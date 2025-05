Lab9 neemt laatst overgebleven Apple Premium Reseller-winkel in Waterloo over

België heeft nog slechts een officiële Apple Premium Reseller. Lab9 heeft Taco Systems overgenomen, de enige nog overgebleven APR in België. Er zijn nu 31 APR's in België, waaronder deze nieuwe Lab9-vestiging in Waterloo.

Lab9 heeft de winkel van Taco Systems in Waterloo in Wallonië overgenomen, schrijft Retail Detail. Die vestiging was de enige Apple Premium Reseller die naast Lab9 nog in België actief was. Lab9 heeft de laatste jaren veel concurrerende vestigingen opgekocht, waaronder een grote overname van Switch-winkels in 2022. Dat gebeurde nadat Switch het Apple-contract verloor vanwege dubieuze verkooppraktijken.

Met de overname heeft Lab9 alle 31 Apple Premium Reseller-winkels in België in handen. Het leeuwendeel daarvan ligt in Vlaanderen, maar er zijn ook een aantal Waalse vestigingen, waaronder deze nieuwe in Waterloo. De eigenaren verwachten dat de overname vooral zal helpen om 'sterker te staan in het Franstalige landsgedeelte', zegt ceo Geert Coolman tegen Retail Detail.