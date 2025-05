Bouw Intel-chipfabriek in Duitsland begint mogelijk volgend jaar

Intel wil mogelijk in 2024 beginnen met de bouw van zijn Duitse chipfabriek. Dat meldt bestuurslid Keyvan Esfarjani in een interview. 2024 is later dan aanvankelijk gecommuniceerd werd. Het bedrijf houdt wel vast aan de investeringsplannen, ondanks economische onzekerheden.

Intel noemt nog geen concrete datum waarop het wil beginnen met de bouw. "Op dit moment hebben we 2023 gepland voor het verkrijgen van vergunningen en misschien rond 2024 voor de start van de bouw", vertelt Esfarjani aan Zeit Online tijdens het World Economic Forum in Davos. Het bedrijf kocht eind vorig jaar de grond in Maagdenburg en zegt dat de planning verder tot op heden 'spoedig verloopt' in Maagdenburg en deelstaat Saksen-Anhalt.

Esfarjani benadrukt dat Intel vast blijft houden aan zijn investeringsplannen in Duitsland, ondanks economische onzekerheden en een dalende vraag naar halfgeleiders. Het bedrijf geeft die verzekering nadat het eerder deze maand plannen voor een nieuw ontwikkelcentrum in Israël heeft geschrapt vanwege bezuinigingen. Dat centrum wordt nu een parkeerplaats.

Intel noemt de fabriek in Duitsland 'strategisch belangrijk' gezien oplopende geopolitieke spanningen en de wereldwijde inzet om de chipproductie beter te verdelen over verschillende regio's. Esfarjani zegt daarbij wel dat het bedrijf last heeft van stijgende bouwkosten en duurdere grondstoffen, naast hoge energieprijzen en een tekort aan bouwvakkers. Het bestuurslid noemt overheidssteun daarvoor een belangrijke factor. Het bedrijf krijgt 6,8 miljard euro subsidie als onderdeel van de European Chips Act, die momenteel nog wordt behandeld door het Europarlement.

"We stellen het project niet ter discussie, maar je moet computerchips tegen een bepaalde prijs produceren als je internationaal mee wilt doen. En natuurlijk spelen de overheid en de stad Maagdenburg een rol, naast ons als bedrijf, zodat de productie kostenefficiënt verloopt", vervolgde Esfarjani in het interview. Over de stijgende energieprijzen zegt hij: "Een chipfabriek met elektriciteitsprijzen van 50 cent is niet concurrerend." In de planning stond aanvankelijk een prijs van 6 tot 8 cent per kilowattuur, maar dit is inmiddels gestegen naar 40 tot 50 cent.

In september hield Intel-ceo Pat Gelsinger een Q&A met media, waarbij ook Tweakers aanwezig was. Op dat moment noemde de topman de stijgende energiekosten juist 'geen bepalende factor' voor de bouw van zijn Duitse chipfabriek. "Uiteraard gebruiken we energie, maar dat is niet de grootste kostenpost van een fabriek; dat zijn eerder de kosten van de apparatuur en het gebouw", zei Gelsinger destijds.

Intel kondigde zijn uitbreidingsplannen in Duitsland vorig jaar in maart aan. Het bedrijf wil een campus bouwen in Maagdenburg. Op de campus worden in eerste instantie twee fabrieken gebouwd, die vanaf 2027 geavanceerde chips moeten produceren. Op termijn kan de campus uitgroeien tot acht fabrieken. De bouw zou begin dit jaar van start gaan, maar dat gebeurt nu dus in 2024. Het is niet bekend of de productiestart wordt vertraagd nu de bouw later dan verwacht begint.