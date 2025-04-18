Reuters: Intel-ceo Lip-Bu Tan snijdt in management en stelt nieuwe cto aan

Nieuwe Intel-ceo Lip-Bu Tan voert enkele wijzigingen door in de managementstructuur van het bedrijf, aldus Reuters. Zo gaan verschillende afdelingen voortaan rechtstreeks aan Tan rapporteren. Het bedrijf krijgt ook een nieuwe chief technology officer, die tegelijk Intels AI-divisie gaat leiden.

Volgens de interne memo van Lip-Bu Tan, die Reuters kon inkijken, gaat de Intel-ceo nauw toezien op de bedrijfstakken die zich bezighouden met datacenters, AI-chips en chips voor pc’s. Deze groepen stonden tot dusver onder toezicht van Michelle Johnston Holthaus, die chief executive van Intel Products blijft. Tan is van plan de rol van Holthaus verder te ontwikkelen en uit te breiden, maar deelt daar nog geen details over.

Tan stelt daarnaast Sachin Katti aan als chief technology officer. Katti staat momenteel aan het roer van Intels netwerkafdeling en volgt Greg Lavender op, die volgens de memo met pensioen gaat. De nieuwe cto neemt ook de leiding over van Intels AI-afdeling en Intel Labs. Katti zal daarbij instaan voor de relaties met ecosystemen van ontwikkelaars en start-ups.

Verder is het bedrijf naar verluidt op zoek naar een nieuw hoofd voor overheidszaken. Die rol werd vervuld door Bruce Andrews, die wegging bij Intel na de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november vorig jaar. Tan onderstreept het belang van deze functie vanwege de ‘complexe mondiale omgeving’.

De inhoud van de memo komt overeen met eerdere uitspraken van Lip-Bu Tan. Begin april zei hij dat hij de nadruk van Intel weer op engineering wil leggen en daarom direct gaat samenwerken met de technici van het bedrijf. Tan zei toen ook dat het bedrijf moet snoeien in de bedrijfscultuur en zich meer moet richten op zijn kernactiviteiten.