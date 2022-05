ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition verschijnt in juni voor 1133 euro

ASUS brengt samen met koelerfabrikant Noctua een GeForce RTX 3080 Noctua Edition uit. De twee bedrijven brachten eerder al een RTX 3070 Noctua Edition op de markt. Het nieuwe model heeft een vergelijkbare, grote koeler, die de gpu koel en stil moet houden.

Volgens Noctua is de RTX 3070 Noctua Edition zeer positief ontvangen en heeft het daarom besloten om opnieuw samen te werken met ASUS en ook een RTX 3080-variant uit te brengen. Dat is wel 'een totaal ander beest om te temmen', vanwege de gpu die tot 340W aan warmte kan produceren, zegt Noctua-ceo Roland Mossig.

Net als de RTX 3070-variant heeft de RTX 3080 Noctua Edition twee NF-A12x25-fans van Noctua. Verder is de videokaart uitgerust met een op maakt gemaakte, extra grote heatsink. De koeler neemt daardoor vier uitbreidingsslots in beslag.

Noctua vergelijkt de RTX 3080 Noctua Edition in eigen benchmarks met een ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 en concludeert dat de gpu van de Noctua-variant bij automatische ventilatorinstellingen drie graden koeler is. De vram-tempratuur is bovendien veertien graden lager en de Noctua-variant is bij deze omstandigheden 4,5dB(A) stiller.

De ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition is een 10GB-variant. Volgens Noctua is de videokaart vanaf juni te koop, maar een adviesprijs noemt de fabrikant nog niet. De eerder uitgebrachte RTX 3070 Noctua Edition kost op het moment van schrijven zo'n 830 euro.

Update, dinsdag: ASUS meldt dat de videokaart een adviesprijs van 1133 euro krijgt.