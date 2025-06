Intel-ceo Pat Gelsinger vertrekt bij bedrijf

Intels ceo Pat Gelsinger is sinds 1 december met pensioen, maakt Intel op maandag bekend. Gelsinger was sinds 2021 ceo van het bedrijf en was eerder cto. Er is geen reden gegeven voor het plotselinge pensioen.

Gelsinger treedt ook af uit de raad van bestuur en verlaat daarmee Intel volledig, maakt Intel bekend. Het vertrek is plotseling, omdat Intel nog een opvolger moet zoeken en het vertrek per direct is: een gepland vertrek van een directeur is vaak maanden na de aankondiging ervan.

David Zinsner en Michelle Johnston Holthaus worden interim-co-ceo's. Het bedrijf zoekt nu naar een permanente ceo. Zinsner is al cfo en Holthaus wordt ceo van Intel Products, een nieuwe positie binnen Intel. Onder Intel Products vallen de Client Computing Group, Data Center en AI Group, en Network en Edge Group.

Het bedrijf bedankt Gelsinger voor zijn inzet de afgelopen jaren. Gelsinger zegt onder meer dat ceo van Intel zijn 'de eer van mijn leven' was en spreekt over een bitterzoete dag. Gelsinger was sinds begin 2021 ceo van Intel. Hij luidde een nieuwe koers in, onder meer met het oprichten van de Foundry Services om ook voor andere bedrijven chips te gaan maken. Die nieuwe koers vereist echter veel geld en zorgt er onder meer voor dat Intel nu vaak verlies draait. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de problemen bij Intel.