Intel verlengt garantie voor 13e en 14e generatie Core-cpu's met twee jaar

Intel verlengt de garantie van 13e en 14e generatie cpu's met twee extra jaar. Die chips liggen de laatste tijd onder vuur omdat ze permanent beschadigd kunnen raken. Intel zegt nog niets over een terugroepactie, maar wil binnenkort meer details delen over een verlengde garantie.

Een woordvoerder van Intel zegt tegen The Verge dat het 'alle klanten met instabiliteitsproblemen op hun 13e of 14e generatie desktopprocessors wil ondersteunen in het ruilproces'. Het bedrijf zegt daarom dat het 'in de komende dagen' meer details wil delen over het verlengen van de garantie van de betreffende cpu's.

Die garantie ligt nu nog op drie jaar, maar daar komen er twee bij, zegt het bedrijf. Dat geldt alleen voor processors die klanten los hebben gekocht. Gebruikers met een Intel-processor in een prebuild moeten daarvoor contact opnemen met de verkoper of fabrikant. Het bedrijf raadt klanten ondertussen aan de klantenservice te bellen voor hulp.

Intel zegt verder dat het 'de opties onderzoekt om getroffen processors makkelijk op te sporen'. Ook daar wil het bedrijf in de toekomst verder over uitweiden.

Gebruikers met Intel-cpu's merken al maanden dat er stabiliteitsproblemen zijn. Die bevinden zich in de 13e en 14e generatie Core-processors, die onder andere crashen bij games. Intel zei eerder al dat dat aan moederbordmakers lag en zei later dat gebruikers het beste hun bios konden aanpassen om dat te voorkomen. Het bedrijf heeft inmiddels een micropatchbugfix uitgebracht, maar die gaat beschadigde cpu's niet repareren. Die apparaten lijken permanent beschadigd te zijn.