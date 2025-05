Intel schrapt event waar Arrow Lake-cpu’s konden worden aangekondigd - Update

Intel stelt zijn Innovation 2024-evenement van 24 en 25 september uit tot 2025. Het bedrijf doet dit naar eigen zeggen vanwege financiële redenen. Naar verwachting ging Intel zijn Arrow Lake-cpu’s onthullen tijdens deze conferentie, al heeft de fabrikant dat nooit officieel bevestigd.

PCMag schrijft dat Intel deelnemers van het evenement op de hoogte heeft gebracht van het uitstel. Intel heeft daarnaast aan de website verklaard dat men enkele moeilijke beslissingen heeft moeten nemen vanwege de slechte financiële resultaten en vooruitzichten voor de tweede helft van 2024. Het bedrijf geeft aan dat de kostenstructuur onder handen wordt genomen en er wordt bekeken hoe het “leiderschap in procestechnologie” op een duurzame manier kan worden heropgebouwd. Intel gaat dit jaar wel nog verschillende kleinschalige evenementen organiseren, waaronder webinars en hackathons.

Het Innovation 2024-evenement was de meest voor de hand liggende kandidaat voor de introductie van Arrow Lake. In tegenstelling tot de Lunar Lake-laptopprocessors heeft Intel nog niet bevestigd wanneer de volgende generatie desktopchips wordt besproken. Eind mei heeft het bedrijf aan Tweakers bevestigd dat ze in ieder geval in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komen. Recente geruchten spreken elkaar tegen wanneer dat precies het geval moet zijn. Zo schreef Benchlife eind juni dat Intel van plan is om Arrow Lake uit te brengen in oktober. Anderzijds verwees X-gebruiker HXL midden juli naar december als releaseperiode.

Update, 18.49 uur - Intel heeft aan OC3D bevestigd dat het uitgestelde evenement geen impact heeft op de planning van aankomende producten. Het bedrijf geeft aan 'significante aankondigingen' te maken in de herfst. Daarnaast bevestigt de fabrikant dat er later dit jaar meer informatie wordt gedeeld over de volgende generatie desktopprocessors, Arrow Lake.