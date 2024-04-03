Verlies bij Intels Foundry-tak loopt op tot 7 miljard dollar

Intels Foundry-chipproductietak had in het boekjaar van 2023 een verlies van 7 miljard dollar, bijna twee miljard dollar meer dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door 'foute keuzes die in het verleden zijn gemaakt', zegt Intels ceo, waaronder een te late stap naar ASML's euv-technologie.

Ceo Pat Gelsinger verwacht dat de Foundry-tak in 2024 een nog groter verlies draait, maar dat het wel een dieptepunt betreft. Vanaf dan moet het verlies teruglopen, waarna het bedrijfsonderdeel in 2027 quitte moet draaien, schrijft Reuters. Gelsinger zegt dat de Foundry-tak slechte resultaten heeft geboekt door verkeerde keuzes uit het verleden, waaronder het besluit van vorig jaar om geen euv-machines van ASML te gebruiken. Dit zijn dure chipmachines, maar ze zijn wel kostenefficiënter.

Inmiddels is Intel Foundry begonnen met het gebruiken van ASML's euv-machines. Daardoor verwacht Foundry beter te kunnen concurreren met andere chipproducenten. Deels door die verkeerde keuzes moest Intel meer eigen chips door externe chipproducenten, zoals TSMC, laten maken. Intel wil dat ongeveer twintig procent van de eigen chips door externe fabrikanten wordt gemaakt, afgelopen jaar was dit rond de dertig procent.

Voorheen bracht Intel de Foundry-kwartaalcijfers uit als onderdeel van de bredere Intel-jaarcijfers. Daardoor was niet duidelijk wat de precieze winstcijfers waren van Foundry. Intel brengt deze cijfers nu los uit. Uit de cijfers blijkt verder dat de omzet terugliep van 27,5 miljard naar 18,9 miljard dollar. Dit kwam volgens Intel voornamelijk doordat Intel zelf minder chips liet maken bij Foundry. Externe bedrijven lieten juist vaker chips maken bij Foundry; deze omzet verdubbelde van 479 miljoen dollar tot 953 miljoen dollar.

Intel Foundry jaarcijfers

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 08:06 67

03-04-2024 • 08:06

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Reacties (67)

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1Joshua5 3 april 2024 08:20
Wie is verantwoordelijk voor die 7 miljard verkeerde keuze?
player-x @1Joshua53 april 2024 09:01
Zoals gewoonlijk, als in elke technische industrie, de managers, CFO's en CEO's die voor de korte termijn winsten gaan, en zo hun vette target bonussen kunnen innen!

Werk zelf in de (petro)chemie, zie het hier ook, er wordt bezuinigd op onderhoud, en investeringen, drie voorbeelden van waar ik werk.
1. Overal lekt het koelwatersysteem, maar daar het geen kritisch systeem is, doen ze er weinig aan zolang het niet te erg wordt, alleen lekt dat water ook op de ge-isoleerde leidingen waardoor die last hebben van binnendringen van water, en niet kunnen uitdrogen, gevolg leiding die wegrotten, en als dat genoeg gebeurd, kom je op een moment dat de plant technisch total loss is.
2. We leasen een telefooncentrale voor €40K, kunnen een eigen nieuwe moderne kopen voor rond €100K, wordt niet gedaan, omdat de verantwoordelijke manager zijn deel van zijn bonus verliest daar door!
3. Heb hier voorheen gewerkt, en er stond hier een plant die dikke winst maakte met een speciaal product, maar gesloopt moest worden omdat het technisch total loss was van wegen achterstallig onderhoud.
Werkte daar als puncher (controleerde of het werk goed was gedaan, voor het werd overgedragen aan de klant, voor goedkeuring), op een ander deel van de plant, heb letterlijk mijn goed betaalde baan opgezegd, omdat ik niet daar zou willen zijn, tijdens het opstarten!

Als ik een wet zou mogen bedenken, om bedrijven te beschermen tegen hun eigen kortzichtige managers en private equity, dan zou het zijn, dat managers en daar boven, hun bonussen grotendeels krijgen over hoe een bedrijf het dan doet over 10 jaar of meer.
dat heeft twee effecten, minder job hopping, en daardoor puinruiming van de vorige kortzichtige managers, en managers en daar boven gaan eindelijk weer eens lange termijn denken.
Peterbaksteen @player-x3 april 2024 09:18
Als ik een wet zou mogen bedenken, om bedrijven te beschermen tegen hun eigen kortzichtige managers en private equity, dan zou het zijn, dat managers en daar boven, hun bonussen grotendeels krijgen over hoe een bedrijf het dan doet over 10 jaar of meer.
dat heeft twee effecten, minder job hopping, en daardoor puinruiming van de vorige kortzichtige managers, en managers en daar boven gaan eindelijk weer eens lange termijn denken.
Wishful thinking, al zou ik dit toejuichen, china doet dit op papier al en die zijn gegroeid als een raket.
smartsys @Peterbaksteen3 april 2024 20:24
En vallen nu in de vastgoed sector als een meteoor uit de ruimte.
Scriptkid @player-x3 april 2024 10:50
Als ik een wet zou mogen bedenken, om bedrijven te beschermen tegen hun eigen kortzichtige managers en private equity, dan zou het zijn, dat managers en daar boven, hun bonussen grotendeels krijgen over hoe een bedrijf het dan doet over 10 jaar of meer.
dat heeft twee effecten, minder job hopping, en daardoor puinruiming van de vorige kortzichtige managers, en managers en daar boven gaan eindelijk weer eens lange termijn denken.
Alleen 1 groot probleem, Die maangers blijven maar 2 a 3 jaar bij het zelfde bedrijf om de bonus op te strijken anders moeten ze hun eigen shit opruimen.

Je kunt alleen alles op stelte zetten en KPI halen en bonus opstrijken als je zelf weer optijd weg bent voordat de shit hits the fan anders moet je komen verantwoorden wat je allemaal verkloothebt met je korte inzicht en dat ga je natuurlijk niet doen.
player-x @Scriptkid3 april 2024 11:58
Daarom pas na bv 10 jaar pas deel van de bonussen uitbetalen, over de dan behaalde resultaten, daarmee bind je mensen aan een bedrijf, zelfs als ze promotie maken, zorg je er voor, dat de opvolger van een functie in een opgemaakt bedje komt.
Frituurman @player-x3 april 2024 09:56
Jouw laatste alinea klinkt me als muziek in de oren. Niet per se voor winst of wat dan ook, maar voor meer strategisch denken, een stip aan de horizon. Dat mis je eigenlijk overal, omdat voor managers (slechte, maar ook goede) vaak gouden bergen worden betaald. Dat maakt dat ze vaak 'jobhoppen' en dat is slecht voor continuïteit. Je krijgt weer een nieuwe kapitein die beslist dat 'we' het net allemaal even ánders gaan doen. Het werk wat de vorige manager in een jaar (want dat is tegenwoordig bij ons de doorlooptijd zo'n beetje, vaak zelfs minder) heeft gedaan, wordt teniet gedaan. Dat hóeft niet slecht te zijn, maar het zou, denk ik, ook heel wat rust creëren als een strategisch programma een keer wordt afgemaakt. Je kunt natuurlijk wel bijschaven en alvast nieuwe strategische pijlers bedenken voor de volgende termijn, maar het creëert een stukje rust en dat heeft ook echt wel zijn positieve invloed op de productiviteit. Of het nu in de bouw is of in de IT.
RRRobert @player-x3 april 2024 10:09
Zoals gewoonlijk, als in elke technische industrie, de managers, CFO's en CEO's die voor de korte termijn winsten gaan, en zo hun vette target bonussen kunnen innen!
(..)
Als ik een wet zou mogen bedenken, om bedrijven te beschermen tegen hun eigen kortzichtige managers en private equity, dan zou het zijn, dat managers en daar boven, hun bonussen grotendeels krijgen over hoe een bedrijf het dan doet over 10 jaar of meer.
dat heeft twee effecten, minder job hopping, en daardoor puinruiming van de vorige kortzichtige managers, en managers en daar boven gaan eindelijk weer eens lange termijn denken.
Amen. Ik heb dit ook van dichtbij meegemaakt. Wat jij beschrijft is economisch sprinkhanengedrag. Het is wel de meest lelijke uitwas van kapitalisme.

Het enige wat nog ontbreekt, is dat het bedrijf vroeg of laat door een hedge fund of andere durfkapitalist wordt overgenomen, waarbij de acquisitie met geleend geld wordt gefinancierd. Deze lening wordt vervolgens op de balans van de onderneming gezet, daarna wordt gekeken welke onderdelen dit kunnen overleven. Deze winstgevende onderdelen worden te gelde gemaakt, en de verliesgevende onderdelen wordt simpelweg de nek omgedraaid.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 22 juli 2024 21:15]

sdk1985
@player-x3 april 2024 15:23
2. We leasen een telefooncentrale voor €40K, kunnen een eigen nieuwe moderne kopen voor rond €100K, wordt niet gedaan, omdat de verantwoordelijke manager zijn deel van zijn bonus verliest daar door!
Komt wat kortzichtig over. Als je het leased ligt de verantwoordelijkheid van onderhoud niet bij jezelf. Ga je het zelf aanschaffen wel. Het kan op die manier ineens heel zinnig worden om de boel 'duur' te outsourcen.
player-x @sdk19853 april 2024 16:35
Dus jij denkt dat het outsourcen zomaar 20K per jaar kan gaan kosten? :?
Want als het minder is, dan heb je het nog steeds binnen 5j terug verdiend!

Alles outsourcen klinkt leuk, want de vaste lasten gaan flink naar beneden, maar het is nog steeds stervensduur op de lange termijn, daarnaast verlies je ook cruciale kennis binnen je bedrijf.
Harm_H @player-x3 april 2024 13:06
Zoals gewoonlijk, als in elke technische industrie, de managers, CFO's en CEO's die voor de korte termijn winsten gaan, en zo hun vette target bonussen kunnen innen!

... kortzichtige managers, en managers en daar boven gaan eindelijk weer eens lange termijn denken.
Daarom moeten de investeerders er zitten voor de lange termijn. Bonussen in aandelen. Mede-eigenaar van het bedrijf als geheel in plaats van uitmelken en wegwezen.
BabaYagaBE @player-x3 april 2024 14:51
Hier als software dev hetzelfde meegemaakt.

Groot software project waar developers aan alarmbel trekken van upgrades die moeten gebeuren. Nooit budget voor gekregen van hogerop omwille van:
De klant ziet dit niet.
(No joke)

Alle software begint veruit outdated te geraken. Verkeerde managers mogen architecturale keuzes maken waar ze eigenlijk technisch niet voor bekwaam zijn. Project gaat de dieperik in en alle hoger geplaatste managers springen meteen van het schip en moven naar een volgend bedrijf.
babbeloo @player-x3 april 2024 18:41
Akkoord.

Momenteel is het beloningsbeleid bij grote bedrijven vooral vriendjes politiek.
De raad van commissarissen (RvC) bepaalt welke targets leden van de raad van bestuur (zoals de CEO en CFO) moeten halen om hun bizar hoge bonussen binnen te hengelen. Het is ook de RvC die toets of de leden van de raad van bestuur (managers) hun targets hebben gehaald.

Het kromme is echter, dat de raad bestuur op haar beurt voorstellen doet inzake de honoraria van commissieleden. Deze voorstellen worden bijna altijd één op één overgenomen door de aandeelhoudersvergadering, waardoor hier letterlijk sprake is van een "you scratch my back, I scratch yours" mentaliteit.

Een wet die deze zelfverrijking van commissarissen en directieleden aan banden legt zal er echter niet snel komen, aangezien veel politici een bijbaantje hebben in de Raad van Commissarissen.

[Reactie gewijzigd door babbeloo op 22 juli 2024 21:15]

goarilla @player-x5 april 2024 20:52
Wow hear hear ... ik zou zelf een wet willen maken:
- Er moet terug meer engineering en minder marketing in de producten komen.
We zijn precies op een punt gekomen dat het makkelijker is om astroturfers en gedactendraaiers
te betalen en reviews te laten schrijven waarin alle verwachten mankementen van het product al op
voorbaat worden ontkracht om vervolgens toch een krakkemikkig product af te leveren dat aan
al die eisen helemaal niet voldoet !!!

Er moeten ingenieurs bij de douane komen die zeggen wat degelijk is en wat niet want ik ben het beu
dat mensen eerst 2 slechte babymonitors, dildo's, access points, groeitrays, ... etc moeten kopen
voordat ze een half redelijk exemplaar tegenkomen.
player-x @kami1243 april 2024 11:51
Vind als er imho zeer een kleine maar toch zekere kans van een BOOM is, omdat het leidingwerk van de plant zo slecht is, een goede reden om te vertrekken.
sdk1985
@player-x3 april 2024 15:25
Als het onveilig is dan kun je dit toch aankaarten bij de inspectie?
player-x @sdk19853 april 2024 16:23
LOL, in theorie, ja, in praktijk, nee.
De plant heeft alle wettelijke tests doorstaan (waarvan sommige dan wel uiteindelijk in tweede of zelfs derde instantie), maar dat wil nog niet zeggen dat hij veilig is.

Bijvoorbeeld, er was een 8'' (20cm) LPG leiding waar een stuk van was afgekeurd, en vervangen, bij het druktesten, klapte de leiding stukje verderop bij 14.5bar (werk druk 10bar, test druk 15bar), nou zou je zeggen, dan had je toch nog steeds 45% marge, maar vloeibaar LPG is -50~75c in temperatuur, daar wordt het staal niet sterker van, en dat brengt je marge terug naar pak hem beet 25%.

Normaal gesproken heb je bv een theoretische marge van 50%, in de praktijk is het meestal 100% of nog (veel) meer.

Een goede plant is best een veilige plaats om te zijn, die plant imho is het niet, dus ben ik daar ook niet meer, vooral tijdens het opnieuw opstarten, is dat het gevaarlijkste moment voor een plant.

De plant manager en eigenaar daar in tegen, zeggen, de plant heeft alle wettelijke test doorstaan, hij is veilig, alleen ik loop in de plant, en zij zitten veilig op kantoor. ;)

Voorbeeld dichter bij huis, jouw auto kan bv een totaal doorgerotte kofferbak hebben, en er nog meer non structurele delen die door geroest zijn, en daar het geen structureel onderdelen zijn, wordt hij toch goed gekeurd, maar dat wil niet zeggen dat je auto er veiliger op is geworden, als er iemand op knalt.
mawashigeri @kami1243 april 2024 14:02
Nee hoor, zoals wel meer mensen zullen hebben meegemaakt is het precies uitspellen van wat er gaat falen totaal ondergeschikt aan de bonus van dit jaar. Als dit alleen gaat om ontevreden klanten en/of reparatiewerkzaamheden in software dan is het onverstandig maar niet levensbedreigend.
In een fabriek met zware apparatuur of chemische stoffen kan het dodelijk zijn, dus als 'men' niet adequaat wenst te reageren dan moet je wegwezen.
kidde
@1Joshua53 april 2024 16:39
TSMC.

Waarom:

TSMC bouwt voor iedere node een nieuwe fabriek, en die fabriek blijft "voor eeuwig" die node maken.
Na 5 jaar zijn de machines afgeschreven, na 11-15 jaar het gebouw.
Dus na 5 jaar produceren de machines 'zonder afschrijvings-kosten'.
TSMC startte in 2018 de eerste EUV machines, die kunnen vanaf 2023 dus EUV-producten leveren zonder kosten voor machine afschrijving.
Hoe ouder dus de node bij TSMC, hoe hoger de winst.

Nieuwe nodes (voor Apple, AMD, Mediatek en Qualcomm doorgaans) wordt praktisch geen winst op gemaakt, is kostendekkend.

Hoe ouder de node, hoe hoger de winstgevendheid. Melkkoe is 28nm.

Intel daarentegen, bouwt een fabriek, en na een paar jaar gooien ze alle machines weg en zetten ze er een nieuwe node in. Daarom produceren ze weinig met afgeschreven machines / afgeschreven gebouwen, en daarom zijn ze duurder.
Vroeger boeide dat niet, want ze hadden toch geen foundry-klanten vanwege hun falen. Alle klanten waren immers weggelopen na het 10nm CannonLake clusterf*al, of half failliet achtergebleven (Nokia, Ericsson).

Echter, nu wil dus Intel het TSMC model overnemen. Maar het duurt dus 5 jaar voordat je afgeschreven EUV machines hebt! Dus als je nu wil concureren tegen TSMC, moet je met terugwerkende kracht in 2019 EUV machines kopen; en daar de afgelopen 5 jaar klanten zoals Apple voor hebben om ze 'kostendekkend af te schrijven'.

Alleen Pat Gelsinger kwam pas in 2021 bij Intel, dus die kon nooit in 2019 "draaiende EUV machines" regelen met bijbehorende klanten voor de "Bob Swan"-jaren voor hem. Bob Swan was bonentellen, ad interim uitmelker voor hem, van Bob Swan werden ook niet echt technologsiche dingen verwacht; alleen aandelenkoers uitmelken.

Het echte probleem zat natuurlijk bij gebrek aan visie van Ottelini. Die heeft al verkeerde keuzes gemaakt, en die werden nog vergroot door Krzanich; die dan maar geslachtofferd werd voor jarenlang faal-beleid op HR gebied.

Zoals @player-x al zegt; je kan de documentaire over Boeing bekijken om te zien, wat er gebeurt als CEO's voor de korte termijn gaan. Dat is vrij exemplarisch voor veel bedrijven.

[Reactie gewijzigd door kidde op 22 juli 2024 21:15]

loki504 @1Joshua53 april 2024 08:24
Dat gaat het publiek toch niets aan? Ik verwacht dat aandeelhouders wel vragen gaan stellen en daar ook vast antwoord op krijgen.
DonJunior @loki5043 april 2024 08:49
Maar het is toch wel een valide vraag op een tech forum met allemaal nieuwsgierige mensen (in de goede vorm)
We willen van alles weten hoe het werkt en wat de oorzaak van bepaalde zaken is. Dan is het toch niet vreemd dat bij een dergelijk nieuwsbericht zo'n vraag wordt gesteld?
Verdieping noemt men dat. En er is volgens mij niets mis met een beetje nieuwsgierigheid toch?
loki504 @DonJunior3 april 2024 09:05
Ik heb dat totaal niet... mede omdat ik niets heb nog wat aan die info heb. Want we weten waarom er 7 miljard is verloren. Wie daar verantwoordelijk voor is geweest voegt voor mij niets toe.
DonJunior @loki5043 april 2024 09:14
Je gebruikt precies de goede woorden: "Ik" en "voor mij". Dat het voor jou irrelevant is, hoeft niet te betekenen dat dit voor anderen geen toegevoegde waarde zou hebben.
Stel de reactie komt: "Dhr. L. Oki" is hoofdverantwoordelijke voor dit verlies, en iemand anders kan daarbij de link leggen dat de beste persoon in kwestie gisteren is aangenomen als hoofd financien bij AMD.
Dan heb je ineens een heel ander verhaal. Natuurlijk is bovenstaand puur fictie, maar onderschat niet wat anderen aan informatie kunnen hebben waar jij zelf helemaal niets mee kan.
loki504 @DonJunior3 april 2024 09:19
dan nog heb je er vrijweinig aan. ja misschien heeft die persoon nu voor 7 miljard verlies gezorgt maar het had ook anders kunnen uitpakken en voor 7 miljard winst kunnen zorgen. hoe groot de kans was etc weten we niet en weet AMD of elk ander bedrijf ook niet. aan het eind van de rit hebben we dan een paar namen zonder daadwerkelijke inhoud of ze het echt goed of slecht keuzes zijn geweest. genoeg mensen die een contact beroep bedrijf hebben gestart vlak voor corona kwam. was het een slechte keuze uiteindelijk? ja konden ze dat overzien? nee dus heb je niets aan namen zonder een echt dosier/onderzoek.
Praetextatus @loki5043 april 2024 10:36
Blijkbaar is t voor veel toch veel mensen wel interessant. En je hoeft niet perse aan alles iets te hebben. Een film kijk je ook niet omdat je er wat aan hebt namelijk.

Verder is Intel wel goed bezig denk ik zo en is dit een goede stap naar meer transparantie.
Totdat ze weer zo succesvol zijn dat t weer gluiperig gedrag wordt :D
NatteKrant @Praetextatus3 april 2024 12:55
Wat mij nog het meest verbaasd aan deze hele discussie: Waarom we (lees: veel mensen) vaak de behoefte om het meteen plat te slaan tot één individu?

Ja, dat maakt het zo lekker makkelijk om "het kwaad" aan te kunnen aanwijzen, maar de realiteit is natuurlijk veel complexer. Het doet me een beetje denken aan de hedendaagse populistische politiek.
downtime @NatteKrant3 april 2024 14:22
Dat inderdaad. Daar kan wel een heel strategie team achter zitten wat jaren allerlei alternatieven heeft bestudeerd om uiteindelijk met een goed onderbouwd advies naar het management te stappen. Dan is het wel heel plat om die manager de schuld te geven als het later anders uitpakt. Soms verandert de markt snel om redenen die je nooit kon zien aankomen.
elmuerte @loki5043 april 2024 08:40
Het publiek zijn aandeelhouders, dus ja, het publiek gaat dat wel iets aan. Intel is niet verplicht daarop te antwoorden.
hiostu @elmuerte3 april 2024 08:50
Niet elke aandeelhouder is gelijk ;)
1Joshua5 @loki5043 april 2024 13:03
Dan gaat het verlies ons ook niks aan en is het artikel n.v.t.
loki504 @1Joshua53 april 2024 13:12
In mijn ogen Het gaat ons ook 9/10 keer inderdaad niet aan hoe een bedrijf er financieel voor staat. Leuk als je in de financiële sector zit maak ik kan er als niet aandeelhouder niet wakker van liggen als Intel 7 miljard winst of verlies maakt. Aan het eind van de rit koop ik wat het beste voor mij en niet om een bedrijf te reden
CivLord @loki5043 april 2024 13:32
Misschien zijn de aandeelhouders wel verantwoordelijk en kozen ze op het moment dat de keuze gemaakt moest worden wel voor een hogere winstuitkering, in plaats van hoge investeringen in dure machines.
loki504 @CivLord3 april 2024 13:36
Dat zou ook kunnen
mawashigeri @CivLord3 april 2024 14:05
Daarvoor heb je een duurbetaalde board of management, die sterk genoeg in hun schoenen moeten staan om uit te leggen waarom ze dat niet doen. Aandeelhouders zijn oppervlakkig hebberig, maar zullen zich vrijwel altijd schikken naar een goed beargumenteerd investeringsbeleid.
kidde
@loki5043 april 2024 16:23
Ja; dat gaat het publiek natuurlijk wel aan!

GloFo is al afgehaakt, omdat ze niet konden concurreren.
Samsung is op het vlak van de nieuwste technologie noodlijdend; na honderden miljarden investeringen en subsidie.
Alleen Intel is nog over.

Als Intel Foundry mislukt, heeft TSMC een monopolie en stijgen de prijzen die het publiek moet betalen; want (bijna) iedere monopolist naait uiteindelijk zijn / haar klanten.

Zie Microsoft, Apple, Google, (vroeger IBM), Qualcomm, ARM, Intel, Oracle en nog wel een paar...
loki504 @kidde3 april 2024 16:53
dat zou kunnen maar dat los je niet op met het benoemen van een paar namen/afdelingen...
BartNL 3 april 2024 12:33
lijkt mij dubieus wanneer een bedrijfsonderdeel op papier zoveel verlies draait. Meest logische verklaring lijkt mij dat Intel als geheel er baat bij heeft dat dit bedrijfsonderdeel verlies draait en de winst elders. Bijvoorbeeld het belasting/subsidie klimaat van de diverse bedrijfsonderdelen.
Wanneer die reden er niet is kan Intel intern ook meer betalen voor de productie en daarmee zou de foundry winstgevend zijn?
sdk1985
@BartNL3 april 2024 15:37
Intel kan in deze cijfers niet zelf bepalen hoe ze met de winst schuiven, ze moeten voor publicatie van deze gegevens aan de IAS (international accounting standards) voldoen. Intern kan Intel wel andere kosten allocatie toepassing (operational accounting).

Wat Intel wel kan bepalen is om foundry niet apart te vermelden. Zo kiest AMD er tegenwoordig voor om de cijfers van de GPU afdeling te 'verstoppen' bij een andere tak van sport. Eerst was dat semi-custom, toen kwam het bij de CPU's en tegenwoordig heet het daar gaming.

In dit geval kiest Intel ervoor om deze cijfers apart uit te splitsen. Het totaalresultaat van Intel verandert daarmee niet.
kidde
@sdk19853 april 2024 16:28
En waar in de International Accounting Standards staat, hoeveel Intel Products per wafer moet betalen aan Intel Foundry?

Hint: NERGENS.

[Reactie gewijzigd door kidde op 22 juli 2024 21:15]

BartNL @sdk19853 april 2024 16:21
In dit geval kiest Intel ervoor om deze cijfers apart uit te splitsen.
Intel rapporteert het op deze manier en idee erachter weet ik ook niet. Het hoeft niet te betekenen dat zo'n bedrijfsonderdeel niet goed presteert..
Verwijderd 3 april 2024 08:20
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe dat intel hier rekent. Aangezien intel zelf nog steeds verreweg de grootste "klant" is, lijkt dit verdacht veel op een ordinaire boekhouderstruc zoals er zovelen zijn in de wereld van de belastingontwijking.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:15]

roelst1 @Verwijderd3 april 2024 08:43
Zo had ik er nog niet naar gekeken, maar de kans is groot dat hier een kern van waarheid in zit. Intel kan met zichzelf voordelige of juist onvoordelige prijzen afspreken afhankelijk van wat beter uit komt voor de belastingdienst. Ik ga er van uit dat er ook in de VS regels zijn voor dit soort praktijken, maar er is altijd speelruimte en grote bedrijven als Intel maken daarbij gretig gebruik van mazen in de wet.

Het is natuurlijk niet netjes, maar echt afkeuren kan ik het ook niet. Concurrentie is moordend en iedereen maakt hier gebruik van, dus je staat gelijk 1-0 achter als je er niet aan mee doet. In een ideale wereld was het niet nodig geweest, maar nu is het aan de beleidsmakers om dit soort dingen in te dammen in de wetgeving.
wica @roelst13 april 2024 08:48
Andere sector in de VS.
Ziekenhuis stuurt een rekening van $10.000, verzekeraar betaald maximaal $4000.
Ziekenhuis kan de overige 6000 als verlies afschrijven bij de belastingen.
Gek systeem.
Peterbaksteen @wica3 april 2024 09:12
Haha, vaak krijg je hoge rekeningen daar, en als je zegt dat je die niet kan betalen is ineens de helft al verdwenen, en de rest dekt de verzekering.

Eerst kunstmatig facturen geven en dan korting geven. Gebeurd veel in veel sectoren in de VS, en op andere plekken ook waarschijnlijk alleen krijg je dan die korting niet en dekt de verzekering het meteen.
RoyD @wica3 april 2024 09:52
Niets raars aan. Had iemand wel die 6000 betaald dan hadden ze zoveel extra winst gehad (en dus belasting over moeten betalen). Nu heb je gewoon minder winst dus minder belasting.
computerjunky @RoyD3 april 2024 16:48
Ik betaal liever belasting over 10.000 dan over 4.000 haha. Easy math. Ik betaal graag heel veel veel belasting hoor. Hoe meer hoe beter.
Z___Z @wica3 april 2024 21:08
Ziekenhuizen werken anders in Amerika. Inkopers van verzekeraars krijgen bonussen aan de hand van de hoeveelheid kortingen die ze kunnen bedingen. Ziekenhuizen willen een bepaald bedrag hebben per behandeling. Om toch kortingen te kunnen bieden aan verzekeraars, verhogen ze de listprice zodat ze na korting krijgen wat ze willen/nodig hebben om het ziekenhuis te kunnen draaien. Resultaat is dat iedereen die niet verzekerd is (of behandeld buiten het netwerk van de verzekeraar) de hoofdprijs moet betalen, want die kunnen als individu niet dezelfde kortingen krijgen als de verzekeraars.
Marcel Br @wica3 april 2024 10:49
Vreemd verhaal, dan zou elk auto $100.000 kosten als er volgens 60K per auto als verlies opgevoerd kan worden.
Auto's als voorbeeld omdat dat voor veel Amerikanen het belangrijkste is om te hebben
DLSS @Marcel Br3 april 2024 14:30
Het zou echt totaal geen voordeel opleveren.

Als ze uiteindelijk de auto voor 40k verkopen maar de verkoop voor 100k in de boeken laten staan dan zouden ze over 100k belasting betalen terwijl ze maar 40k ontvangen hebben.
Marcel Br @DLSS4 april 2024 08:43
Dan geldt dat toch ook voor een ziekenhuis?
DLSS @Marcel Br4 april 2024 16:15
Ja precies, zie mijn comment hieronder
DLSS @wica3 april 2024 14:23
De situatie die je schetst is geen verlies. Die factuur stond voor $10.000 in de boeken, slechts $4000 is betaald. De $6000 dollar wordt als oninbaar geregistreerd.

Als ze dat niet zouden doen dan zouden ze belasting betalen over $10.000 terwijl ze maar $4.000 ontvangen hebben. (Er even vanuitgaande dat men winst maakt)

(Ik praat uiteraard die bizarre bedragen niet goed)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 21:15]

pepsiblik @Verwijderd3 april 2024 08:44
Het rekenen van interne kosten is zwaar gereguleerd. Dus daar mag niet zomaar alles. Bovendien gaat het hier om wereldwijde cijfers, dus wat je met interne prijzen aan de ene kant wegpoetst, komt er aan de andere kant bij. Daarnaast verkoopt Intel ook extern. En de fiscus kan heel goed zien wanneer de prijzen voor externe klanten anders zijn dan voor interne klanten. En dat heet fraude en is een misdaad. Daar zijn al genoeg CEOs voor gestraft.
dmantione
@pepsiblik3 april 2024 08:51
Dat zal zo zijn, maar hoe dan ook heeft Intel grote vrijheid in de prijs die de fabs aan de verwerkerdivisie berekenen. Een kwantumkorting vanwege de enorme hoeveelheid wafeltjes die de verwerkerdivisie bestelt is logisch, de omvang van die korting blijft een keus.

(ik hou het plotselinge taalpurisme van Tweakers nog even vast... :) )
pepsiblik @dmantione3 april 2024 12:38
Alleen maak het voor Intel niet uit. Het verlies van de foundary is de winst van de andere divisies. En daarnaast moeten dit soort interne prijzen eerst worden goedgekeurd door de fiscus. Dus ze hebben die vrijheid helemaal niet.
Saven @Verwijderd3 april 2024 09:29
Dergelijke opmerkingen zie je vaak m.b.t. belastingontwijking. Maar linksom of rechtsom wordt er wel flink verlies geleden. Daar weegt uiteindelijk geen belastingbesparing tegenop. Het ligt dus altijd genuanceerder, bedrijven gooien niet bewust miljarden weg om aan de andere kant een paar procent te besparen ;) Dat zou een dure hobby zijn.
Ludewig @Verwijderd3 april 2024 09:34
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe dat intel hier rekent. Aangezien intel zelf nog steeds verreweg de grootste "klant" is, lijkt dit verdacht veel op een ordinaire boekhouderstruc zoals er zovelen zijn in de wereld van de belastingontwijking.
De reden om dit zo op te splitsen is dat het voor Intel niet meer op te brengen is om alleen chips voor zichzelf te produceren. Het maken van chips is daarvoor gewoon te duur geworden. Daarnaast is het ook een groot risico, want het hele bedrijf moet goed functioneren om winst te maken. Met het opsplitsen kunnen ze gebruik maken van andere chipmakers zoals TSMC als hun eigen foundry faalt of een soort chip niet goed kan produceren (ze kunnen nu bijvoorbeeld geen mobiele chips maken). En als hun chip-ontwerpafdeling faalt, dan kunnen ze tenminste nog chips maken die door anderen zijn ontworpen.

Zowel de foundry-kant van Intel als de ontwerpafdelingen moeten dan wel leren om meer op eigen benen te staan. Dat is de reden voor de opsplitsing.

Hier vage theorieën ophangen over belastingontwijking zonder kennis van zaken is niet nuttig, want sowieso werkt het niet zo dat je belasting kunt ontwijken door alleen maar een bedrijf iets anders op te splitsen.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 21:15]

sdk1985
@Verwijderd3 april 2024 15:31
Onzin Intel is een beursgenoteerd bedrijf en moet voldoen aan de International Accounting Standards. Ze dienen deze cijfers letterlijk in bij de SEC (Securities and Exchange Commission). De bron van dit artikel verwijst ook naar een website van de SEC.

Belastingtechnisch heeft hier verder niets mee te maken. Het is geen externe partij maar een subgroep in de cijfers van Intel in zijn geheel. Eindstand worden alle cijfers van alle subgroepen opgeteld. Gaat het er bij de één af dan komt het bij de ander erbij. Het doel is puur inzichtelijk maken aan de aandeelhouders hoe bepaalde bedrijfsonderdelen ervoor staan.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 21:15]

CrazyBernie @Verwijderd3 april 2024 15:50
Heeft echt niks met belasting ontwijking te maken. Het gaat erom om de markt vergelijkbare cijfers te geven.

Zodat hun producten kant vergeleken kan worden met amd en Nvidia.

En de foundry kant met tsmc en global foundries.

En nog belangrijker door deze splitsing duidelijk te maken aan foundry klanten dat er een scheiding binnen Intel komt tussen beide .

Zodat uiteindelijk concurrenten van de products afdeling werk aan de foundry kant durven te geven.
dasiro 3 april 2024 08:28
valt eigenlijk nog mee als je weet dat er bijna 9 miljard minder binnen komt en er slechts 2 miljard meer verlies is.

Wat opvalt is dat DCAI (datacenter & AI) en ook NEX (network & edge) er ZWAAR op achteruit gaan. Dit gaat in de toekomst imho niet snel verbeteren, want de hegemonie van Intel lijkt doorbroken door enerzijds AMD die voor servers (eindelijk) echt competitie begint te vormen en anderzijds uiteraard NVIDIA met hun accelerators.
BottleNext 3 april 2024 09:47
Het 14 nanometer tijdperk was zo lang dat iedereen nu beter af is met een AMD cpu. Leuk beurs nieuws op tweakers! Waar blijft de update over Xiaomi SU7. hij komt in veel kleuren met verschillende niveaus! Wanneer komt ie naar Europa?

[Reactie gewijzigd door BottleNext op 22 juli 2024 21:15]

Wolfos @BottleNext3 april 2024 14:03
Daar komt met Core Ultra waarschijnlijk weer verandering in. Ze hebben een flinke inhaalslag gemaakt met de efficientie.
loki504 @BottleNext3 april 2024 10:11
Het 14 nanometer tijdperk was zo lang dat iedereen nu beter af is met een AMD cpu. Leuk beurs nieuws op tweakers! Waar blijft de update over Xiaomi SU7. hij komt in veel kleuren met verschillende niveaus! Wanneer komt ie naar Europa?
dat weten ze/we niet volgens autoweek. voor nu willen eerst china zelf voorzien en mogelijk dat hij daarna naar andere delen van de wereld gaat.
RetepV 3 april 2024 10:36
waaronder het besluit van vorig jaar om geen euv-machines van ASML te gebruiken. Dit zijn dure chipmachines, maar ze zijn wel kostenefficiënter.
Als je zulke volumes draait als Intel's Foundry, dan is het toch een nobrainer om die machines te kopen...?

Welke nobrainer en zijn jaknikkers worden er dan dus uit Intel geschopt?

Maar waarschijnlijker is dat er een plan achter zit. 2 jaar geen uitgaven doen, reorganiseren, intussen verliezen afschrijven om de belasting te beperken, en er dan weer vol tegenaan. Geld voor die nieuwe machines zal er wel komen, want de ene Intel tak zal wel in de andere Intel tak investeren, daar hoeven ze niet voor aan te kloppen bij een bank of een private investor. Misschien krijgen ze straks ook nog wat geld los van Trump, als die weer verder gaat met zijn MAGA gedoe.

Anyway, intussen heb ik een Windows laptop met een AMD processor gekocht en ben daar prima tevreden mee. Maar ik werk zelfs hoofdzakelijk op Apple en de volgende laptop zal een M3 zijn (of misschien sla ik nog over naar een M4 volgend jaar), dus ook daar geen Intel. Er zit de komende minstens 5 jaar geen Intel aankoop voor mij in de pijplijn. En ik zal wel niet de enige zijn.

Het zal wel iets langer duren voordat Intel weer "bij" is. Ze zullen met een nieuwe innovatie moeten komen om AMD weer voorbij te streven. We zullen zien waar Intel mee zal gaan komen. ;)

[Reactie gewijzigd door RetepV op 22 juli 2024 21:15]

computerjunky @RetepV3 april 2024 16:54
Zo veel is er niet voor nodig. Qua prestaties komen ze voor het gros van de consumenten prima mee. Alleen al core power draw onder full load (wat voor minder als 2% van de gebruikers realiteit is) is hoog. Maar voor gamers is het intel vs als verhaal pre X3D launches vaak onzinnig.

Mensen die wel baat hebben bij all core full load kunnen echt beter een workstation cpu kopen ipv een desktop chip.
Als de gains van intel waar zijn en de energie verbruiken zakken kunnen ze eind dit jaar and nog voorbij. Maarja eerst zien dan geloven. Voor sommige use cases is intel trouwens nog altijd goedkoper.

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