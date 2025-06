'Nieuwe Intel-ceo legt focus op chipproductie en AI, overweegt reorganisatie'

Intels nieuwe ceo Lip-Bu Tan wil meer nadruk leggen op de chipproductie- en AI-strategieën van het bedrijf. Dat zeggen ingewijden tegen Reuters. De topman overweegt ook een reorganisatie, die vooral het middenmanagement zou treffen.

Nieuwe Intel-ceo Lip-Bu Tan.

Volgens de bronnen is het beter inrichten van Intel Foundry, de chipproductiedivisie van het bedrijf, 'een van de kernprioriteiten' van Lip-Bu Tan. De aanstaande topman wil op de korte termijn de financiële prestaties van Intel Foundry verbeteren door 'agressief nieuwe klanten te werven'.

Tan wil ook meer nadruk leggen op het maken van AI-chips en kijken naar 'productgebieden buiten servers', zoals software, robotica en het ontwikkelen van AI-foundationmodellen. Op de lange termijn zou Intel jaarlijks nieuwe AI-chips willen uitbrengen, net zoals Nvidia dat doet.

In eerste instantie lijkt Tan daarmee de strategie van zijn voorganger, Pat Gelsinger, vooral te willen verfijnen. Gelsinger werd in 2021 benoemd als ceo van Intel en wilde van het chipbedrijf een volwaardige foundry maken. Met die strategie zou Intel ook chips gaan produceren voor andere bedrijven, waar het voorheen alleen zijn eigen processors maakte. Als onderdeel daarvan zou Gelsinger tientallen miljarden investeren in de bouw van chipfabrieken. Die investeringen hebben echter nog geen vruchten afgeworpen en in december stopte Pat Gelsinger plotseling.

Als onderdeel van Tans strategie, wil hij ook het personeelsbestand van de chipmaker inkrimpen, zo schrijft Reuters. Hij zou vooral het middenmanagement van Intel willen reorganiseren; Tan ziet de middelste managementlagen van Intel als 'opgeblazen en traag', zeggen de bronnen. De nieuwe topman zei tijdens een bedrijfsbrede meeting dat Intel 'lastige keuzes' zal moeten maken, aldus twee van de bronnen. Reuters schrijft dat de plannen nog momenteel nog worden geconcretiseerd, en dus nog kunnen veranderen.

De benoeming van Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan werd vorige week aangekondigd als de nieuwe ceo van Intel, ruim drie maanden nadat zijn voorganger Pat Gelsinger vertrok. Tan was eerder onder andere de ceo van Cadence, een ontwikkelaar van chipontwerpsoftware. Hij was eerder ook lid van Intels raad van bestuur, maar vertrok in augustus vorig jaar. Reuters berichtte eerder dat hij stopte als bestuurslid uit onvrede met de uitvoering van Gelsingers chipproductieplannen, de bedrijfscultuur, en een te groot personeelsbestand die de besluitvorming zou vertragen. Tan gaat vanaf dinsdag 18 maart aan de slag bij de chipmaker.

Intel zelf heeft nog weinig gezegd over de koers die het bedrijf gaat varen met Lip-Bu Tan als topman. Het bedrijf zegt in een statement tegen Reuters: “Lip-Bu zal veel tijd besteden aan het luisteren naar klanten, partners en werknemers terwijl hij aantreedt en nauw samenwerkt met ons leiderschapsteam om het bedrijf te positioneren voor toekomstig succes." De chipmaker wilde verder niet reageren.

Intels chipfabrieken

De afgelopen maanden is veel gespeculeerd over de toekomst van Intel, en dan met name over zijn chipproductietak. De afgelopen jaren heeft Intel een achterstand opgelopen op Taiwanese chipmaker TSMC, dat volgens analisten een marktaandeel van 67 procent heeft op de wereldwijde logic-foundrymarkt. Intel Foundry, de divisie die chips maakt voor Intel zelf en andere bedrijven, draaide vorig jaar een verlies van 13 miljard dollar. Het jaar daarvoor lag dat verlies op 7 miljard.

Daarop volgden geruchten over een mogelijke afsplitsing van Intels chipfabrieken. Recent nog bracht Reuters naar buiten dat TSMC mogelijk Intels chipfabrieken zou overnemen en die zou onderbrengen in een joint venture met bedrijven als AMD, Broadcom en Nvidia, hoewel gesprekken daarover zich in een vroeg stadium zouden bevinden.

Maar Lip-Bu Tan lijkt de chipproductietak dus in eigen handen te willen houden. In een memo aan het personeel signaleerde de nieuwe topman vorige week ook dat hij van plan is om de fabrieken te houden en van Intel een 'foundry van wereldklasse' wil maken. De fabrieken blijven wel operationeel gescheiden van Intel Product, de divisie die onder andere Intels cpu's ontwerpt, zoals al langer het geval is.