruikers 250 euro en de nieuwe Bridge X kost 70 euro.