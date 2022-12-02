Xiaomi brengt Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel uit voor Chinese markt

Xiaomi heeft de Smart Door Lock E10 met ingebouwde deurbel onthuld voor de Chinese markt. Het slimme slot is daarnaast voorzien van een vingerafdrukscanner, een keypad en nfc, waardoor een deur op meerdere manieren kan worden geopend.

De Xiaomi Smart Door Lock E10 heeft een ingebouwde deurbel. Het slimme slot kan een audiomelding afspelen op speakers in huis of een melding sturen naar de Mijia-smarthomeapp als er wordt aangebeld. Het smartlock beschikt daarnaast over een vingerafdrukscanner, die volgens Xiaomi voor 99 procent nauwkeurig is en een vertraging heeft van een halve seconde. Verder kan het keypad worden gebruikt om een deur te ontgrendelen met een code, maar het is ook mogelijk om het slot te openen door middel van nfc of bluetooth. Daarnaast wordt er een fysieke sleutel meegeleverd in geval van nood.

Via de Mijia-app kunnen gebruikers zien of de deur op slot is en de deur eventueel vanaf afstand vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat werkt op vier AA-batterijen waar het slimme slot het ongeveer een jaar mee moet volhouden. Het E10-slot kan meldingen versturen wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn en er kan een noodstroomvoorziening worden aangesloten door middel van USB-C.

De Smart Door Lock E10 is momenteel vooruit te bestellen in China en is verkrijgbaar vanaf 7 december. Het slimme slot heeft een adviesprijs van 800 yuan. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 108 euro. Het is onbekend of het product ook naar Europa of de Benelux komt.