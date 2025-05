Intel introduceert Arc-gpu voor AI-toepassingen in auto's

Intel heeft een nieuwe gpu voor in het autodashboard geïntroduceerd: de Intel Arc Graphics for Automotive. Deze gpu maakt complexere AI-toepassingen in auto's mogelijk en is vanaf 2025 beschikbaar.

Het bedrijf heeft geen specificaties van de Arc Graphics for Automotive-gpu gedeeld. Het is dus niet duidelijk hoeveel rekenkracht de gpu heeft. Uit de persmededeling blijkt wel dat hij krachtiger is dan de huidige Intel SDV-chips met geïntegreerde gpu die het bedrijf aanbiedt en dat hij als een uitbreiding voor deze chips kan dienen. Dat is mogelijk omdat Intel een unified instruction set voor beide platforms heeft gebruikt.

De nieuwe gpu maakt volgens Intel meer AI-functies in het autodashboard mogelijk. Tijdens het AI Cockpit Innovation Experience-evenement gaf het bedrijf een overzicht van dergelijke functies, die in sommige gevallen door externe partners zijn ontwikkeld. Intel vermeldt bijvoorbeeld spraakgestuurde camerabediening, het herkennen van handgebaren van inzittenden, gepersonaliseerde dashboardinstellingen, meerdere dashboarddisplays en geavanceerde driedimensionale interfaces.

Tijdens het evenement kwam ook het gebruik van taalmodellen in de auto aan bod. Intel schrijft dat taalmodellen complexe vehicle control commands via stembediening mogelijk maken, maar ook ingezet kunnen worden om een 'ontspannend' praatje tijdens het autorijden te maken.