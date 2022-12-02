Xiaomi brengt Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel uit voor Chinese markt

Xiaomi heeft de Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel onthuld voor de Chinese markt. Het slimme slot is daarnaast voorzien van een vingerafdrukscanner, een keypad en nfc, waardoor een deur op meerdere manieren kan worden geopend.

De Xiaomi Smart Door Lock E10 heeft een ingebouwde deurbel. Het slimme slot kan een audiomelding afspelen op speakers in huis of een melding sturen naar de Mijia-smarthomeapp als er wordt aangebeld. Het smartlock beschikt daarnaast over een vingerafdrukscanner, die volgens Xiaomi voor 99 procent nauwkeurig is en een vertraging heeft van een halve seconde. Verder kan het keypad worden gebruikt om een deur te ontgrendelen met een code, maar het is ook mogelijk om het slot te openen door middel van nfc of bluetooth. Daarnaast wordt er een fysieke sleutel meegeleverd in geval van nood.

Via de Mijia-app kunnen gebruikers zien of de deur op slot is en de deur eventueel vanaf afstand vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat werkt op vier AA-batterijen waar het slimme slot het ongeveer een jaar mee moet volhouden. Het E10-slot kan meldingen versturen wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn en er kan een noodstroomvoorziening worden aangesloten door middel van USB-C.

De Smart Door Lock E10 is momenteel vooruit te bestellen in China en is verkrijgbaar vanaf 7 december. Het slimme slot heeft een adviesprijs van 800 yuan. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 108 euro. Het is onbekend of het product ook naar Europa of de Benelux komt.

Xiaomi Smart Door Lock E10
Xiaomi Smart Door Lock E10. Beeld: Xiaomi

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 14:34 77

02-12-2022 • 14:34

77

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Xiaomi Smart Door Lock E10

geen prijs bekend

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Reacties (77)

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jvanderkroon 2 december 2022 14:37
Je mag dan wel een instructie bordje bij de deur ophangen. Ik zou niet weten op welke knop ik moest drukken voor de deurbel. Krijg je van die mensen die op de deur gaan kloppen.
porky-nl @jvanderkroon2 december 2022 14:52
ik heb een blauwe deur met daarop een witte vierkant druk knop geplakt van Xaoimi en bij mij klopte de meesten.

heb zelfs een tijd een a4 er naast gegangen met de tekst en dikke pijl erop en nog werd er geklopt.
DarthSjaak @porky-nl2 december 2022 15:02
2.5 miljoen mensen in Nederland zijn functioneel analfabeet. Dat is 1 op de 6 mensen.

[Reactie gewijzigd door DarthSjaak op 22 juli 2024 15:36]

porky-nl @DarthSjaak2 december 2022 15:06
ja en blijkbaar komen/kwamen die allemaal bij mij aan de deur.


vraag me altijd dan af wat denken mensen dat die knop dan voor is ?
DarthSjaak @porky-nl2 december 2022 15:10
Ik heb hetzelfde met mijn pakketkluis. 9 van de 10 keer ligt het pakketje gewoon voor de deur (naast de kluis)
litebyte @DarthSjaak2 december 2022 21:31
Luiigheid...bij ons liggen de paketten tegenwoordig al vaak voor de deur (in de tuin) met een zogenaamde 'domme' deurbel.
dasiro @porky-nl2 december 2022 15:17
er zijn ook mensen die bewust die tech niet gebruiken, al dan niet om je te ergeren :+
Bamboozled @porky-nl2 december 2022 15:15
Als een drukknop en niet als een bel.
The Zep Man @DarthSjaak2 december 2022 15:16
Een analfabeet kan alsnog een dikke pijl identificeren. Alsnog zal dat niet helpen.

De beste oplossing is niet de mens de schuld geven, want dat lost sowieso je probleem niet op. Faciliteer de mens, want dat lost mogelijk wel je probleem op. Plaats (ook) een deurbelknop op het kozijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:36]

Nicap @porky-nl2 december 2022 16:53
Ik heb een industriele drukknop als bel. Zo’n dikke vierkante behuizing met in het midden een groene drukknop. Hangt op de plek waar de bel ook hoort te hangen. Toch bellen veel mensen niet aan.
Als je dan vervolgens open doet na het kloppen, dan geven ze aan dat ze twijfelden of dat de bel wel was.

Was zelfs een keer iemand die dacht dat het voor de garagedeur was. Ik heb dan wel een oprit, maar geen garage….
Appelsap @Nicap3 december 2022 14:59
Wij hadden een gewone drukknop, messing en heel makkelijk te vinden naast de deur, werd helft van de keren bij bezorging pakjes of eten niet gebruikt of niet goed ingedrukt. Heb uiteindelijk een industriële nabijheidssensor opgehangen met verlichte ring eromheen die van kleur verandert als je je vinger er voor houdt, werkt geweldig en heel veel complimenten over gehad. Duur geintje, maar nu belt iedereen tenminste weer gewoon aan.
D2D_Christiaan @porky-nl2 december 2022 17:17
Een tekst werkt bij veel mensen niet intuïtief. Je zou eens een sticker met symbool kunnen proberen. https://www.etsy.com/nl/l...lo-deurbel-bell-1-sticker
Xfade @D2D_Christiaan3 december 2022 14:03
alsof dat helpt :+
Zoop @D2D_Christiaan4 december 2022 15:28
Ik vind dat meer op wekker of alarm lijken dan een deurbel hoor ..
gaskabouter @porky-nl3 december 2022 09:54
Ik zo'n ouderwetse deurklopper; dat ding heeft meer aantrekkingskracht dan welke bel dan ook.

Ondanks dat ding en een verlichte deurbel zijn er alsnog mensen die aankloppen 8)7
paupau @porky-nl4 december 2022 12:21
kun je na gaan wat voor gewoonte en domme wezens sommige mensen zijn, maar wel grappig!
Bas170 @jvanderkroon2 december 2022 14:42
Zo te zien op het icoontje met een belletje, aan de bovenkant van het display:

https://i.imgur.com/cfbIzt8.png
SeenD @Bas1702 december 2022 15:41
Jeetje, dan moet ik op mn knieen zitten om dat te zien. Lijkt me handiger als ze er een apart draadloze button uitbrengen en die kun je dan op een duidelijkere plek ophangen.
Bas170 @SeenD2 december 2022 15:46
Tja, andere gemiddelde hoogte van de bevolking he :P
VIPGAMER @Bas1702 december 2022 16:23
nice profile pic!
litebyte @Bas1702 december 2022 21:38
Serieus: vaak zijn knoppen, hengsels etc. vaak ook wat kleiner qua vorm. Westerse grote (obesitas) vingers kunnen er dan moeite mee hebben.

Mijn Chinese jonge collega's zijn vrijwel rond de 1.75 meter. Niet lang, maar ook niet klein ...naar westerse maatstaven. Het is overigens wel een probleem in China, maar vooral ook Japan. Veel Japanse woningen hebben nog steeds de maatvoeringen die 25 jaar geleden standaard waren, en stukken lager. Denk aan deuren, plafonds, bedden etc. Japanse jeugd/jongeren zijn tegenwoordig stukken langer.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 15:36]

AlbertG80 @litebyte2 december 2022 23:48
Zeker geen moderne huizen bezocht.
Maar er zijn inderdaad oude huizen (zelfs in Nederland) die klein zijn.

Heb een huis gekocht waar ik met 2 meter geen problemen heb. De keuken blad is wat verhoogd.

Openbaar vervoer kan krap zijn
litebyte @SeenD2 december 2022 21:32
Ja overdag....s'avonds is het waarschijnlijk nog gissen.
Damic @jvanderkroon2 december 2022 14:41
Ik denk dat het bovenste icoontje een bel is :) maar het is en blijft Chinees
Simyager @Damic2 december 2022 14:50
Geweldige reactie :D . Jammer dat er geen aparte moderatie is voor grappig.
LurkZ @jvanderkroon2 december 2022 14:43
Slechte foto, maar middenboven in die cirkel staat een belletje.
RoccoS 2 december 2022 14:42
Vraag is natuurlijk hoe inbraakbestending zo'n slot is. Harstikke leuk al die fancy features, maar als een inbreker het met een simpele schroevendraaier binnen tien seconden open heeft heb je er niks aan.
Remc0_ @RoccoS2 december 2022 14:51
Die vraag moet je natuurlijk bij alle sloten stellen, maar een digitaal slot heeft natuurlijk wel meer attack vectors dan ééntje die compleet analoog is. Ik zou zulke sloten denk ik alleen voor binnen deuren gebruiken, waar het niet persé een gigantisch probleem is als deze te hacken zijn.

Het enige wat me echt makkelijk lijkt is een digitaal slot die alleen te openen is met een sleutel, maar deze kan je dan wel de state van je slot doorgeven.
3raser @Remc0_2 december 2022 14:56
Ik zou zulke sloten denk ik alleen voor binnen deuren gebruiken
Zoals de deur van de wc? Ik heb niet zoveel deuren binnenshuis die ik op slot doe volgens mij.
nokie @3raser2 december 2022 17:38
Ik vermoed voor de deur van een appartement. Heb je eerst de toegangsdeur van het gebouw, en dan deze “binnen”.
Tadango @RoccoS2 december 2022 14:49
Vaak is een sterke magneet al voldoende om de selenoid na te doen. Ben benieuwd hoe dit intern eruit ziet. Zonder foto's daarvan zou ik dit nooit kopen.

Edit: O boy..... ik zie de selenoid al zitten.. Lijkt wel een beveiliging mechanisme gebruikt te worden maar het is niet echt duidelijk.

[Reactie gewijzigd door Tadango op 22 juli 2024 15:36]

Loggedinasroot @RoccoS2 december 2022 14:52
Voor wat meer vertrouwen in smart sloten. Of sloten in het algemeen.
rko4u @RoccoS2 december 2022 18:14
En hij is nog chinees ook, volgens de geruchten zijn ze verplicht om een achterdeurtje voor de chinese overheid in te bouwen.
Russel88 @rko4u3 december 2022 08:00
Ik denk dat de kans dat Xi Yingping langs je huis loopt, zichzelf binnen hackt om even te poepen op je wc niet heel groot is.
Thomas18GT @Russel883 december 2022 08:40
Zo'n achterdeur kan iedereen gebruiken als tie gevonden is natuurlijk..
En meestal nemen inbrekers iets mee in plaats van dat ze gaan poepen.
jurjen_g @Thomas18GT5 december 2022 08:22
Het komt vaker voor dan ik dacht...
IIIIIIIIIIII 2 december 2022 14:39
Nu wachten op de video van LockPickingLawyer
Damic @IIIIIIIIIIII2 december 2022 14:49
Lijkt me dat er geen cilinder inzit dus, slotpikken gaat niet. Maar misschien andere simpele attacks wel :)
Xm0ur3r @Damic2 december 2022 14:59
Volgens mij wel, het ronde gedeelte onderin.
En aangezien dit stukje in de tekst:
Daarnaast wordt er een fysieke sleutel meegeleverd in geval van nood.
Lijkt mij het aannemelijk dat er wel iets van een cilinder in zit.
Damic @Xm0ur3r3 december 2022 10:10
Dat is een goede :)
gaskabouter @Damic3 december 2022 09:56
Hoe werkt een slot zonder cilinder volgens jou? Er zijn magneetsluitingen maar in 99% van de huizen draait er toch echt iets van de deur in of uit het kozijn.
Damic @gaskabouter3 december 2022 10:10
Met een motor die je vanaf buiten niet kan bedienen, alleen elektronisch met een code of pas.
gaskabouter @Damic3 december 2022 22:40
Die motor draait gewoon een cilinder om. Zo werken vrijwel alle slimme sloten op dit moment
Damic @gaskabouter3 december 2022 23:57
Behalve als er geen cilinder inzit, dat was toch je punt? Als je van buitenaf er niet aan kan dan kun je het niet gemakkelijk opendoen.
TheVivaldi @IIIIIIIIIIII2 december 2022 14:40
Je was me nét voor. ;)
Jatari 2 december 2022 14:38
Het ziet er best wel mooi uit. Tov andere slimme deursloten...
Dragony @Jatari2 december 2022 15:51
Dat is mijn eerste reactie eigenlijk. Mooi ding! Ik zou het gebruiken als we 'm konden kopen en gebruiken. 108 dollar lijkt me ook een prima prijs.
kodak 2 december 2022 14:49
Waar blijkt nu uit dat dit een slot is dat goed genoeg getest is op mogelijke problemen?

Want stellen dat een onderdeel om vingerafdrukken te scannen voor 99% nauwkeurig is kan bijvoorbeeld net zo goed betekenen dat het een goed gekopieerd patroon nog zou accepteren. En zelfs al zou dat onderdeel geen probleem zijn, of het 'noodslot' of hoe andere sensoren veilig genoeg blijken telt ook mee.
vrow @kodak3 december 2022 00:50
Of het slot getest is, staat niet in dit artikel. Ook de veiligheid van het cilinder is van belang. Ik zag laatst een filmpje over een smart lock, wat binnen 10 seconden te openen was met lock pick set, omdat er van die cilinder niks klopte :-)

Maar het namaken van vingerafdrukken lijkt me lastig: https://www.kaspersky.nl/...ingerprint-cloning/25306/

NFC of Bluetooth werken vaak via challenge-response en zijn dus in principe veilig, ook als iemand de communicatie afluistert. Een replay-attack werkt dan niet. Maar ik weet niks over dit slot hoor, of dit voldoet aan deze basale eisen en of het onafhankelijk getest is.

Als een keer Chinees bestelt en de bezorger loopt even later zo met je bestelling je huis in, dan weet je in elk geval dat er een achterdeur in zit :-)
bArAbAtsbB 2 december 2022 15:23
vraag me af wat er gebeurt als de stroom er volledig af is en de deur zit op slot.....kom je er dan in geval van brand nog wel uit? Is er nog een mechanische bediening mogelijk?
Miglow @bArAbAtsbB2 december 2022 16:25
Zie de draaiknop
eelcootjuh @bArAbAtsbB2 december 2022 16:25
Naar buiten is allemaal mechanisch, ook het nachtslot dat erop zit. In 1 beweging is de deur open. Wanneer de batterijen leeg zijn, of er is iets anders kapot bijvoorbeeld, is te allen tijde een sleutel te gebruiken.
Adion @bArAbAtsbB3 december 2022 06:05
Zoals in het artikel staat is er een fysieke sleutel ook.
Ik heb een variant van deze versie die ook een camera heeft, en daar zit er onderaan het slot ook een USB-C poort.
Met een powerbank kan je zo in geval van nood het slot ook van stroom voorzien om de deur met je code/vingerafdruk/nfc te openen.
eelcootjuh 2 december 2022 15:06
Ik heb hier 2x een Aqara N100 lock hangen - in een appartementsgebouw. Is perfect. Aangezien ik een appartement heb en een losse ruimte loop ik regelmatig heen en weer. En kan ik gewoon de deur sluiten zonder sleutels mee te nemen. Het appartementsblok hier heeft 4 bewoners. Ik weet niet of ik het slot zo snel zou gebruiken wanneer het een vrijstaande woning zou zijn - maar dat is puur een onderbuikgevoel.
lighting_ 2 december 2022 17:09
fysieke sleutel in geval van nood. Maar dan moet je die ook altijd bij je hebben.
hendrik_v 2 december 2022 16:56
Na gelezen te hebben dat videos van protesten in China automatisch van Huawei/Xiaomi smartphones verdwenen... Wie wil er in godsnaam een slot als dit??

/aluhoedje
greatkz @hendrik_v2 december 2022 17:55
Huawei is niet gelijk aan Xiaomi hoor ;)

Tenzij jij een "betrouwbaar" artikel vindt van Xiaomi over die protesten of dat ze aan de overheid gelinkt zijn.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 22 juli 2024 15:36]

curkey @hendrik_v2 december 2022 17:11
Misschien komt dit slot met een functie om automatisch je deur dicht te lassen als je geen groene QR link kunt tonen
RobjeDopje 2 december 2022 14:49
Handig, dan hoeven ze de deuren niet meer dicht te lassen maar kunnen ze je gewoon remote opsluiten :+
3raser @RobjeDopje2 december 2022 14:58
Handig voor de mensen die in een quarantainegebied wonen tijdens een corona uitbraak. ;)

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