Aqara brengt Smart Lock U200-slot met Matter-over-Thread uit

Aqara heeft zijn eerste slimme slot met Matter-ondersteuning via Thread uitgebracht. Het slot krijgt ondersteuning voor smarthomeplatforms als Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Home Assistant en meer. Aqara levert daarnaast een losse keypad mee met vingerafdruklezer en NFC.

Aqara Smart Lock U200 Kit

Aqara kondigde de Smart Lock U200 eerder al aan, maar heeft die nu officieel uitgebracht, schrijft het bedrijf in een persbericht. Het is een van de eerste sloten met Matter-ondersteuning via het Thread-protocol, dat onder meer een betere accuduur biedt dan alternatieven als wifi. Het betreft een 'retrofit'-slot, dat boven op zowel Europese als Amerikaanse cilindersloten past, zegt de fabrikant. Naast de smartfunctionaliteit kunnen gebruikers daarmee ook hun fysieke sleutel blijven gebruiken.

Gezien de ondersteuning voor de universele smarthomestandaard Matter, kan de Smart Lock U200 gebruikt worden met verschillende smarthomeplatforms. Aqara noemt Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Samsung SmartThings 'en meer' in zijn persbericht. Daarvoor is wel een Matter-controller nodig die ook dient als Thread-borderrouter. De fabrikant noemt de Aqara M3-hub als voorbeeld. Het slot kan ook overweg met Apple Home Key, waarmee iPhone- en Apple Watch-gebruikers het slot gemakkelijk kunnen ontgrendelen via de Wallet-app.

Het slot is ook zonder telefoon te bedienen. Aqara levert daarvoor de keypad, waarmee gebruikers een pincode of hun vingerafdruk kunnen gebruiken om het slot te ontgrendelen. Daarnaast levert Aqara een NFC-kaart mee die aan het slot gekoppeld kan worden; dergelijke kaarten worden ook los verkocht. Volgens de fabrikant draait het slot op oplaadbare lithium-ionbatterijen, met een accuduur van zes maanden. De draadloze keypad die Aqara meelevert gebruikt AAA-batterijen of de bedrading voor een deurbel. De Aqara Smart Lock U200-kit heeft een adviesprijs van 280 euro.