Bedrijf claimt flinke prestatieboost voor laptops via actieve 'koelchip'

Het Amerikaanse bedrijf Frore Systems claimt dat de prestaties van bijvoorbeeld laptops flink omhoog kunnen door een actieve 'koelchip'. Het moet reguliere fans vervangen en zou dermate goed werken dat throttling van de cpu veel minder of niet aan de orde zou zijn.

Voor dit doel heeft Frore Systems de zogeheten AirJet ontwikkeld, die door het bedrijf wordt omschrijven als de eerste solid state thermal solution. Het bedrijf omschrijft zijn koeloplossing als een chip, maar het gaat niet om een reguliere chip met daadwerkelijke rekenkracht. Er wordt wel gebruikgemaakt van chipfabricagemethodes om AirJets te maken. Wat het formaat en de vorm betreft lijkt het een beetje op een iets grotere processor.

Frore Systems

Het product heeft een dikte van 2,8mm en neemt zodoende weinig ruimte in beslag, Ook moeten ze beduidend stiller zijn dan reguliere ventilatoren; Frore Systems spreekt van 21 tot 24dBA. De AirJet wordt bovenop de daadwerkelijke chip of processor geplaatst die gekoeld moet worden. Ze werken door middel van membranen die op ultrasone frequenties trillen, en aan de hand van sensoren die de temperatuur meten kan de frequentie worden aangepast. Deze trillende membranen zorgen voor de aanzuiging van lucht aan de bovenkant. De pulserende luchtstroompjes halen vervolgens warmte uit de kleine heatspreaders aan de onderkant.

De hete lucht gaat er aan de zijkant uit en de luchtstroom zou sterk genoeg zijn om via aparte openingen in de laptop uit het apparaat te gaan. AirJets generen een druk van 1750Pa, wat beduidend hoger is dan bij reguliere koeloplossingen zoals ventilatoren. Dat maakt volgens het bedrijf dat de luchtinlaten aan de onderkant van een laptop bedekt kunnen worden met filtermateriaal, zodat er minder of geen stof meer in de laptop komt. In theorie zou dit kunnen betekenen dat het aantal luchtinlaten kan worden beperkt.

Frore Systems

De eerste generatie AirJets zijn bedoeld voor laptops, tablets en mobiele gamingapparaten. Latere en vooral kleinere versies zouden ook geschikt moeten zijn voor gebruik in smartphones, VR-brillen en datacenters. Er komen twee producten: de AirJet Mini en de Airjet Pro. De Mini wordt gepositioneerd voor tablets of heel dunne laptops die nu passief gekoeld worden en snel last hebben van throttling. Daarentegen is de Pro bedoeld om een stil en efficiënt alternatief te vormen voor krachtigere, actief gekoelde laptops. De Mini weegt 11 gram en heeft een afmeting van 27,5x41,5mm, terwijl de Pro 22 gram weegt en een afmeting heeft van 31,5x71,5mm. Het verbruik van de twee producten lijkt wel ietwat aan de hoge kant te zijn: 1W voor de Mini en 1,75W voor de Pro. Wetende dat er meerdere AirJets per product moeten worden ingebouwd, kan dit verbruik oplopen.

Er kunnen meerdere exemplaren worden gebruikt; zo geeft Frore Systems een voorbeeld waarbij vier AirJet Mini's worden bevestigd aan een vapor chamber en vervolgens in een passief gekoelde 13"-ultrathin-laptop met een dikte van 11,3mm worden gebruikt. Twee Mini's zouden genoeg zijn voor een 10"-tablet. In het geval van de laptop claimt het bedrijf dat de vier AirJet Mini's leiden tot een vermogen van 10W aan actieve koeling. Daar komt dan nog eens 10W aan passieve koeling bij dat inherent aan de laptop is. Kortom, de thermal limit gaat van 10W naar 20W en daarbij produceren de AirJets een geluidsdruk van 27dBA. Dat zou volgens Frore betekenen dat de processor wat prestaties betreft niet van 3,5GHz naar 1,8GHz hoeft te worden teruggeschroefd; de processor zou zonder throttling kunnen blijven werken.

Frore schetst ook het scenario van een grotere 15"-laptop die wel actief gekoeld wordt; hierbij gaat de thermal limit van 18 naar 28W op basis van drie AirJet Pro's die in de laptop worden bevestigd. Volgens het bedrijf zou er normaal gesproken sprake zijn van een geluidsniveau van 42dBA, terwijl dat door het gebruik van de AirJets zou dalen tot 29dBA, terwijl toch de thermal limit wordt verhoogd. Frore stelt dat de processor zonder het scenario van AirJets van 4,8GHz al snel zou teruggaan naar 1,4GHz, terwijl dat met de AirJets beperkt zou blijven tot throttling tot 2,1GHz.

Frore Systems werkt aan deze technologie samen met Intel. Laatstgenoemde wil het inzetten in toekomstige Intel Evo-laptops. De oprichters van het bedrijf zijn Seshu Madhavapeddy en Surya Ganti. Madhavapeddy heeft eerder gewerkt bij de smartphonetak van Texas Instruments en Ganti werkte eerder bij General Electric als onderzoeker waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van oppervlakken met nanostructuren. De twee ontmoetten elkaar bij Qualcomm waar ze samen werkten aan de ultrasone vingerafdrukscantechnologie van het bedrijf. Qualcomm Ventures heeft ook al 100 miljoen dollar geïnvesteerd in Frore.

AirJet Mini Pro
Formaat 27,5 * 41,5 * 2,8mm 31,5 * 71,5 * 2,8mm
Druk 1750Pa 1750Pa
Airflow 0,21cfm 0,42cfm
Verbruik 1W 1,75W
Koelvermogen 5,25W 10,75W (bij cpu-temp 85C)
Geluidsproductie (per stuk) 21dB(A) 24dB(A)

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 15:48 77

02-12-2022 • 15:48

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Reacties (77)

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vanaalten 2 december 2022 16:14
Voor dit doel heeft Frore Systems de zogeheten AirJet ontwikkeld, die door het bedrijf wordt omschrijven als de eerste solid state thermal solution.
Zou toch denken dat een peltier element als solid state thermal solution eerder was.
TechSupreme @vanaalten2 december 2022 20:36
Staat al in de tekst van je eigen link:
is een elektrische component die gebruikt kan worden om warmte te verplaatsen van een koude naar een warme plek of om een elektrische stroom op te wekken uit een temperatuurverschil.
Een peltier element verplaatst de warmte, de koeling die het veroorzaakt op de plek is bijzaak. Je zal op een andere plek alsnog moeten koelen.
hiostu @TechSupreme2 december 2022 23:00
Maar koelen is toch altijd het verplaatsen van warmte (energie)? Kou is een gebrek aan warmte (energie).
TechSupreme @hiostu3 december 2022 11:09
Als je de andere kant van het element niet koelt dan houdt het heel snel op.
likewise @TechSupreme3 december 2022 23:31
Daar moet dus ook warmte weggehaald worden. Dus verplaatst. Dus @hiostu zegt het goed.
TechSupreme @likewise3 december 2022 23:53
Dus exact wat ik zeg...... Het element is niks anders als een soort heatpipe die elektriciteit kan opwekken. Het koelt verder niet, het verplaatst alleen. Er is een groot verschil welke sommige niet kunnen begrijpen. De warmte (energie) decipheert niet, het verplaatst alleen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 23:52]

likewise @TechSupreme4 december 2022 01:40
Precies, dus je opmerking naar @hiostu was nogal raar.

Er bestaat niks op aarde wat koelt als je het globaal bekijkt. Alles is warmte (dus kinetische energie) verplaatsen of omzetten naar een andere vorm van energie.

Met koelen wordt altijd verstaan het verplaatsen of omzetten van kinetische energie, inzoverre ik weet.

Er is een uitzondering die ik kan bedenken op globaal niveau: het wegschieten van materiaal uit de aard atmosfeer koelt volgens mij de aarde af, maar daar moet ik even een natuurkundige voor aankijken. (Gedachtenexperiment: stel dat je 99% van alle aardmassa uit de atmosfeer schiet, dan is het aantal trillende moleculen flink afgenomen, en dus daarmee de kinetische energie. Maar op grotere schaal zijn die ook weer verplaatst.)
TechSupreme @likewise4 december 2022 11:28
Als je het zo wil bekijken dan zijn heatpipes ook een vorm van koelen, wat het niet is. Je verplaatst de warmte naar een andere plek. Datzelfde doet zo'n element ook. Koelen is decipheren, dat wil zeggen omzetten naar een andere vorm zodat het niet meer terugkomt in je systeem. Zolang die energie in je systeem blijft ben je niet aan het koelen.

En zoals gezegd, als je de andere kant van zo'n element niet koelt, dan houdt het heel snel op want dan werkt zo'n element niet meer.
likewise @TechSupreme4 december 2022 11:33
Dus een ventilator in mijn PC koelt mijn CPU niet? Het koelt mijn CPU met (zeg) 40 graden en verwarmt mijn kantoor met 2 graden.

Het ligt eraan wat je onder "systeem" verstaat. Als je mijn CPU als systeem ziet, wordt er gekoeld, als je mijn kantoor als "systeem" ziet wordt er niet gekoeld (want de totale warmte blijft gelijk.) Als je de aarde als "systeem" ziet... etc.

Decipheren is weer heel wat anders, dat is mijn vakgebied.
Bedoel je iets met dissipatie?

Of ben ik nou echt de kluts kwijt, dan houd ik erover op.
TechSupreme @likewise4 december 2022 12:52
Dus een ventilator in mijn PC koelt mijn CPU niet? Het koelt mijn CPU met (zeg) 40 graden en verwarmt mijn kantoor met 2 graden.
De ventilator zelf niet nee, de vinnen van het koelblok wel. Die geven de warmte af aan de omgeving waardoor het uit je systeem is. De ventilator zorgt alleen voor verplaatsing van de lucht zodat er een aanvoer is van nieuwe lucht om te koelen.

Volgens mij snap jij het principe niet. Zolang de warmte in je systeem blijft hangen zul je het toch ergens kwijt moeten.

Onder systeem versta ik natuurkundig systeem trouwens, niet je systeemkast.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 23:52]

likewise @TechSupreme4 december 2022 22:31
Zolang de warmte in je systeem blijft hangen zul je het toch ergens kwijt moeten.
Als we op zijn Johan Cruijff's gaan beginnen geef ik op. :)
bamboe @TechSupreme3 december 2022 07:36
mijn ouders hebben er eentje op de hout kachel staan, als je de kachel opstookt dan gaat er van zelf een ventilator draaien die de warmte meer de kamer in blaast. Ziet er erg leuk uit en blijkt ook echt goed te werken.
TechSupreme @bamboe3 december 2022 11:08
Ja klopt en kampeer haarden met een peltier element erin om je telefoon op te laden bestaan ook heel lang. En je zegt het zelf al, er gaat een ventilator draaien, die ventilator zorgt voor de verkoeling, niet het element.
Ventieldopje @vanaalten2 december 2022 16:17
Dan wordt accuduur alleen een dingetje, ze zijn voor zover ik weet behoorlijk inefficiënt.
KingLeaf @Ventieldopje2 december 2022 16:57
Ze noemen het geen "de eerste meer efficientere dan peltier solid state thermal solution" maar "de eerste solid state thermal solution" en dat klopt gewoon niet.
graey @KingLeaf2 december 2022 18:49
Een Peltier-element is ook geen koeling, maar een hittepomp, waarbij de ene kant altijd warm moet zijn om de koele kant te laten functioneren. Niet heel handig in een ultrathin tenzij je je schoot alsnog wil gaargrillen.
FalconerHG @graey3 december 2022 15:55
Dit ding werkt niet heel anders hoor - er is geen technologie die warmte kan laten verdwijnen. Alle warmte wordt uitgewisseld tussen twee punten.
theseboetz @graey2 december 2022 19:34
Óf lekker warme handen wil tijdens het typen!
BadRespawn @vanaalten2 december 2022 19:11
Zou toch denken dat een peltier element als solid state thermal solution eerder was.
Groot verschil: een Peltier element heeft koeling nodig, maar dit product is koeling.
S023 @BadRespawn2 december 2022 20:27
Dit product beschikt toch niet over koelvermogen. Het zorgt voor luchtbewegingen waardoor alsnog met lucht wordt gekoeld.
BadRespawn @S0232 december 2022 22:45
Right, en met lucht koelen is niet koelen?
RAAF12 @vanaalten2 december 2022 16:55
Solid state is niet erg solide als er trillende membramen inzitten.
FPSUsername @RAAF124 december 2022 18:08
Bedrijven verzinnen van alles om aandacht te trekken. Het is vrijwel nietszeggend. Wat wel veel zegt is het transport vermogen van de warmte (W/m.K) (uiteraard in de juiste richting, aldus de reden dat grafiet sheets geen vervanger is voor thermal paste), echter is dat een eigenschap en niet een productnaam.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 23:52]

Stijnvi @vanaalten2 december 2022 16:59
De vraag is of je een peltier-element als koeler kan zien
Ja, het houdt één kant koud, maar de andere kant wordt gloeiend heet, en de hitte wordt daar niet zomaar afgevoerd
Aan alleen een peltier element heb je dus niet genoeg
Deze 'chip' voert wel de hitte af, en heeft dan ook geen andere onderdelen nodig om te werken als koeling
Morress @vanaalten2 december 2022 23:12
Ook het eerste wat ik dacht. Marketingtermen om te verdoezelen?
Ryan1981 2 december 2022 16:04
Houston we have liftoff!

Klinkt veelbelovend. Hoofdreden dat ik nog steed niet overgestapt ben op een laptop is dat ze te heet worden en/of te veel herrie maken. Ik heb nu een fractal design kast met 140mm stille fans en daar kan ik naast slapen als hij niet te zwaar belast wordt. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat tijdens het gamen de videokaart toch goed hoorbaar is dus een desktop ook niet ideaal is als je op zoek ben naar een stille oplossing, maar wel beter dan die kleine fans op volle toeren.
old_spice @Ryan19812 december 2022 16:22
Ik ben nog aan t wachten op een goede passieve oplossing, of passief icm 1 zeer stille fan.
Een andere oplossing als je echt stil wilt is waterkoeling, en de pomp dan niet in de buurt maar buiten de PC kast in een voor geluid geïsoleerde kast oid.
Splitinfinitive @old_spice2 december 2022 16:33
zalman heeft een passieve cooltower met de naam reserator 1. is inmiddels wel ancient in computer termen :+ met een gaten boor kun je hem ook nog mooi ergens achter wegwerken. :+
vikingjunior @Splitinfinitive2 december 2022 16:48
Ik kan me nog een build herinneren hier op tweakers van iemand die de radiator en pomp in de kruipkelder had gestoken, en via gaten in de vloer alles verbonden met de waterkoeling in zijn pc. :P
denonman1 @Splitinfinitive2 december 2022 16:54
Zo'n resorator ik ooit eentje gehad, mijn pc destijds (Pentium 4 tijdperk meen ik) was 100% passief op enkel de draaiende HDD's na (SSD's bestonden toen nog niet).
Dit werkte perfect en was ook nog 's stoer om te zien. Jammer dat Zalman hier na een 2e versie niet mee door is gegaan. En tegenwoordig zit een radiator in de pc kast.

Dat waren nog s tijden :-)
Miglow @old_spice2 december 2022 16:47
Gewoon buiten aan de gevel een auto radiator hangen met een pomp(je) binnen. Net als een koelsysteem voor een auto dus
yo0k @old_spice2 december 2022 18:46
Waarom per se een passieve oplossing? Waarom geen oplossing waarbij je fans maar op 500 RPM of minder hoeft te draaien, zodat je de fans gewoon niet kan horen? Je koelvermorgen zal factoren groter zijn dan een volledige passieve oplossing, waardoor je een aantal keer minder hoeveelheid duur koper en aluminium nodig hebt om te koelen. Eigenlijk is een volledig passieve koeloplossing voor een desktop een waste of resources en simpelweg niet kostenefficient. Daarom zijn er ook nauwelijks producten voor, terwijl men wel al heel lang concepten en prototypes of zelfs verkrijgbare producten daarvoor heeft. Het komt gewoon niet uit vs een koeler die een of meerdere fans erop heeft, maar die je net zo goed niet hoort, maar wel 4x goedkoper is. Volledig passieve koeling als serieuze koeling (voor een chip die serieuze koeling nodig heeft, dus geen smartphone soc), is echt een niche, meer omdat het kan, geen logische keuze.
whiner @yo0k3 december 2022 12:46
Precies dit. Dit zie je helaas bij alles terugkomen, het is altijd of / of.

Mooi voorbeeld is groene energie, wanneer gaan ze eens technieken mixen??
Zon, wind, water , warmte / kou kun je prima combineren
old_spice @yo0k4 december 2022 13:36
Er zijn zoveel zaken niet kostenefficiënt. En of iets een waste of resource is lijkt mij nogal relatief. Ik vind het idee van een volledig passief gekoelde pc maar dan wel met hoge prestaties een mooi doel. Dat jij dat niet vindt moet je zelf weten. Overigens gaat het mij niet alleen om stilte en koelprestaties. Ik vind het ook fijn als m'n pc wat minder stoffig wordt. Een pc met luchtkoeling heeft snel last van stof opbouw. Zelfs met filters. Een passief gekoelde pc zou nagenoeg geen last moeten hebben van stof.
sympa @Ryan19812 december 2022 16:09
Eigenlijk wil je laptopchips in een PC-kast. Of je zet de chips in een eco-stand, want uiteindelijk zijn het dezelfde chips.
Als je het laatste beetje snelheid niet wil gebruiken dan wordt het stroomverbruik heel veel lager, en de herrie dus ook.
Vyo @Ryan19812 december 2022 18:36
Dat kan prima... zolang je niet óók x86/amd64 in je laptop wilt. ARM zet nu al een paar jaar indrukwekkende prestaties neer met zeer beperkte power-envelopes, van simpele Chromebook tot de luxere Apple Mx chips als je meer performance nodig hebt. Alleen gamen blijft de zwakke plek :+

Videokaarten in de hogere prestatie-klasse zijn al zover ik me kan heugen luid. ~20 jaar geleden was ik al bezig met after-market koeling op m'n ATi kaarten te sleutelen van b.v. Zalmann, helaas is dat aanbod behoorlijk opgedroogd.

Maar wat @sympa zegt klopt ook 100%, zeker met de laatste 2-3 generaties GPU's en de recente CPU's: zet 'm een klein tandje lager, zo'n 5-10%, het verbruik gaat daarna exponentieel omlaag. Het loont tegenwoordig énorm om die afweging tussen performance en verbruik zelf nog eens te maken en daarna je eigen fan-curves etc in te stellen. Los nog van minder hitte --> minder geluid, zijn de huidige prijzen voor electriciteit ook motivatie om een tikje efficiënter te draaien in plaats van 2-5 fps extra eruit persen. :Y)

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 23:52]

Xxana 2 december 2022 15:53
Een piezoelektrische fan dus?
Linus Tech Tips had er enkele maanden geleden een interessante video over.
ToolBee @Xxana2 december 2022 16:03
Doet me ook een beetje denken aan electrostatische luidsprekers. :P
Maar dan kleiner en andersom werkend.
natural colour @ToolBee2 december 2022 17:52
Ik dacht bij lezen van het artikel gelijk aan Air Motion Transformers (AMT tweeters)
https://www.aperionaudio....former-amt-ribbon-tweeter
Ik ken die tweeters al sinds 1978
ToolBee @natural colour2 december 2022 19:42
Deze rakkers zijn er ook al een tijdje, met iets grotere membranen:
https://www.martinlogan.com/en/product/neolith
Creesch @Xxana2 december 2022 15:58
Gezien de plaatjes in het artikel lijkt het me niet helemaal hetzelfde. Wellicht dat het op vergelijkbare principes werkt, maar dat lijkt dan toch echt meer te zijn dan alleen de fan die in de video te zien is.
Nas T @Xxana2 december 2022 17:50
De basis is denk ik hetzelfde, alleen de precieze uitvoering anders.

Ik ben vaak sceptisch met dit soort oplossingen, maar ik denk dat het wel wat potentie heeft.
Ik denk dat potentie heeft, als je kijkt naar wat er dicht bij het oppervlak van een koellichaam gebeurt.
Het zal (praktisch) altijd voorkomen dat een ventilator lucht laat bewegen, langs/tegen een oppervlak. In beide gevallen zou je (denk ik), als je dicht bij het oppervlak kijkt, relatief langzaam bewegende luchtmoleculen zien. Datzelfde zie je ook als je een waterstroom bekijkt in een buis. Bij de wanden zal het water langzamer stromen.

In het verleden is er volgens mij ook succes geboekt met betrekking tot waterkoeling (little river cascade), door een ontwerp te hebben waar je water forceert door kleine kanaaltjes (turbulente stromen), zodat je dicht bij het oppervlak een wat hogere waterstroom realiseert.

Dus vanuit natuurkundig aspect denk ik wel dat er potentie is. Of het voldoende potentie is om met de huidige oplossingen te concurreren, kan ik niet inschatten.
Jeroenneman 2 december 2022 15:57
Het verbruik van de twee producten lijkt wel ietwat aan de hoge kant te zijn: 1W voor de Mini en 1,75W voor de Pro. Wetende dat er meerdere AirJets per product moeten worden ingebouwd, kan dit verbruik oplopen.

Wellicht is dit nog een interessante toevoeging: wat verbruikt een normale laptopfan?
MC Taz Man @Jeroenneman2 december 2022 15:59
Toevoeging op de toevoeging; bij dezelfde koel-capaciteit ;)
djexplo @MC Taz Man2 december 2022 16:09
]Een normale laptop ventilator doet het beter, 1W geeft een airflow van 10CFM Terwijl hier word gesproken van 1W een airflow van 0,21CFM, dus significant minder.
SuperDre @djexplo2 december 2022 21:05
Maar de vraag is dan, hoeveel koelt deze beter met minder geluid, want als die met 1W (of 2W) veel beter koelt en een stuk stiller is dan een losse fan met 0,6W dan maakt mij dat extra verbruik weinig uit.
Aardwolf @SuperDre3 december 2022 11:16
Precies, want misschien dat dan corevoltage en soortgelijke voltages ook naar beneden gaan omdat hij stabieler loopt als gevolg van minder warmte-ontwikkeling. Zoals we weten werkt voltage kwadratisch door in het verbruik: P = V2 × C × f. Is mogelijk dan nog wel meer winst dan die extra watt aan koeling. Nog los van throttle problemen, sneller je werk klaar bespaart ook accu, want sneller terug in idle klok.
Vind het een interessante ontwikkeling, maar voorlopig afwachten hoe effectief het werkt.
MC Taz Man @djexplo2 december 2022 16:11
Dank en uiteraard ook dank @DominoNL
Jeroenneman @djexplo2 december 2022 16:17
Komt dat niet doordat weliswaar de airflow beperkt is, maar de druk heel hoog?
koelpasta @djexplo2 december 2022 18:47
Die CFM zegt nog niks over de koelprestaties. CFM zegt iets over de luchtverplaatsing maar dit nieuwe design gaat anders om met de warmteoverdracht. De eigenlijke koeling bestaat uit de door jou genoemde airflow keer de warmte die je in die lucht weet te prakken.
Ze zeggen zelf dat de processor niet meer throttled met hun product dus het zal wel niet zo vreselijk inefficient zijn en zeker niet 50x minder efficient dan een laptopfan.
DominoNL @MC Taz Man2 december 2022 16:00
Een 40mm noctua trekt max 0,6W.
TonnyTonny @Jeroenneman2 december 2022 17:11
Een moderne basis laptop (geen discrete video-kaart) heeft meestal een USB-C voeding tussen de 45 en 65W
En daar laadt hij dan ook nog de accu mee op.
CPU heeft meestal een 25W tot 35W TDP.
Dus met 10W koelen kost je dat dus 15 to 20% van je power-budget uit de voeding.
Terwijl je tegelijkertijd de CPU minder laat throttlen dus die trekt vaker en langer maximaal vermogen.
Kan je dus zo ruwweg 25% tot 35% van je accu-duur kosten als je de laptop een beetje belast.
Cerberus_tm @TonnyTonny2 december 2022 17:40
10W koelen betekent een koelcapaciteit van 10W, niet een verbruik van 10W om te koelen. Dat is altijd verwarrend. Het verbruik is veel lager. Ook bij gewone airconditioners zie je twee waardes in Watt staan, verbruik en koelcapaciteit (groter).
Yzord 2 december 2022 16:01
Mooie vooruitgang, maar de plaatjes zijn niet echt hoopgevend. Waarom geen foto van het produkt zelf? Bestaat het nog niet?

Vraag me af of we hier nog meer van gaan horen.
Ghalin @Yzord2 december 2022 16:03
Bovenste is toch een foto van twee versies van het product?
Avalaxy @Ghalin2 december 2022 16:20
Zoiets heet een render.
pixeled @Ghalin2 december 2022 16:20
Volgens mij is dat een render van de producten, niet een daadwerkelijke foto.

Tot nu toe lijken er dus alleen (technische) impressies te zien.
recyclebin 2 december 2022 16:39
Is dit iets wat gecombineerd kan worden met traditionele fans/koeling? Misschien dat dit geïntegreerd zou kunnen worden in een IHS om de hitte beter te verdelen bijvoorbeeld?
SinergyX @recyclebin2 december 2022 18:04
Niet als je aan dezelfde kant ook blijft pushen in het kleiner/platter principe achter een laptop. Het formaat fans die nu in laptop zitten zijn van formaat dat ze voor genoeg airflow op hogere rpm moeten draaien (dus hogere frequentie) en dus meer geluid produceren.

Plus dat de 'focus' op stil bizar populair is geworden (ik hoor juist graag dingen geluid maken, maargoed, dat ben ik blijkbaar), er is nog weinig bandbreedte in fan oplossingen in huidig formaat laptops.
Verwijderd 2 december 2022 18:38
Heb twee bedenkingen bij deze oplossing: toonhoogte en stof.

Voor zover ik het kan inschatten (dat is, toegegeven, niet best) zal het een hogere, dus voor veel mensen, meer storende toon veroorzaken.

Dit lijkt me ook een koel methode die erg gevoelig zou kunnen zijn voor stof. Er word wel gesproken van stoffilters maar ik zie de gemiddelde (zelfs menig bovengemiddelde) gebruiker niet met de benodigde regelmaat die filters schoon maken.
BadRespawn @Verwijderd2 december 2022 19:07
Voor zover ik het kan inschatten (dat is, toegegeven, niet best) zal het een hogere, dus voor veel mensen, meer storende toon veroorzaken.
Ultrasoon is in principe niet hoorbaar.
Jan Onderwater 2 december 2022 20:54
Ik denk dat processoren ontwikkelen die veel minder stroom verbruiken cq hitte produceren een veel beter idee is. Dit gadget haalt de hitte dan wel leuk weg van de processor, maar die moet nog steeds ergens heen, en de hitte productie zuigt nog steeds de accu leeg.
Aardwolf @Jan Onderwater3 december 2022 11:26
Betere koeling alvorens iets ver opwarmt geeft over het algemeen meer stabiliteit. Ofwel voltages kunnen naar beneden en zo wordt meer efficiëntie bereikt. Default zit er altijd hoger voltage op. Zoals lappen en delidden bijv. bij dezelfde kloks ook zorgen voor mogelijkheid tot lagere voltages of zelfde voltage en veel hogere klok. Hiermee boost in efficiëntie per kloktik. Ga je ook nog beter koelen, dan bereik je nog meer. Overklokkers zijn hier helden in.

Verder eens, voorkomen is beter dan genezen, alleen in het onderdeel voorkomen zit dus ook betere koeling. Daarom sta ik wel positief tegenover deze nieuwe techniek. Schept weer andere mogelijkheden. Als inderdaad processorfabrikanten ook weer eens wat highend CPU's uitbrengen met lager max. vermogen, dan is er weer een slag gewonnen voor sommige gebruikers.
kaghy2 2 december 2022 15:57
Dit lijkt me een zeer interessant product om te gebruiken, maar ik wil het wel nog even afwachten.

Het verbruik lijkt me toch wat te hoog, maar wie weet, wie weet.

Ik zou best wel een test user willen zijn hiervoor met mijn privé laptop (Acer Nitro 5) die niet al te blij is met de koelpasta :)
koelpasta @kaghy22 december 2022 18:49
Het verbruik lijkt me toch wat te hoog
In vergelijking met wat?
Saph 2 december 2022 17:08
Interessante theorie, ben benieuwd wanneer ze praktijk voorbeelden laten zien.

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