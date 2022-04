Andere ventilator op je cpu-koeler

Veel processorkoelers zijn tegenwoordig voorzien van een of meerdere 120mm-ventilators, en als gebruiker heb je daarbij vaak de mogelijkheid deze fans te vervangen, bijvoorbeeld om de geluidsproductie omlaag te krijgen. Dan rijst alleen de vraag: hoe zinnig is dat om te doen? Op verzoek van een aantal lezers hebben we een aantal ventilators en koelers met elkaar gecombineerd en vergeleken.

Wie een processorkoeler bestelt, krijgt vrijwel altijd standaard een koelblok met een of meerdere bijbehorende ventilators meegeleverd. Met uitzondering van een volledig passieve koeler, zorgt de ventilator dat de warmte van het koelblok weggevoerd wordt. Een koelblok en ventilator van een processorkoeler zijn normaal gesproken op elkaar afgestemd. Dit doet een fabrikant om te zorgen dat het vermogen zo optimaal mogelijk van de processor kan worden opgenomen. Er zijn processorkoelers waarbij koelblok en ventilator specifiek voor elkaar zijn ontworpen, en er zijn ook modellen waarbij het koelblok ontworpen is voor een bestaand model ventilator.

Je kunt de fan op je processorkoeler vervangen om de geluidsproductie omlaag te krijgen, de temperaturen te verlagen of, in het ideale geval, een combinatie van beide. Met een betere luchtstroom van een andere ventilator kan dat bereikt worden, al hangt dat wel af van de specifieke combinatie van koelblok en ventilator.

Om te kijken of het nut heeft om zomaar een andere ventilator op een processorkoeler te plaatsen, gingen wij aan de slag met twee koelers en vier ventilators volgens onze nieuwe testmethode. De gebruikte koelers zijn de Be Quiet Shadow Rock 3 en de Scythe Mugen 5 Black Edition, twee modellen die elk uit de doos van een enkele 120mm-ventilator zijn voorzien. Op deze twee koelblokken plaatsten we vier ventilators: de Arctic P12, de be quiet Silent Wings 3, de Noctua NF-A12x25 en de Phanteks PH-F12T30. Uiteraard testten we beide processorkoelers ook met hun originele, meegeleverde ventilators.