Aqara brengt Smart Lock U200-slot met Matter-over-Thread uit

Aqara heeft zijn eerste slimme slot met Matter-ondersteuning via Thread uitgebracht. Het slot krijgt ondersteuning voor smarthomeplatforms als Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Home Assistant en meer. Aqara levert daarnaast een losse keypad mee met vingerafdruklezer en NFC.

Aqara Smart Lock U200 Kit
Aqara Smart Lock U200 Kit

Aqara kondigde de Smart Lock U200 eerder al aan, maar heeft die nu officieel uitgebracht, schrijft het bedrijf in een persbericht. Het is een van de eerste sloten met Matter-ondersteuning via het Thread-protocol, dat onder meer een betere accuduur biedt dan alternatieven als wifi. Het betreft een 'retrofit'-slot, dat boven op zowel Europese als Amerikaanse cilindersloten past, zegt de fabrikant. Naast de smartfunctionaliteit kunnen gebruikers daarmee ook hun fysieke sleutel blijven gebruiken.

Gezien de ondersteuning voor de universele smarthomestandaard Matter, kan de Smart Lock U200 gebruikt worden met verschillende smarthomeplatforms. Aqara noemt Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Samsung SmartThings 'en meer' in zijn persbericht. Daarvoor is wel een Matter-controller nodig die ook dient als Thread-borderrouter. De fabrikant noemt de Aqara M3-hub als voorbeeld. Het slot kan ook overweg met Apple Home Key, waarmee iPhone- en Apple Watch-gebruikers het slot gemakkelijk kunnen ontgrendelen via de Wallet-app.

Het slot is ook zonder telefoon te bedienen. Aqara levert daarvoor de keypad, waarmee gebruikers een pincode of hun vingerafdruk kunnen gebruiken om het slot te ontgrendelen. Daarnaast levert Aqara een NFC-kaart mee die aan het slot gekoppeld kan worden; dergelijke kaarten worden ook los verkocht. Volgens de fabrikant draait het slot op oplaadbare lithium-ionbatterijen, met een accuduur van zes maanden. De draadloze keypad die Aqara meelevert gebruikt AAA-batterijen of de bedrading voor een deurbel. De Aqara Smart Lock U200-kit heeft een adviesprijs van 280 euro.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 15:35
85 • submitter: -8-

10-07-2024 • 15:35

85

Submitter: -8-

Lees meer

Aqara Smart Lock U200

vanaf € 151,99

Alles over dit product

Lage prijs en beperkt gebruiksgemak

27 jul 2025

Lage prijs en beperkt gebruiksgemak

Aqara Smart Lock U200 Lite Review

75
Aqara brengt Hub M100 met USB-A-formfactor, Matter- en Thread-ondersteuning uit
Aqara brengt Hub M100 met USB-A-formfactor, Matter- en Thread-ondersteuning uit Nieuws van 25 april 2025
Nieuwe Nuki Smart Lock Pro is kleiner en is te monteren op bestaande sloten
Nieuwe Nuki Smart Lock Pro is kleiner en is te monteren op bestaande sloten Nieuws van 11 maart 2025
Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren
Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren Nieuws van 6 januari 2025
Aqara brengt slimme rookmelder uit in Europa
Aqara brengt slimme rookmelder uit in Europa Nieuws van 19 november 2024
Airconditioning van Panasonic is niet meer aan te sturen via Home Assistant
Airconditioning van Panasonic is niet meer aan te sturen via Home Assistant Nieuws van 7 november 2024
Home Assistant pauzeert verkoop Connect ZBT-1 vanwege defecte spanningsregelaar
Home Assistant pauzeert verkoop Connect ZBT-1 vanwege defecte spanningsregelaar Nieuws van 4 oktober 2024
Aqara toont camera, leidingafsluiter en slimme stembestuurhub
Aqara toont camera, leidingafsluiter en slimme stembestuurhub Nieuws van 5 september 2024
Ring introduceert nieuwe Battery Video Doorbell met groter gezichtsveld
Ring introduceert nieuwe Battery Video Doorbell met groter gezichtsveld Nieuws van 21 augustus 2024
Android 15 krijgt ondersteuning voor Thread-protocol voor slimme apparatuur
Android 15 krijgt ondersteuning voor Thread-protocol voor slimme apparatuur Nieuws van 12 juli 2024
SwitchBot komt met universele smarthomeafstandsbediening met Matter-support
SwitchBot komt met universele smarthomeafstandsbediening met Matter-support Nieuws van 24 mei 2024
Smartlockfabrikant Loqed heeft faillisement aangevraagd
Smartlockfabrikant Loqed heeft faillisement aangevraagd Nieuws van 22 mei 2024
Aqara brengt wandcontactdoos met Zigbee-ondersteuning en verbruiksmeter uit
Aqara brengt wandcontactdoos met Zigbee-ondersteuning en verbruiksmeter uit Nieuws van 21 mei 2024
Tado brengt thermostaat en radiatorknop met Thread-support in nieuwe X-serie uit
Tado brengt thermostaat en radiatorknop met Thread-support in nieuwe X-serie uit Nieuws van 15 mei 2024
Aqara introduceert M3-smarthomehub met Zigbee-, Thread- en Matter-ondersteuning
Aqara introduceert M3-smarthomehub met Zigbee-, Thread- en Matter-ondersteuning Nieuws van 8 januari 2024
Nuki introduceert Smart Lock 4.0-sloten met ondersteuning voor Thread en Matter
Nuki introduceert Smart Lock 4.0-sloten met ondersteuning voor Thread en Matter Nieuws van 14 november 2023
Aqara brengt T1-lichtstrip uit met Zigbee en ingebouwde microfoon
Aqara brengt T1-lichtstrip uit met Zigbee en ingebouwde microfoon Nieuws van 15 augustus 2023
Aqara-raamsensor met Matter-via-Thread-ondersteuning komt uit
Aqara-raamsensor met Matter-via-Thread-ondersteuning komt uit Nieuws van 6 juli 2023
Xiaomi brengt Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel uit voor Chinese markt
Xiaomi brengt Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel uit voor Chinese markt Nieuws van 2 december 2022
Meer producten en artikelen
Deursloten Aqara

Reacties (85)

-Moderatie-faq
85
83
29
7
0
50
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
pagani 10 juli 2024 15:43
Zonder SKG keurmerk zou ik me er niet aan wagen. En dan alsnog opletten, want indien je een codegebaseerde opening toestaat is automatisch het maximum SKG2, wat bij sommige verzekeringen niet afdoende gaat zijn.
fsfikke @pagani10 juli 2024 15:51
Misschien niet voor iedereen duidelijk: dit is geen slot, maar iets wat een bestaand slot bedient. Dat bestaande slot kan prima een SKG*** zijn. Of het gebruik van een automatische opener effect heeft op de klassificering of verzekering heeft nog niemand kunnen aantonen.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 13:32]

pagani @fsfikke10 juli 2024 15:53
Maar dit bedient een passende sleutel die in je cilinder zit. Dit heeft weldegelijk effect op de SKG keuring, zeker bij gebruik van een pincode.
barbarbar @pagani10 juli 2024 16:05
Heb je daar iets van een linkje voor waar dat specifiek staat? Zover ik kan vinden heeft SKG in dit geval écht alleen betrekking op de cilinder, niet op dit apparaatje. SKG2 is 3 minuten inbraakwerend, SKG3 is 5 minuten inbraakwerend en kerntrekbeveliging. Ik zie nergens dat een codepaneel dit zou verlagen.

Ik zie dit ook meer als zo'n masterlock kastje, als je daar je sleutel in doet en iemand weet de pincode dan heeft de cilinder geen functie meer. Zelfde hier, als iemand de pincode weet, is dat hetzelfde alsof je iemand de sleutel geeft. Weet iemand de pincode niet, dan is die echt niet in 5 minuten binnen.
pagani @barbarbar10 juli 2024 16:12
Van bijvoorbeeld de Bold website:
"SKG regulations prescribe that the maximum rating for any PIN code accessible device is SKG**"
https://www.google.com/ur...Vaw3H-oltGIx8qArRQXKhgw-E
barbarbar @pagani10 juli 2024 16:48
Dank! Heb wat verder opgezocht en kom uit bij de eisen:
Gaat om beoordelingsrichtlijn BRL 3104: https://www.skgikob.nl/be...lingsrichtlijnen/brl-3104

Specifiek de aanvullende norm AE 3104: https://www.skgikob.nl/be...elingsrichtlijnen/ae-3104

Daar staat inderdaad op meerdere plekken:
In verband met de verhoogde risico’s bij gebruik van toetsentableaus en/of pincodes kan een product met toetsentableau nooit een hogere classificatie dan SKG 2-ster krijgen.
Indien de functionaliteit voor het invoeren van PIN-codes via een grafische of tekst gebaseerde
gebruikersinterface wordt uitgevoerd, dient een duidelijke waarschuwing te worden gegeven, waarbij
uitdrukkelijk wordt vermeld dat het SKG certificaat bij het inschakelen van de functie degradeert tot SKG
2-ster niveau.
Die documenten zijn ook wel vrij uitgebreid qua specificaties. Ik heb zelf niet indruk dat een pincode zoals ik die nu met m'n Nuki heb ingesteld, het opeens makkelijker is voor een inbreker. Maar die SKG norm geld natuurlijk voor alle sloten, dus ook voor kantoren waar honderden mensen rondlopen met elk een unieke code, waarbij de kans natuurlijk veel groter is dat een inbreker met een paar willekeurige 4 cijfers wel een geldige code heeft.

Wat ik niet helemaal snap is hoe Bold dan claimed dat hun slot met pincode ingeschakeld wel 3 sterren behoud.

Kortom: heb je een 3 sterren cilinder en wil je het 3 sterren houden? Zet dan minstens de keypad uit, en gebruik een RFID, biometrie of smartphone.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 13:32]

-J00P- @barbarbar11 juli 2024 08:43
Ik heb zelf niet indruk dat een pincode zoals ik die nu met m'n Nuki heb ingesteld, het opeens makkelijker is voor een inbreker.
Het opent nieuwe aanvalsvectoren zoals shoulder surfing of phishing.
barbarbar @-J00P-11 juli 2024 09:13
Ja mee eens. Heb het nu aan de achterdeur in de tuin, daar kan echt niemand meekijken. Kan me voorstellen dat het bij een publiek/kantoor gebouw wel wat anders is, en daar gaat SKG natuurlijk ook over. Maar daar zijn ook wel weer oplossingen voor, zoals bij Ubiquiti is het een touchscreen waarvan je de keypad willekeurig kunt indelen, en je een stukje voor en na de echte code kunt invoeren. Dan wordt dat ook wel weer vrij lastig af te kijken.
provista30 @pagani10 juli 2024 17:44
Maar dit is een code die je direct aan de buitenkant via de cilinderknop invoerde door aan de knop te draaien en dan vervalt de SKG***

Maar de aqara heeft niets met het cilinder te maken, dus denk dat dit nog aangetoond moet worden.

Ik zelf heb 3 versies in huis, de Bold, Loqed en nu ook de Aqara u200.
fsfikke @pagani10 juli 2024 16:54
Dit is dus geen bron die jouw stelling bekrachtigt. Wat jij zegt is dat een SKG*** zijn rating verliest zodra je hier een sleutel van binnen laat steken. Het smart lock gedeelte is even irrelevant hiervoor, stel ik heb gewoon een normale SKG*** cilinder zonder enige smart-lock iets erop, maar heb gewoon m'n sleutelbos van binnen laten steken. Dan is het zaakje volgens jou geen SKG*** meer. Heb je daar een bron van?

Volgens jouw link zou dit setje nog prima SKG*** kunnen zijn zolang je het pin-code gedeelte niet gebruikt/buiten ophangt.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 13:32]

pagani @fsfikke10 juli 2024 16:56
Lees even het bericht van barbarbar. Het smartlockgedeelte is uiteraard wel relevant.

En alsnog, dit apparaat heeft nog geen enkele SKG keuring. Als er braaksporenloos wordt ingebroken ligt de bewijslast nu bij jou, niet bij je verzekeraar.

[Reactie gewijzigd door pagani op 22 juli 2024 13:32]

fsfikke @pagani10 juli 2024 17:03
Weer een hoop stellingen zonder onderbouwing.
Lees even het bericht van barbarbar. Het smartlockgedeelte is uiteraard wel relevant.
Nee, jij zegt dat een SKG*** cilinder zijn klassificering verliest zodra er een sleutel in zit. Citation needed.
En alsnog, dit apparaat heeft nog geen enkele SKG keuring. Als er braaksporenloos wordt ingebroken ligt de bewijslast nu bij jou, niet bij je verzekeraar.
Wat moet ik bewijzen? Je doet alsof je enkel verzekert bent met een SKG*** slot. Dat hangt helemaal van de verzekering af en van de voorwaarden of een smart-slot een probleem is. Net zoals het volgens jou in de voorwaarden zou moeten staan dat je niet gedenkt bent als je van binnen een sleutel hebt laten steken. Ook daar: Citation needed.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 13:32]

barbarbar @fsfikke10 juli 2024 17:17
Zijn stelling dat is dat het de effect heeft op de SKG klasse. En dat klopt gewoon. Met een pincode invoer is de maximale SKG klasse 2 sterren. Dat je dan aan de binnenkant een sleutel hebt zitten is niet relevant. Dat je een keypad aan de buitenkant plaatst die het slot kan openen, zorgt ervoor dat je nu max SKG 2 sterren hebt. Of dat een probleem is, is wat anders maar voor sommige verzekeringen kan dat wel een probleem zijn inderdaad.
fsfikke @barbarbar10 juli 2024 17:20
Dat klinkt misschien logisch, maar is ook geen correcte interpretatie van de bronnen.

Jouw links tonen aan dat een apparaat wat door een pin-code bedient wordt, geen SKG*** kan krijgen. Maar de U200 heeft überhaupt geen SKG klassificatie. De grote onbeantwoorde vraag blijft: Is er ergens een document van SKG waarin ze zeggen "Als je een SKG*** slot laat bedienen door een elektronische opener die zelf niet SKG-geclassificeert is, vervalt de SKG klassificatie van het slot."

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 13:32]

barbarbar @fsfikke10 juli 2024 17:24
Je past een slot aan, waardoor het een elektronisch slot word, en dat stukje heeft geen certificaat. Dan lijkt het mij wel vrij duidelijk dat het hele slot zo sterk is als de zwakste schakel, en je slot dus geen certificaat meer heeft.

Of dat praktisch gezien iets uitmaakt is natuurlijk wat anders. Laat de verzekeraar maar eens bewijzen dat je zo'n slim slot op de deur had zitten. Die haal je er natuurlijk af als ze komen kijken.
pagani @fsfikke10 juli 2024 17:13
Als je om citations gaat zeuren moet je me wel goed citeren. Ik zeg nergens dat een sleutel aan de binnenzijde in een slot laten zitten iets doet met de SKG-waarde. Er een apparaat aan hangen welke mogelijk de sleutel omdraait als je dit niet wilt, daar gaat de discussie over.

En verzekeringen die SKG2 of SKG3 vereisen zijn er genoeg.

[Reactie gewijzigd door pagani op 22 juli 2024 13:32]

barbarbar @fsfikke10 juli 2024 17:18
Volgens jouw link zou dit setje nog prima SKG*** kunnen zijn zolang je het pin-code gedeelte niet gebruikt/buiten ophangt.
Dat is denk ik inderdaad het geval als je de SKG specs leest. Neemt niet weg dat er aan de rest ook een heel aantal eisen gesteld worden, zoals de software en de beveiliging daarvan. Dat dit setje dus geen keuring heeft gehad, maakt waarschijnlijk je slot opeens een slot zonder SKG sterren in de ogen van een verzekeraar.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 13:32]

supersnathan94 @barbarbar10 juli 2024 17:34
SKG2 is 3 minuten inbraakwerend, SKG3 is 5 minuten inbraakwerend en kerntrekbeveliging.
Oof. Ik “ken” twee youtubers die ik dit graag zie testen, want dit vind ik een hele stellige aanname.

Dit is ook een van de redenen waarom ik nog een keer zo’n lockpick kitje wil kopen, want ik geloof hier namelijk geen snars meer van.
icecreamfarmer @pagani10 juli 2024 16:48
Ik heb nog nooit mijn SKG codering moeten doorgeven bij een verzekering.
Is volgens mij ook niet de standaard. Wel de vraag of ik het politie veilig huis kenmerk had.
pagani @icecreamfarmer10 juli 2024 16:54
De verzekeraar kan bijvoorbeeld SKG-eisen stellen boven een bepaalde grens van de waarde van de inboedel. Denk aan veel kunst in huis, goud/juwelen etc.

Ook kunnen er speciale eisen aan de sloten zijn afhankelijk van de activiteiten in het huis (bijvoorbeeld een artsenpraktijk aan huis met opiatenkast etc.)
Orangelights23 @pagani10 juli 2024 15:50
Goed en belangrijk! Ik heb zelf de Yale doorman 3S, als één van de weinige alimme deursloten die ‘hogere’ certificeringen heeft behaald.
provista30 @Orangelights2310 juli 2024 17:45
Bold en Loqed hebben beide SKG***
Orangelights23 @provista3010 juli 2024 19:06
Klopt, echter heeft Yale een aantal extra accreditaties die geaccepteerd worden door verzekeringen.
provista30 @Orangelights2310 juli 2024 21:57
Ja maar er zijn gewoon regels en als de verzekeraar dit weigert dan ga ik naar een ander. Dat mag mijn tussenpersoon lekker uitzoeken 😁
Rannasha @pagani10 juli 2024 15:50
Dit slot plaats je op een bestaand cylinderslot. Een betere naam voor dit apparaat zou "slimme sleutel-draaier" zijn in plaats van "slim slot". Dus zolang je een degelijk slot in je deur hebt zitten, zou het geen probleem moeten zijn.

Aan de buitenkant zit er nog altijd je gebruikelijke sleutelgat. Het mechanisme van dit apparaat zit vooral aan de binnenkant en het keypad plaats je willekeurig waar in de omgeving van de deur, want dat communiceert draadloos met het mechanische apparaat.
TrekVogel @Rannasha11 juli 2024 09:51
Misschien een domme vraag maar hoe werkt dat precies dan? Bij veel sloten kun je geen sleutel aan beide kanten tegelijk insteken. Als dit ding er aan de binnenkant in zit, kan ik dan buiten de sleutel nog gebruiken?
Rannasha @TrekVogel11 juli 2024 10:02
Je moet daarom een cylinder hebben die zo'n functie wel heeft (is inderdaad niet universeel, maar dergelijke sloten zijn zeer eenvoudig te vinden) of accepteren dat je het slot aan de buitenkant niet meer met de sleutel kunt openen.

Ik heb zelf een Nuki smart-slot dat volgens exact hetzelfde principe werkt als het Aqara model waar dit artikel over gaat en heb eerst m'n bestaande cylinder vervangen door eentje waarbij de sleutel er aan beide kanten tegelijk in kan. Was een fluitje van een cent.
SinergyX 10 juli 2024 16:10
Dus het wederom geen 'smart lock' maar een 'smart sleuteldraaier', het is geen slot.

Die Nuki moet je ook op de 'sleutel' zetten (en die draait het slot) en eerlijk.. dan werkt meer niet dan wel bij sloten die wat 'stroever' gaan (veel kracht lijkt hij niet te hebben) en zonder noodslot mechaniek krijg je hem dan ook niet aan de buitenkant meer open.

Maar hij lijkt niet te werken op de 'zonder deurkruk' deuren? Ook die promo zie je elke keer de deur met buiten een deurkruk, maar wij hebben gewoon een 'doordraai' slot om vanaf de buitenkant te openen.
mutsje @SinergyX10 juli 2024 16:19
Ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Zelfs alle reviews op Youtube hebben een kruk bediende deur. De mijne moet je echt met sleutel opendraaien en heeft geen kruk dus zo'n 'smart lock' of te wel je bent te lui om zelf je slot open te draaien gaat niet werken niet.
supersnathan94 @mutsje10 juli 2024 17:37
Mijn deur heeft zo’n klink die je eerst in moet drukken of omhoog moet duwen om de 3-punts sluiting te activeren.

Gaat never nooit niet werken met zo’n ding.
MrXen0 @supersnathan9410 juli 2024 19:08
Ik gebruik een Nuki met mijn 3-punts sluiting en ben er zeer tevreden over, maar ik wilde het dan ook voornamelijk zodat ik niet meer mijn sleutel uit m'n broekzak moet halen om de deur van het slot te draaien om naar binnen te kunnen. Ik parkeer de auto, loop de tuin in en hoor af en toe het slot dan open draaien (meestal ben ik dan al binnen bereik en is die al open voor ik binnen oorbereik ben).

's Avonds de deur op slot doen hoef ik ook niet meer eerst een sleutel te zoeken, ik zeg gewoon tegen m'n telefoon dat ik naar bed ga en de deur draait op slot, mits ik de klink naar boven heb geduwd. Maar dat doe ik eigenlijk bij elke handeling met de deur automatisch al zodat die niet zomaar open kan waaien door tegendruk.

Het ligt dus meer aan je gebruik, waar wil je het slot (of de 'sleuteldraaier') voor gaan gebruiken. Ik ben er in ieder geval erg blij mee, ook toegang voor iemand om naar binnen te kunnen om bijvoorbeeld m'n dieren eten/aandacht te geven op vakantie is hierdoor een stuk makkelijker. Ik hoef geen sleutel meer rond te brengen (m'n familie woont ver weg), maar deel gewoon de toegang via de app.
supersnathan94 @MrXen010 juli 2024 19:39
Mja dat zal. Maar er valt weinig te draaien bij mijn deur. Meeste deuren in nieuwbouw hebben zo’n vage combinatie van draaien, duwen, trekken, dat schiet zo weinig op dat het mij de centen niet waard is.

En voor het geval de batterij leeg is of je telefoon, of een andere storing moet je toch alsnog altijd een sleutel meenemen.

Bij mijn auto heb ik daar minder moeite mee dan bij mijn huis.
vdpoorten @supersnathan9418 juli 2024 14:43
De Aqara U200 kan ook deuren die geen deurklink aan de buitenkant hebben openen. Dit kan je apart instellen in de app en ook nog hoelang hij de dagschoot openhoudt.
supersnathan94 @vdpoorten18 juli 2024 14:53
Je moet fysiek de klink omhoog of naar beneden doen. De dagschoot openen (of überhaupt het slot draaien) kan niet zolang je dat niet hebt gedaan.
colorsone @mutsje10 juli 2024 17:13
Jawel, er zit een latch functie op. Of bedoel je dat niet?
mutsje @colorsone10 juli 2024 20:01
Bedoel je daarmee dat hij ook dat ding dat je normaal met de klink naar binnen doet (weet naam ff niet) naar binnen draait. Ik moet dat nu met de sleutel doen waar ik overigens totaal geen probleem mee heb :)
b12e @mutsje10 juli 2024 20:21
ja dat inderdaad. Hij kan het slot zo x aantal seconden vasthouden zodat je gewoon de deur kunt openduwen, net alsof je de sleutel nog even doordraait.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 13:32]

mutsje @b12e10 juli 2024 20:52
ah ok dat is wel netjes dan. maar nog doe ik liever gewoon een sleutel erin maar dat is persoonlijk.
Jfwiet @SinergyX10 juli 2024 16:39
Heb een U200 van de kickstarter. Als hij zich klem zet op de deurpost omdat de deur nog niet helemaal dicht is. Dan krijg ik hem met geen mogelijkheid geopend, dit slot heeft ruim voldoende kracht.
brightvalve @SinergyX10 juli 2024 16:40
Ik heb ook geen deurkruk aan de buitenkant, werkt prima met de Nuki. Hij draait de dagschoot open waardoor de deur open gaat, enige dat je hoeft te doen is de deur even open duwen om te voorkomen dat ie bij het loslaten van de dagschoot weer in het slot schiet.

[Reactie gewijzigd door brightvalve op 22 juli 2024 13:32]

b12e @SinergyX10 juli 2024 16:52
Met deurkruk bedoel je een klink? Of is dat nog iets anders? Nederlands en Vlaams....

De U200 ondersteunt wel degelijk deuren zonder deurklink, er is een pull spring functie die het "doordraaien" simuleert, en is via de app configureerbaar (x seconden).
b12e 10 juli 2024 16:49
Ik heb 'm nu sinds midden juni en er zijn toch nog een aantal software issues die opgelost moeten worden. Zo is het koppelen met HomeKit en HomeAssistant nogal flaky - eenmaal gekoppeld werkt het wel goed.

Verder zit in firmware v57 nog een bug waar het slot elke 24 uur zegt dat het unlocked is, terwijl dat niet zo is. Dat is intussen wel opgelost in firmware versie 64 en 65, die zijn voor zover ik weet nog niet publiek toegankelijk maar dat kan elk moment gebeuren, ik draai deze in beta sinds eind juni.

Verder werkt het voortreffelijk. Heb ook een deursensor, dus zodra de deur van "open" naar "gesloten" gaat gaat de deur automatisch op slot na 20 seconden, bijvoorbeeld. En als ik thuis kom is de vingerafdruksensor of Home Key met Apple Watch een stuk makkelijker dan sleutel zoeken, zeker als je je handen vol hebt. Automatisch unlocken als je in de buurt komt zou in principe kunnen maar dat vind ik dan toch nog echt wel een stap te ver.
Kapitein187 @b12e10 juli 2024 17:59
Dat automatisch unlocken werkt nu toch nog niet?
b12e @Kapitein18710 juli 2024 20:16
met homeassistant kan je wel eea regelen (device enters zone bvb).
Schway @b12e10 juli 2024 18:29
Hoe ziet die binnen kant er uit? Ik heb al een slot met een knop aan de binnenkant ipv een sleutel.
Zou ik die ook kunnen aansluiten en laten draaien?
b12e @Schway10 juli 2024 20:18
zie hier
robertwebbe @b12e12 juli 2024 19:09
Ik heb hem gisteren ontvangen en versie 65 staat er nu op.

Zou je in het U200 ervaringstopic willen delen hoe je hem in Home Assistant hebt gekregen?
robertwebbe 12 juli 2024 19:05
Ik heb een ervaringstopic over gemaakt: forumtopic: Aqara U200 Smart Lock.
HitDyl 10 juli 2024 15:39
Voor de geïnteresseerde is hij bij Amazon te koop met 20% korting met code U200EU20
noarhuus @HitDyl12 juli 2024 00:23
Helaas werkt de code niet meer bij Amazon…
Rickth64 10 juli 2024 15:41
De U200 heeft nu al Apple Home Key support.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Rickth6410 juli 2024 15:47
Inderdaad, scherp - ik schrap de 'binnenkort'
Kapotlood 10 juli 2024 15:44
Begrijp ik het goed dat je met deze Matter-ondersteund Aqara slot dus geen Aqara basisstation meer nodig hebt? Dat zou namelijk best een mooi voordeel zijn; ik heb op de langere termijn met Aqara (en hun "broertje" het Mi Home basisstation) relatief vaak verbindingsproblemen of setup-problemen gehad. Best jammer aangezien ik hun producten altijd erg prettig in gebruik, design en prijs vond.
-8- @Kapotlood10 juli 2024 16:22
Klopt, een Aqara hub is optioneel. Het enige wat je nodig hebt is een werkend Thread netwerk en een Matter controller van het smart platform dat je gebruikt. Via Matter kun je de basic Matter functies gebruiken voor smart locks en als je Apple Home gebruikt kun je ook van Apple Home Key gebruik maken.

Voor Aqara specifieke functies moet je, als je geen Aqara hub hebt, met Bluetooth verbinding maken met het slot. Je kunt dan bijvoorbeeld firmware updates doen en unlock methodes instellen zoals NFC kaarten, passcodes, etc. Het enige wat je niet kan als je geen Aqara hub hebt is remote access, notificaties, schedules en scenes instellen in de Aqara app (maar je kunt dit allemaal natuurlijk nog wel doen in de Matter platform van je keuze).
dotternetta 10 juli 2024 16:16
Bold Smartlock is SKG***
Neejoh @dotternetta10 juli 2024 16:52
Tot je de pincode gaat gebruiken, zoals @barbarbar al aangaf in een eerder bericht:
SKG regulations prescribe that the maximum rating for any PIN code accessible device is SKG**. By enabling PIN, the physical and digital safety of your lock is not compromised and is still at the level of SKG***.
https://knowledgebase.boldsmartlock.com/en/knowledge/what-does-the-dutch-skg-certification-of-the-bold-smart-cylinder-entail
Loen 10 juli 2024 15:39
Hij lijkt zo best veel op de Nuki 4 Pro, als je die met de keypad 2 zou kopen. Ook matter over thread ondersteuning, zelfde soort bediening, zelfde soort retrofit. De Nuki is alleen iets duurder (met keypad), maar als potentieel voordeel dat het een Europees bedrijf is
CypressGTX @Loen10 juli 2024 15:44
Klopt, ben ik met je eens, echter heeft Nuki geen Apple Homekey waar ik al lang op zit te wachten, gewoon leuk. En met wat firewall regels mag Aqara niets meer dan het slot bedienen, overigens verwacht ik niet dat Apple dit anders goed zou keuren, Aqara wordt ook verkocht in de Apple Store. Maar idd het blijft Chinees.

Vanavond mijn 2 nukis 3.0 op MP en de 2nieuwe U200 installeren met M3 Hub.
Furfoot 10 juli 2024 15:42
Ik mis een beetje het "automation" van "home automation" bij krukbediende sloten en dit soort producten.

Verder wel fijn dat het zonder een hub van de leverancier en met home key kan werken.
Jfwiet @Furfoot10 juli 2024 16:36
Dus voordat je een slot kiest, kiezen voor een cilinder bediende variant.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.