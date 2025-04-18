Betaalde zoekmachine Kagi maakt AI-assistent beschikbaar voor al zijn gebruikers

Kagi, bekend van de gelijknamige betaalde zoekmachine, breidt de beschikbaarheid uit van zijn AI-assistent. Voortaan kunnen alle gebruikers aan de slag met Kagi Assistant. Dat was tot dusver alleen mogelijk voor Ultimate-abonnees. De prijzen van alle abonnementen blijven onveranderd.

Kagi schrijft in een blogpost dat Kagi Assistant toegang heeft tot de resultaten van de zoekmachine. De tool houdt naar eigen zeggen rekening met geprefereerde domeinen van gebruikers en staat het gebruik van Lenses toe om zoekresultaten te verfijnen. Klanten kunnen kiezen en mid-thread schakelen tussen llm’s van bedrijven zoals OpenAI, Anthropic, Google en Mistral. Voor bepaalde taalmodellen, zoals OpenAI’s nieuwe o3 en o4 mini, is wel een Ultimate-abonnement vereist.

Het Amerikaanse bedrijf benadrukt dat gesprekken met de assistent standaard privaat zijn en automatisch verlopen op basis van de instellingen van gebruikers. Kagi belooft bovendien de inhoud van gesprekken niet te gebruiken voor het trainen van AI-modellen en verbiedt derden dat te doen.

Kagi rekent geen extra kosten aan voor het gebruik van de AI-assistent, maar hanteert wel een fairusebeleid. Dat wil zeggen dat een maandelijks abonnement van 25 dollar goed is voor maximaal 25 dollar aan kosten voor tokens. Het bedrijf zegt dat 95 procent van zijn gebruikers niet tegen deze limiet aanloopt.

Kagi begon op donderdag met de uitrol van Kagi Assistant in de VS. De brede uitrol staat gepland voor zondagavond. Dit omvat andere regio’s en alle abonnementsvormen, ook de gratis variant.