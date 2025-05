Samengevat

De tado-Thermostaat X is de opvolger van de Thermostaat V3+. De belangrijkste toevoeging is Matter, waarmee de thermostaat en accessoires gekoppeld kunnen worden aan een breed scala aan smarthomeplatforms. De bediening via Matter is op het moment van schrijven nog niet foutloos; af en toe start de verwarming nog niet. Via de tado-app heb je daar geen last van. Door de optionele zonemogelijkheid kun je ruimtes gericht verwarmen, wat energie bespaart. Die besparingen kun je terugvinden in de tado-app, maar daarvoor is wel een abonnement vereist. Dat abonnement geeft toegang tot energiestatistieken, monitoring van je verwarmingsinstallatie, automatisch uitschakelen van de verwarming bij een open raam of deur en uitschakelen bij afwezigheid. Het is vooral jammer dat die laatste functionaliteit in het abonnement zit, omdat dit toch een van de basisfuncties is die je van een slimme thermostaat verwacht.