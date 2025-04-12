The Information: ByteDance werkt aan een slimme AI-bril

ByteDance zou werk maken van een slimme AI-bril. Dat schrijft The Information op basis van twee bronnen. Het Chinese socialemediabedrijf zou al een jaar aan het project werken en ingenieurs hebben aangenomen. ByteDance heeft de geruchten nog niet bevestigd.

The Information schrijft dat ByteDance enkele belangrijke focuspunten heeft wat betreft de slimme bril. De beeldkwaliteit van de foto’s en video’s moet goed genoeg zijn en de accuduur moet voldoende zijn. Het bedrijf zou momenteel gesprekken voeren met leveranciers over de verwachte specificaties van het vermoedelijke apparaat en de kosten. Het is niet duidelijk of de slimme bril daadwerkelijk op de markt komt en wanneer dat het geval zou kunnen zijn.

Het is niet de eerste keer dat ByteDance in het nieuws komt met hardware. Eind 2024 had het moederbedrijf van TikTok draadloze dopjes gepresenteerd voor de Chinese markt: Ola Friend. De oordoppen maken gebruik van Doubao, de AI-assistent van ByteDance die eind 2024 ongeveer 25 miljoen actieve gebruikers had.