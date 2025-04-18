Reuters: Intel-ceo Lip-Bu Tan snijdt in management en stelt nieuwe cto aan

Nieuwe Intel-ceo Lip-Bu Tan voert enkele wijzigingen door in de managementstructuur van het bedrijf, aldus Reuters. Zo gaan verschillende afdelingen voortaan rechtstreeks aan Tan rapporteren. Het bedrijf krijgt ook een nieuwe chief technology officer, die tegelijk Intels AI-divisie gaat leiden.

Volgens de interne memo van Lip-Bu Tan, die Reuters kon inkijken, gaat de Intel-ceo nauw toezien op de bedrijfstakken die zich bezighouden met datacenters, AI-chips en chips voor pc’s. Deze groepen stonden tot dusver onder toezicht van Michelle Johnston Holthaus, die chief executive van Intel Products blijft. Tan is van plan de rol van Holthaus verder te ontwikkelen en uit te breiden, maar deelt daar nog geen details over.

Tan stelt daarnaast Sachin Katti aan als chief technology officer. Katti staat momenteel aan het roer van Intels netwerkafdeling en volgt Greg Lavender op, die volgens de memo met pensioen gaat. De nieuwe cto neemt ook de leiding over van Intels AI-afdeling en Intel Labs. Katti zal daarbij instaan voor de relaties met ecosystemen van ontwikkelaars en start-ups.

Verder is het bedrijf naar verluidt op zoek naar een nieuw hoofd voor overheidszaken. Die rol werd vervuld door Bruce Andrews, die wegging bij Intel na de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november vorig jaar. Tan onderstreept het belang van deze functie vanwege de ‘complexe mondiale omgeving’.

De inhoud van de memo komt overeen met eerdere uitspraken van Lip-Bu Tan. Begin april zei hij dat hij de nadruk van Intel weer op engineering wil leggen en daarom direct gaat samenwerken met de technici van het bedrijf. Tan zei toen ook dat het bedrijf moet snoeien in de bedrijfscultuur en zich meer moet richten op zijn kernactiviteiten.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-04-2025 19:04 27

18-04-2025 • 19:04

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Reacties (27)

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HollowGamer 18 april 2025 19:23
Hoeveel gaan er nu precies weg en hoeveel komen erbij? Zoals ik het lees gaan mensen al weg (met pensioen bijvoorbeeld), krijgen andere een nieuwe divisie/werkgebied, maar wordt er ook verder gezocht in de top?
Q 18 april 2025 19:41
Ik ben toch benieuwd hoe dit af gaat lopen. Nooit gedacht dat we dag zouden meemaken dat Intel zo in zou storten.

Waar we voor vreesten voor AMD is werkelijkheid voor Intel. How the tables have turned.

Van wat ik begrijp - van de 0xide podcast - is dat er bij Intel een ‘zieke’ bedrijfscultuur heerst en ook Pat Gelsinger heeft die olifant in de kamer niet aangepakt.

Ik ben benieuwd of deze nieuwe CEO dat wel gaat doen, lijkt er wel op

[Reactie gewijzigd door Q op 18 april 2025 19:42]

Xander2 @Q18 april 2025 21:01
Van wat ik begrijp - van de 0xide podcast - is dat er bij Intel een ‘zieke’ bedrijfscultuur heerst en ook Pat Gelsinger heeft die olifant in de kamer niet aangepakt.

Ik ben benieuwd of deze nieuwe CEO dat wel gaat doen, lijkt er wel op
Sja, Gelsinger heeft het stuur omgegooid in dezelfde richting maar de aandeelhouders waren niet blij met de onvermijdelijke verliezen welke richting het ook was.

Da's de enige reden dat de huidige CEO dit kan veroorloven binnen de politiek daar, als Gelsinger dat kon had hij het wel gedaan en alle belanghebbenden zijn zich bewust van de cultuur maar willen geen verlies nemen..
SG
@Xander219 april 2025 07:16
Het is samen loop. AMD kwammsterk terug vooral in server. Is productie efficient. Door chiplets wat vooral Epyc efficient maakt en low budget Ryzen juist niet.
Het teveel kijken naar succes van nvidia. Wat nog steeds sterk voorbeeld is voor iNtel CEO. En probleem van flinke markt aandeel verlies in Client en vooral Server.
Met Grote Fab capaciteit en vaste kosten is grote markt aandeel juist groot deel van het probleem. Voor server wat gigantische ASP boost is en OEM
Tja dan kom je op punt dat breed inlevert en profits in rood gaan.
Q @Xander219 april 2025 09:35
Ja, ik herinner me nu dat de board als het grote probleem werd gezien die ook de cultuur niet wil aanpakken, dus dat is een goed punt.
arjankoole
@Q21 april 2025 07:52
Ik ben toch benieuwd hoe dit af gaat lopen. Nooit gedacht dat we dag zouden meemaken dat Intel zo in zou storten.
Dit hebben we al eens eerder meegemaakt. Toen moest Intel door anti-competitief gedrag AMD enorme boetes betalen. AMD investeeerde dit heel pienter in R&D en spoot Intel voorbij.

Wat deed Intel? Die ontsloeg in 1 klap het volledige middenmanagement. Gevolg: engineers konden weer direct met elkaar praten en hoefden niet meer via managers met ego’s en eilandjes gedrag te schakelen, waardoor innovatie in 1 klap terug was.

En dat merkten we direct in de opvolgende product cycle.

Misschien denken ze dat er nu weer zoiets aan de hand is.
Soullie 18 april 2025 19:21
Ik hoop echt dat intel de boel weer op de rit krijgt.

Ondanks dat ze zelf door de wet van de remmende voorsprong dit hebben laten gebeuren.
Annihilism @Soullie19 april 2025 08:48
Reken er maar niet op met dat achterlijke politieke klimaat in de VS nu. Die gaan volledig terug naar het stenen tijdperk.
avlt @Annihilism19 april 2025 09:18
Er valt niets te plannen in de VS met een president die na z'n dagelijkse portie Fox-"nieuws" weer per tweet andere tarieven aankondigt of pauseert.
babbeloo @Annihilism19 april 2025 13:47
Intel moet zijn activiteiten in Europa opvoeren, de fabriek in Ierland uitbreiden en plannen voor een Duitse campus/ foundry per indirect voortzetten. Risico is wel groot dat dit niet in goede aarde valt bij Trump, die Intel zal afpersen net zoals hij momenteel bij diverse Amerikaanse universiteiten doet.
SillieWous @SaraNostra19 april 2025 11:55
Daar zou ik niet zo stellig over zijn. Als het hem persoonlijk niks op levert, gooit hij het voor de leeuwen. Hij zal zich (ironisch genoeg) niet willen associeren met een “falend” bedrijf.
6129(15) @SaraNostra19 april 2025 13:08
Juist niet, de bipartisan CHIPS and Science Act dat er onder Biden is gekomen probeert Trump nu op te zeggen. De strategie van Trump is om de binnenlandse chipsector te beschermen met protectionisme. Helaas is protectionisme nu eenmaal niet de juist manier om een sector met een global supply chain correct te ondersteunen.
arjankoole
@SaraNostra21 april 2025 07:54
Je begrijpt dat juist Trump dit soort bedrijven zal steunen?
Niet als het hem persoonlijk niets oplevert. Hij snapt niet wat Intel doet, en waarom dat belangrijk is. Alles wat zelfs maar een seconde denkwerk vereist om te doorgronden, en je bent hem kwijt.
Coolstart 18 april 2025 22:23
Terug naar de kernactiviteiten = afwerpen GPU devisie?

Intel heeft heeft echt en heel groot probleem. Hun GPU-devisie heeft nooit echt gewerkt. Snelle SSD’s zijn er niet gekomen en ARM devices duiken overal op terwijl AMD zowel op servers en PC’s terrein aan het winnen was of is.

Nu loopt intel weer in een beetje in de pas maar hun voorsprong zijn ze kwijt. Ook spelen ze geen belangrijke rol in de opkomst van AI.

Hun aandelen staan het laagste sinds 10 jaar. Dat wil wel wat zeggen. = niemand geloofd nog in intel. Ik zie ook niet direct een grote kentering of vluchtweg om de concurrentie de mond te snoeren en weer te groeien. Hun 18A-proces dat ze vooropstellen is zeker goed maar mogelijk niet beter dan de concurrentie.
The Zep Man
@Coolstart18 april 2025 23:41
Terug naar de kernactiviteiten = afwerpen GPU devisie?
De architectuur van de Arc GPU's deelt technieken met Intel's iGPU's. Het is niet een volledige aparte tak van Intel die dit doet. Daarom verwacht ik niet dat dit snel afgestoten zal worden. Verder is het opzetten van een soepellopende dGPU-serie iets dat een lange adem nodig heeft. Een deel van het werk is al gedaan en er is zat ruimte in de GPU-markt voor een goede concurrent.
SG
@The Zep Man19 april 2025 14:22
Pat Gelsinger en ook huidige CEO zien het enorme succes van nVidia gpgpu en AI gebeuren. Dus voor data center en ML zien zij pro gpu als core busnes of wat dat ook moet worden. Eerder de CPU heeft meer kern taak manager van aantal G-kaarten in 4U rack node. Maar ze willen uiteraard ook van die dure pro g-kaarten kunnen leveren.
Gezien de enorme prijzen en ASP die nV vangt is er gat in de markt.
Grote corporaties maken ivm insane prijzen van nv al eigen AI silicon. Kleinere corporaties is dat brug te ver en zitten dus te springen voor betaalbare alternatieven.
uiltje @The Zep Man19 april 2025 20:53
Natuurlijk kan je altijd een oudere iGPU stoppen in een CPU - dat heeft Intel ook verdacht lang volgehouden, maar de verdergaande integratie van componenten zet nog steeds door. Zeker voor laptops en mini-PC's wil je gewoon een goed werkende GPU hebben met de nieuwste technieken. Het niet door laten gaan van de ARC divisie zou een doodklap zijn.

Ik denk niet dat ze veel verdienen aan de verkoop van discrete video kaarten, hoewel de 580 tenminste verkrijgbaar is in Nederland. Ik kan me voorstellen dat Intel hier nogal in een spagaat zit, want als je je tech up to date wil houden heb je eigenlijk meer omzet nodig uit de discrete graphics om de ontwikkelkosten er uit te halen.

Wat dat betreft is het een beetje damned if you do, damned if you don't. Wat zo'n beetje de situatie bij Intel in de laatste 10 jaar weerspiegeld als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 19 april 2025 20:54]

gatesallaround @Coolstart18 april 2025 23:17
GPU tak afwerpen zou een slechte move zijn.
Intels probleem was corruptie en bureaucratie, en het lijkt er op dat de nieuwe CEO dit aan wil pakken.

Daarnaast wil de nieuwe chief technology relaties met opensource community versterken, wat me ook een bijzonder slimme move lijkt. Intel heeft de kans om te doen wat AMD nooit is gelukt met hun GPUs, en dat is de general purpose kan op te gaan net zoals NVIDIA maar dan goedkoper.
Xander2 @gatesallaround19 april 2025 00:09
Intel zal zeker niet zijn GPU divisie afstoten.

Er is altijd een centralisatie- en decentralisatie golf in hardware voor verschillende rekentaken en de beweging is centralisatie vanwege geheugen lijntjes.

Plus het feit dat een GPU diverse en-/decoders bevat die voor gebruik onmisbaar zijn. Intel levert een hele stack aan hardware interfaces die het x64 platform definiëren.

De opmars van ARM is nog niet overtuigend voor de klassieke platformen waar x64 heerst en begint qua performance ook af te toppen.

De race is nog niet gelopen maar Intel krijgt flinke tikken.
gatesallaround @Xander220 april 2025 12:25
dat zeg ik ook niet, ik reageer op iemand die dat denkt
Xander2 @gatesallaround20 april 2025 13:59
Ik zag maar kan reacties niet verplaatsen😃
SG
@gatesallaround19 april 2025 14:16
ATI was met r520 al GPGPU wat nv toen had kon dat niet pas met nextgen was nV bij en dan met Cg C dialect en later Cuda.
Het was ATI die zij , wat PhysX Ageia kan kunnen we ook en dan op de GPU. NV was still. Toen nV gpgpu op orde had en Cuda. De markt in pushed. Die decades achterstand heeft iNtel ook. Zij moeten dus van 0 beginnen waar ATI AMD slag later het momentum wat Cuda heeft gehad niet kan bij benen. En Kip/Ei fenomeen is. Markt verwacht Cuda en nv SDK daar kom je niet zomaar tussen. INtel heeft jet als ATI de boot gemist.

Gpgpu compute shaders OpenCL. Kunnen ze allemaal. Maar nV heeft ecosysteem rond hun Cuda en SDK en bagger OpenCL support.

Dat Actief pushen van Cuda in de markt en eco systeem opgezet is reden dat concurrentie achter loopt. Je hebt leger cuda coder die langs gaan om Cuda te implementeren en ook SDK Cuda en nV only zijn.

Waar normaal hardware vendor API bied. En SDK maar niet gpgpu specialisten naar productie team sturen.
Havok FX was de GPGPU physics SDK module voor alle gpu. Omzeep gebracht door intel. En de reden dat nV Ageia Physics overnam.
Cuda is pro wereld defacto standaard geworden zo ook AI SDK en ecosysteem.
Daar is iNtel dus ook laat mee. Nog later dan AMD/ATI. Dus maximale achterstand.
FatGoebbelsIM @Coolstart19 april 2025 00:20
afwerpen GPU devisie?
Integendeel, ze gaan zich naast hun kerntaken ook richten op de automotive industrie. Ze willen alles ontwikkelen van software en AI tot automotive hardware en hun GPU afdeling en alles met elkaar integreren om de elektrische auto industrie alles te kunnen aanbieden (een totaal pakket) en'n grote speler te worden.

Daarbij willen ze zo efficient als mogelijk zijn (rekening houdende met accucapaciteiten) en'n zo zuinig mogelijke totaal syteem te kunnen ontwikkelen en leveren (zuinige chips en efficiente software).

Zo willen ze auto-besturingssystemen ontwikkelen en entertainment systemen waarbij ze dus hun in-house software willen ontwikkelen en hun in-house hardware (waaronder ARC GPUs) willen combineren.

Een volgende logische stap lijkt mij een R&D faciliteit op te zetten (en/of uitbreiden) in China (waar de elektrische auto veel verder is ontwikkeld dan elk ander land).

Kortom; neen, hun GPU divisie hoort onder kernactiviteiten.
Blaze85 18 april 2025 22:59
Lip-Tu Ban
Vibonacci 19 april 2025 09:36
Arme Lip-Bu Tan.

Moet je Intel weer op de been krijgen met Trump aan het roer. Life ain't fair.
GorgeousMetal 19 april 2025 09:53
Nieuw baas, nieuwe structuur. Ik zie het bij ons op het bedrijf ook iedere keer weer gebeuren. Na x aantal jaren zit je weer bijna op dezelfde structuur. Natuurlijk moet je af en toe wat 'tunen', maar in mijn ogen geeft deze actie alleen maar onrust.

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