MSI en ASUS brengen biosupdates uit tegen stabiliteitsproblemen Intel-cpu’s

MSI en ASUS hebben als eerste fabrikanten biosupdates met de microcodepatch voor de 13e en 14e generatie Intel-cpu's gepubliceerd. Deze updates moeten de stabiliteitsproblemen bij de Intel-chips verhelpen. Bij beide fabrikanten betreft het bètaversies.

MSI brengt de update uit voor de Intel 600 Series- en Intel 700 Series-moederborden. Op dit moment heeft de fabrikant biosupdates voor de MEG Z790 Godlike Max-, MEG Z790 Ace Max-, MPG Z790 Carbon Max WiFi II-, MPG Z790 Carbon WiFi-, MAG Z790 Tomahawk Max WiFi- en Z790Mpower-moederborden vrijgegeven. Tegen het einde van augustus moeten er updates voor alle moederborden uit de Intel 600- en Intel 700-reeks beschikbaar zijn. MSI raadt klanten aan om de officiële communicatiekanalen in de gaten te houden.

ASUS heeft een lijst gepubliceerd met moederborden die in aanmerking komen voor de biosupdate en de bijhorende updatebestanden. Deze bestanden bevatten volgens ASUS de microcodepatch van Intel en moeten zowel de prestaties van Intel-chips van de 13e en 14e generatie verbeteren als de stabiliteitsproblemen verhelpen.

In april van dit jaar werd duidelijk dat sommige Intel Core-processors van de 13e en 14e generatie stabiliteitsproblemen vertonen. De chips crashten in verschillende games, die veelal in de Unreal Engine zijn gemaakt. Intel stelde een onderzoek in en meende dat de problemen werden veroorzaakt door te hoge standaardinstellingen van moederbordmakers. Klanten werd aangeraden om de officiële stroomprofielen van het bedrijf te gebruiken om crashes te voorkomen.

Eind juli claimde Intel de daadwerkelijke oorzaak van de problemen te hebben gevonden. Het bedrijf werkte toen aan een microcodepatch die de problemen moest oplossen. Deze patch is volgens het bedrijf echter niet in staat om fysieke schade bij al getroffen processors op te lossen. In augustus besliste Intel vervolgens om de garantie op de chips van de 13e en 14e generatie met twee jaar te verlengen.

Gamers Nexus stelde eind vorige maand dat er mogelijk sprake is van een productiefout. De youtuber vernam via bronnen dat door deze productiefout de antioxidatielaag niet goed zou zijn aangebracht. Dat zou kunnen leiden tot oxidatie in de chip, waardoor de weerstand van de via's stijgt en er stabiliteitsproblemen ontstaan. De problemen zouden zich vaker voordoen als de cpu’s hogere kloksnelheden moeten halen. Volgens de bronnen die Gamers Nexus sprak, lost de microcodepatch het probleem niet op, maar werkt hij er wel omheen.