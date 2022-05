Belgische Apple Premium Reseller Lab9 neemt 15 winkels van Switch over

De Belgische Apple Premium Reseller Lab9 Stores neemt 15 van de 18 Switch-winkels over, inclusief een honderdtal medewerkers. Switch verloor eind april zijn Apple-contract vanwege dubieuze verkooppraktijken. Onder de vlag van Lab9 worden de winkels weer Premium Reseller.

Door de overname stijgt het aantal locaties van Lab9 van 11 naar 26. Vanaf begin juni kunnen zowel consumenten als zakelijke klanten in de nieuwe winkels terecht, meldt Lab9. De winkels zullen na de overname weer opereren als Apple Premium Reseller.

Volgens Lab9 krijgen nieuwe medewerkers een opleiding 'volgens de hoogste Apple-standaarden van klantenbeleving en klantenservice'. In de overgangsfase worden de winkels opnieuw bevoorraad met Apple-producten en kunnen klanten er ook terecht voor reparaties. De huidige Switch-winkels blijven open tijdens de overgangsperiode, maar het merk verdwijnt daarna.

Switch was jarenlang een erkende Apple Premium Reseller, maar in april verloor het bedrijf het daarvoor benodigde contract met Apple, vanwege dubieuze verkooppraktijken. De Franse verzekeringsmaatschappij SFAM was eigenaar van de keten en in de Switch-winkels werden klanten onder druk gezet om verzekeringen en abonnementen af te sluiten.