Betaalde zoekmachine Kagi maakt AI-assistent beschikbaar voor al zijn gebruikers

Kagi, bekend van de gelijknamige betaalde zoekmachine, breidt de beschikbaarheid uit van zijn AI-assistent. Voortaan kunnen alle gebruikers aan de slag met Kagi Assistant. Dat was tot dusver alleen mogelijk voor Ultimate-abonnees. De prijzen van alle abonnementen blijven onveranderd.

Kagi schrijft in een blogpost dat Kagi Assistant toegang heeft tot de resultaten van de zoekmachine. De tool houdt naar eigen zeggen rekening met geprefereerde domeinen van gebruikers en staat het gebruik van Lenses toe om zoekresultaten te verfijnen. Klanten kunnen kiezen en mid-thread schakelen tussen llm’s van bedrijven zoals OpenAI, Anthropic, Google en Mistral. Voor bepaalde taalmodellen, zoals OpenAI’s nieuwe o3 en o4 mini, is wel een Ultimate-abonnement vereist.

Het Amerikaanse bedrijf benadrukt dat gesprekken met de assistent standaard privaat zijn en automatisch verlopen op basis van de instellingen van gebruikers. Kagi belooft bovendien de inhoud van gesprekken niet te gebruiken voor het trainen van AI-modellen en verbiedt derden dat te doen.

Kagi rekent geen extra kosten aan voor het gebruik van de AI-assistent, maar hanteert wel een fairusebeleid. Dat wil zeggen dat een maandelijks abonnement van 25 dollar goed is voor maximaal 25 dollar aan kosten voor tokens. Het bedrijf zegt dat 95 procent van zijn gebruikers niet tegen deze limiet aanloopt.

Kagi begon op donderdag met de uitrol van Kagi Assistant in de VS. De brede uitrol staat gepland voor zondagavond. Dit omvat andere regio’s en alle abonnementsvormen, ook de gratis variant.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 18-04-2025 19:52
25 • submitter: Martinspire

18-04-2025 • 19:52

25

Submitter: Martinspire

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Reacties (25)

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Beta 18 april 2025 20:49
Fijne zoekmachine!
Neem ook eens een kijkje in het topic:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2172608
Server.1968 @Beta18 april 2025 21:02
Een betaalde zoekmachine. Daar heb ik zelf geen use-case voor. Wat is voor jou de reden dat je het gebruikt, privacy, geen ads, betere zoekresultaten, of...?
aequitas @Server.196818 april 2025 21:12
Wat je noemt, maar ook b.v. dat je zelf de resultaten kan filteren: https://help.kagi.com/kag...personalized-results.html Zo kan je bepaalde sites naar boven halen of juist blokkeren (geen pinterest of AI gen in mijn image search).

Daarnaast kan je in Kagi echt "letterlijk" zoeken. En als er dan niks gevonden wordt dan is er ook geen resultaat. Bij Google krijg je dan nog steeds resultaten waar je alsnog niks aan hebt.

Lensen zijn ook heel fijn, zodat je bijvoorbeeld in alleen programming sites of specifiek alleen fora kan zoeken.
Niema @aequitas18 april 2025 21:50
Klinkt goed allemaal, maar wil wel even toevoegen dat de laatste 2 functies ook google heeft.
Voor Specifieke websites only op google vul je in site:voorbeeld.nl, wil je een website uitsluiten Dan vult men -voorbeeld.nl in. Zoekwoorden uitsluiten kan via dexelfde methode en alleen letterlijke resultaten kan bij Google via "voorbeeld"
t2012 @Niema18 april 2025 22:25
Ik ben geen Kagi gebruiker maar lees dat je het in je profiel kan instellen dat een site weggefilterd moet worden. Bij Google ken ik de opties ook en kan best handig zijn maar hier kan je een site in elke zoekactie uitsluiten.
lenwar
@Niema19 april 2025 08:50
Dat is in theorie zo met Google (en de rest). Mijn persoonlijke ervaring is toch echt heel anders. (In elk geval met die quotes). Vooral het zoeken naar foutcodes en dat soort zaken is echt dramatisch. (Met alle zoekmachines)
aequitas @Niema19 april 2025 12:25
Wat @lenwar zegt. Theoretisch kan verbatim zoeken in Google ook. Maar het werkt in de praktijk niet meer.

Wat betreft specifieke sites zoeken. Lenses zijn niet voor één specifieke site maar een categorie aan sites.
fretnn @Server.196818 april 2025 21:09
Voor mij: privacy, geen ads, heel goeie zoekresultaten. Zoekresultaten kan je geraken naar wens. Goeie AI die de zoekresultaten samenvat
Martinspire @Server.196818 april 2025 23:47
Als programmeur moet ik vrij veel dingen zoeken op internet, dus dan is het gewoon onderdeel van mijn werk en daar betaal ik graag voor kwaliteit. Dus als een zoekmachine betere resultaten levert, dan is dat al snel tijdswinst. Kagi weet voor mij betere resultaten te tonen dan Google en dat is dan zelfs zonder verder veel in te stellen. Daarnaast kun je makkelijk resultaten blokkeren van je lijst en heb je nog wat extra tools om de boel wat makkelijker te maken.

Geen advertenties is ook winst. Alleen maar nuttige resultaten, niet eerst een halve meter scrollen voor je ergens komt waar je naar op zoek bent.
DJ Henk @Server.196819 april 2025 08:25
Een betaalde zoekmachine. Daar heb ik zelf geen use-case voor. Wat is voor jou de reden dat je het gebruikt, privacy, geen ads, betere zoekresultaten, of...?
Privacy en betere zoekresultaten zijn de standaardantwoorden inderdaad. Maar het gaat veel verder dan dat. Een paar simpele punten waar volgens mij iedereen het wel over eens is:
  • De informatie die tot je komt is in grote mate bepalend voor wat je weet en hoe je denkt en daarmee ook voor je gedrag
  • Zoekmachines zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de informatie die je direct of indirect tot je neemt
Conclusie:
  • Je wilt een zoekmachine die voor jou werkt en niet voor adverteerders of andere geldschieters. Je wil zelf de baas blijven over wie je bent en wat je doet.
Coffee @Server.196819 april 2025 08:48
Voor mij persoonlijk inderdaad privacy, geen ads, veel betere zoekresultaten, het kunnen scopen van je termen, het kunnen perma-bannen of pinnen van domeinen, en dan het veel sneller werkt dan Google. De pagina’s laden gewoon een stuk sneller.
Dorstlesser @Server.196819 april 2025 12:39
Veel betere zoekresutaten, meer instellingen en betere UI, betere browser integratie, betere AI integratie, doorzoekt meer bronnen, betere content discovery opties, geen advertenties.

Google en Bing zijn al enige tijd geen zoekmachines meer; die laten eigenlijk alleen nog maar betaalde resultaten zien. Ook de resultaten die niet als advertentie gemarkeerd zijn, zijn uiteindelijk betaald, aangezien het gros van die websites klant is bij Google of MS.
Llopigat
@Beta18 april 2025 23:54
Een andere optie is het zelf installeren van SearXNG (of een van de publieke instanties gebruiken). Die doen ongeveer hetzelfde als Kagi dat ook een meta-zoekmachine is (het zet zijn zoekacties bij de andere grote zoekmachines uit, behalve een eigen spider die vooral de kleinere sites treft). Ik doe het zelf zo en ik ben er erg tevreden over. Je kan zelf instellen voor welk soort zoekactie je welke bronnen wil gebruiken, hoeveel waarde (weging) je daar aan hecht enz. Uiteraard filtert hij alle reclame er ook uit. De docker is de simpelste manier om hem te installeren.

Je mist een paar dingen van Kagi zoals de "lenses" en het blokkeren van sites in de zoekresultaten maar persoonlijk mis ik die niet zo erg.

Ik heb zelf geen zin om te betalen want alles moet tegenvoordig een tientje per maand kosten. En bovendien vind ik het prettig dat je SearXNG zo uitgebreid naar je wensen kan aanpassen. Maar Kagi is een goede zoekmachine hoor, daar niet van.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 19 april 2025 00:00]

PerAspera @Llopigat19 april 2025 11:22
"alles moet tegenwoordig een tientje per maand kosten"

Tja, mensen moeten ook salaris krijgen dus snap dat argument nooit zo goed, jij werkt toch ook voor geld? Vooral bij kleinere bedrijven en projecten moeten ze geld krijgen om van te leven en te kunnen doorontwikkelen. Wat mij betreft hebben kleien projecten dan ook een hogere gunfactor dan grote multinationals die al jaren niet meer innoveren maar de prijzen gewoon lekker hoog houden.
Llopigat
@PerAspera19 april 2025 11:27
Voor mij is het punt gewoon dat die tientjes allemaal optellen. En ik ben geen fan van abonnementen. Ik zou veel liever een tientje betalen voor zeg 300 zoekacties die een jaar geldig blijven. Dat is ook wel mooi met de meeste AI clouddiensten, je kan daar voor de API gewoon wat geld storten en uit die pool gebruiken, en het blijft geldig tot het op is <3 Het kán dus wel! Al host ik mijn AI ook zelf tegenwoordig, ik val alleen terug op cloudmodellen als ik echt per se een heel zwaar model nodig heb. Maar voor de meeste usecases is dat helemaal niet nodig.

Maar mijn bezwaar met die tientjes is dus dat herhaaldelijke. Elk abonnementje dat je bijtrekt levert een constante druk op. Daarom vermijd ik die zoveel mogelijk. Het is dat bedrijven en investeerders graag constante inkomsten zien maar daar heb ik natuurlijk geen boodschap aan. Ik weiger dat ook van goede doelen, ik stop graag 5 euro in een collectebus maar tegenwoordig willen ze alleen nog maar je bankrekening hebben. Nope.

Bovendien is een tientje behoorlijk veel en er komt ook nog eens een kwart BTW bovenop. Voor iemand in Californie is het niet veel, maar voor mij in Spanje wel. Ik begrijp dat ze in Amerika problemen hebben met torenhoge transactiekosten waardoor het niet loont om lagere bedragen te rekenen. Maar daar heb ik natuurlijk geen boodschap aan.

Maargoed het is een open wereld dus als ik het ook gratis kan doen en bovendien er nog wat van leren (self-hosted) dan doe ik dat sowieso liever. Natuurlijk zijn de bronnen niet self-hosted in dit geval maar dat is helaas gewoon niet haalbaar.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 19 april 2025 11:36]

Martinspire 18 april 2025 23:50
Ik vind het een fijne zoekmachine. Ik had verwacht dat de overgang van Google naar deze wel lastig zou zijn, gezien Google zoveel weet over mijn voorkeuren, maar gezien de laatste maanden die enorm achteruit gegaan was, wilde ik wel wat anders. Na een paar alternatieven kwam ik bij Kagi uit en daar zit ik nu nog steeds. Eerst met het goedkope abonnement, nu al met een treetje hoger omdat ik toch wel meer zoek dan ik had verwacht.

Ik heb alleen heel soms nog wel eens dat ie heel lang doet over het tonen van de homepagina of een zoekpagina. Maar na die hik gaat het dan wel weer vloeiend. Ik heb nog niet echt een idee waar het door komt. Misschien een DNS of adblocker of iets waar ie niet graag mee samenwerkt? Ik zou niet weten wat er geblokkeerd zou worden, want advertenties tonen doen ze niet.

In ieder geval is dit weer een mooie update. Weet niet of ik er heel veel gebruik van ga maken, heb via mijn werk immers al copilot, maar het kan nooit verkeerd zijn. Ik geef ze wel weer lof voor hoe ze dit uitrollen en hoe ze trouw blijven aan hun visie. Ze groeien gestaag volgens mij en de resultaten lijken de afgelopen weken alleen maar beter te worden.
DJ Henk @Martinspire19 april 2025 08:20
Ik heb alleen heel soms nog wel eens dat ie heel lang doet over het tonen van de homepagina of een zoekpagina. Maar na die hik gaat het dan wel weer vloeiend. Ik heb nog niet echt een idee waar het door komt. Misschien een DNS of adblocker of iets waar ie niet graag mee samenwerkt? Ik zou niet weten wat er geblokkeerd zou worden, want advertenties tonen doen ze niet.
Ik heb die ervaring niet en ik heb ublock origin en privacy badger altijd aan, dus het moet ergens anders aan liggen.

Ontopic: het is een erg fijne zoekmachine, inderdaad. Het is verfrissend als een bedrijf probeert het jou als gebruiker naar de zin te maken en niet de adverteerders of data harvesters. Zoveel kleine features die het leven net wat aangenamer maken en jou de controle geven over de resultaten. Dit is er ook weer eentje op het lijstje.
worxever 19 april 2025 14:21
Als een opmerking hebben we ook Good zoeken in de EU https://good-search.org/
Ruupje 19 april 2025 16:15
Ik betaalde voor Kagi en vond het erg goed. Lenses en het kunnen blacklisten van domeinen waren echt geweldig.

Maar Kagi maakt ook gebruik van Yandex en wou niet dat mijn centen naar dat bedrijf gingen. In de image search kreeg ik ook erg veel Russische resultaten te zien, waar ik niet veel aan had.

Ook het overal AI willen instoppen ben ik niet mee akkoord.

Best spijtig, want heb intussen nog geen volwaardig alternatief gevonden. Zou liefst een zoekamachine uit de EU gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Ruupje op 19 april 2025 16:17]

slijkie 18 april 2025 21:19
Nog nooit van gehoord, de AI ervan boeit mij dan niet zo veel, maar de zoekmachine waar je voor betaald klinkt wel als interessant.
Muurtegel @slijkie19 april 2025 12:38
Probeer het eens uit. Er is een gratis tier voor 300 searches per maand. Kan het aanraden.
TweakerCarlo 18 april 2025 21:47
Ik heb vandaag AIcore op een pixel 9 pro uitgeschakelt omdat de appdata inmiddels 7GB in beslag nam.
Allemaal leuk hoor. Dat AI. Zonder is beter hier. Ik ervaar het als weg snoepen van mijn al veel te dure opslag! De telefoon werkt er niet minder door.
Ascathon @TweakerCarlo19 april 2025 01:28
Dat dacht is dus ook bij het lezen van reviews. Wat als ik al die functionaliteiten niet wil. Genoeg heb aan een losse app en site zoals Chat GPT. Al die hardware om AI heen genkiwed. Waar koop ik een telefoon met lekkere specs voor een gebruik zonder AI. Ipv dat ik eigenlijk 400 euro teveel uitgeef omdat ik de gimmick local AI/LLM niet wil.
Lord Anubis 21 april 2025 20:12
Vraag, is dit de Kagi uit de Commodore/Amiga shareware tijd? Ik voel een link, maar kan mijn vinger er niet opleggen.

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