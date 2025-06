Noctua brengt zijn eerste fanhub uit, ondersteunt 8 fans en maximaal 54W

Noctua heeft de NA-FH1 uitgebracht, de eerste fanhub van het merk. Aan de hub kunnen tot acht fans worden aangesloten, waarbij het om 12V- of 5V-exemplaren kan gaan. Noctua claimt dat zijn hub betrouwbaarder en veiliger is dan andere hubs.

De Noctua NA-FH1-fanhub kan maximaal 54W aan acht fans doorgeven, op voorwaarde dat de fanhub met een SATA-kabel van energie wordt verzien. Als er een 4-pinsstekker wordt gebruikt voor de stroomvoorziening, dan kan er maximaal 24W worden doorgegeven. Gebruikers kunnen beide aansluitingen gebruiken, waarbij de fanhub de SATA-kabel voor energie gebruikt en de 4-pinsaansluiting om de hub aan te sluiten op het moederbord. De hub kan onder meer gebruikt worden om pwm-fans aan te sturen. Non-pwm-fans kunnen ook aangestuurd worden door de inputspanning aan te passen. Het apparaat heeft een statusled en kan met magneten in de pc-behuizing worden opgehangen.

De fancontroller heeft volgens Noctua schakelingen aan boord om fansnelheden betrouwbaarder te kunnen regelen en zekeringen om kortsluiting te voorkomen. Die zekeringen zouden voornamelijk van pas komen als de SATA-aansluiting wordt gebruikt. Andere hubs hebben dergelijke schakelingen of zekeringen vaak niet, claimt Noctua. Het was al bekend dat Noctua aan de fanhub werkte, maar dit werd zeker twee keer uitgesteld. De fanhub is volgens Noctua vanaf dinsdag te koop en kost 34,90 euro.