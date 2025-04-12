The Information: ByteDance werkt aan een slimme AI-bril

Maat, je zoekt diepgang in theebladeren in plaats van waar het zich bevindt.
Het is als betekenis destilleren uit ruis waarmee je jezelf projecteert op een gebroken platte spiegel.
In het beste geval cultiveert het introspectie, zelfherkenning maar het heeft zelf totaal geen diepgang, betekenis, niets.
Erger nog, je impliceert dat al wat wij mensen schrijven net zo doelloos en plat is.
In een wereld zonder waargenomen intellectuele/geestelijke diepgang, begrijp ik dat "passie" al snel een surrogaat voor zingeving wil zijn.
Dit zegt allemaal véél meer over jou dan ook maar iets anders.
Iemand met verstand doet telefoons niet af als speeltjes maar begrijpt de behoefte om te communiceren die er vóór kwam. Alleen een dwaas communiceert met een noisebox/stemvervormer en verwacht een betekenisvol antwoord.
Maar ga... Leef met passie. Het leven is kort en een goed gesprek aan dove oren niet besteed.
Chaos-theoristen die hun eigen vlees proberen te verkopen, bijvoorbeeld.
Als ik er nog een poging aan moet wagen is het verschil met mensen de diepgang in elke richting om statements binnen een arbiraire hoeveelheid contexten te toetsen dan wel om creatief grotere overleggingen over te brengen, niet enkel om statements op zich te maken.
Dove oren in die zin dus, die luisteren maar niet horen.
Er is veel overweging in wat mensen schrijven, niet voor een LLM.
Intenties, doelen, elementen onderling die getoetst worden, andere zaken weerleggen.
Een LLM wekt hooguit de schijn en heeft geen enkele intentie om iets zinvols of waar te produceren.
ChatGPT is daadwerkelijk een speeltje van wat AI wél kan zijn.
Praten/schrijven zonder de betekenis/waarde er van, wel met alle gevolgen van onjuiste informatie, hallucinaties, etc.
Als we het moeten terugbrengen naar het topic.
Ik zie ook zeker wel nut in dergelijke brillen.
Objectherkenning bijvoorbeeld en wat er met die informatie gedaan kan worden.
Dat is kostbare informatie voor mensen die een belang hebben om te weten wat jij allemaal bekijkt, voor hoelang, in welke context misschien, hebt of geïnteresseerd in bent.
Wat je er voor terugkrijgt zal voor een lange tijd minder waard zijn dan wat wij er mee afgeven.
Kan een hoop toepassingen bedenken a la augmented reality om waarde toe te voegen aan wat wij zien. Zet overal bijvoorbeeld maar een prijs op, en waar je het kunt bestellen, als meest eenvoudige maar effectief voorbeeld.
Of wat extra informatie.
Verander het leven in pokémon go of een ander schilletje, om de basis features zelf te rechtvaardigen.
[Reactie gewijzigd door lariekoek op 13 april 2025 10:57]