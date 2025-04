Gerucht: Intel Panther Lake-processors krijgen tot 16 cpu- en 12 gpu-cores

Er is informatie over de vermoedelijke configuratie van Intels Panther Lake-laptopprocessors online gekomen. De maximumconfiguratie van deze cpu zou bestaan uit twee keer zoveel E-cores als zijn voorganger Lunar Lake en vier gpu-cores meer dan Lunar Lake, dat in september uitkomt.

X-gebruiker Jaykihn deelt drie vermeende configuraties van Panther Lake-processors. De U-reeks zou bestaan uit vier Performance-cores en evenveel Low Power-cores. De processors in de H- en P-reeksen zouden vier P- en acht E-cores krijgen, naast vier LP-cores. Verder zouden de U- en H-cpu's allebei worden uitgerust met vier Xe3-gpu-cores, terwijl de Panther Lake-P-processors daar twaalf van zouden hebben. Ter vergelijking: het topmodel van voorganger Lunar Lake heeft een igpu met acht Xe2-gpu-cores en vier E- en P-cpu-cores.

Jaykihn deelt ook de eerste schematics van de processorpackage. Daaruit blijkt dat de Intel Core Ultra 300-serie naar verluidt wordt opgebouwd uit zes tiles, waarvan er drie actief zijn. Dat is er één meer dan Lunar Lake. De Die 4-tile wordt gebruikt voor de cpu- en npu-rekentaken. Die 1 en 5 richten zich respectievelijk op de interface en de graphics. Volgens eerder uitgelekte roadmaps moeten de Panther Lake-processors begin 2026 verschijnen.