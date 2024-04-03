Verlies bij Intels Foundry-tak loopt op tot 7 miljard dollar

Intels Foundry-chipproductietak had in het boekjaar van 2023 een verlies van 7 miljard dollar, bijna twee miljard dollar meer dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door 'foute keuzes die in het verleden zijn gemaakt', zegt Intels ceo, waaronder een te late stap naar ASML's euv-technologie.

Ceo Pat Gelsinger verwacht dat de Foundry-tak in 2024 een nog groter verlies draait, maar dat het wel een dieptepunt betreft. Vanaf dan moet het verlies teruglopen, waarna het bedrijfsonderdeel in 2027 quitte moet draaien, schrijft Reuters. Gelsinger zegt dat de Foundry-tak slechte resultaten heeft geboekt door verkeerde keuzes uit het verleden, waaronder het besluit van vorig jaar om geen euv-machines van ASML te gebruiken. Dit zijn dure chipmachines, maar ze zijn wel kostenefficiënter.

Inmiddels is Intel Foundry begonnen met het gebruiken van ASML's euv-machines. Daardoor verwacht Foundry beter te kunnen concurreren met andere chipproducenten. Deels door die verkeerde keuzes moest Intel meer eigen chips door externe chipproducenten, zoals TSMC, laten maken. Intel wil dat ongeveer twintig procent van de eigen chips door externe fabrikanten wordt gemaakt, afgelopen jaar was dit rond de dertig procent.

Voorheen bracht Intel de Foundry-kwartaalcijfers uit als onderdeel van de bredere Intel-jaarcijfers. Daardoor was niet duidelijk wat de precieze winstcijfers waren van Foundry. Intel brengt deze cijfers nu los uit. Uit de cijfers blijkt verder dat de omzet terugliep van 27,5 miljard naar 18,9 miljard dollar. Dit kwam volgens Intel voornamelijk doordat Intel zelf minder chips liet maken bij Foundry. Externe bedrijven lieten juist vaker chips maken bij Foundry; deze omzet verdubbelde van 479 miljoen dollar tot 953 miljoen dollar.