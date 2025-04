Intel onderzoekt waarom games crashen op 13e en 14e generatie Core i9-processors

Intel gaat onderzoeken waarom sommige games crashen op desktopcomputers met Core i9-processors van de dertiende en de veertiende generatie. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen bij een aantal games die gemaakt zijn met Unreal Engine.

"Intel is op de hoogte van problemen die zich voordoen bij het uitvoeren van bepaalde taken op de 13e en 14e generatie Core-processors voor desktop-pc's en is deze aan het analyseren met grote partners", zei een woordvoerder van het bedrijf tegen ZDNet Korea. De oorzaak van het probleem is op dit moment nog niet bekend.

Gebruikers met de processors in kwestie ervaren al enkele maanden verschillende problemen. Sommige gebruikers krijgen tijdens het spelen een foutmelding dat er niet genoeg geheugen is. Bij anderen sluit de game zich vanzelf af. Het probleem doet zich voor bij games als Tekken 8, Fortnite en Hogwarts Legacy. Al die games zijn ontwikkeld met Unreal Engine.

Epic Games heeft aan gebruikers laten weten wat ze kunnen doen als het probleem zich voordoet, totdat Intel met een oplossing komt. Het bedrijf stelt voor om de biosinstelling SVID Behavior te veranderen in Intel Fail Safe. Dat werkt volgens de ontwikkelaar op moederborden van ASUS, Gigabyte en MSI.