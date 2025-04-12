The Information: ByteDance werkt aan een slimme AI-bril

ByteDance zou werk maken van een slimme AI-bril. Dat schrijft The Information op basis van twee bronnen. Het Chinese socialemediabedrijf zou al een jaar aan het project werken en ingenieurs hebben aangenomen. ByteDance heeft de geruchten nog niet bevestigd.

The Information schrijft dat ByteDance enkele belangrijke focuspunten heeft wat betreft de slimme bril. De beeldkwaliteit van de foto’s en video’s moet goed genoeg zijn en de accuduur moet voldoende zijn. Het bedrijf zou momenteel gesprekken voeren met leveranciers over de verwachte specificaties van het vermoedelijke apparaat en de kosten. Het is niet duidelijk of de slimme bril daadwerkelijk op de markt komt en wanneer dat het geval zou kunnen zijn.

Het is niet de eerste keer dat ByteDance in het nieuws komt met hardware. Eind 2024 had het moederbedrijf van TikTok draadloze dopjes gepresenteerd voor de Chinese markt: Ola Friend. De oordoppen maken gebruik van Doubao, de AI-assistent van ByteDance die eind 2024 ongeveer 25 miljoen actieve gebruikers had.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 12:00 42

12-04-2025 • 12:00

42

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Reacties (42)

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CopyCatz 12 april 2025 12:08
Lijkt me een heel goed idee. Geef de tiktok kids een betaalbare bril met camera's die ze de hele dag op kunnen houden. What could go wrong. Straks ook gratis meegeleverd bij een fatbike, waar de overheid ook al niks tegen wil doen.

[Reactie gewijzigd door CopyCatz op 12 april 2025 12:08]

tw_gotcha @CopyCatz12 april 2025 12:22
helemaal met je eens maar een overheid kan nou ook weer niet zoveel en als er een beslissing valt duurt het jaren voirdat er iets kan gebeuren. De ouders daarentegen zouden zich wat meer met het gedrag van hun kinderen bezighouden.
wildhagen @tw_gotcha12 april 2025 12:39
De ouders daarentegen zouden zich wat meer met het gedrag van hun kinderen bezighouden.
Hier kan ik me wel in vinden. Het is een taak van de ouders om toezicht te houden wat hun kinderen doen en, vooral, niet doen, en om daar regels voor op te stellen en vooral deze te handhaven.

Niet alles kan of moet je zomaar op een overheid afschuiven. Zeker niet omdat voor dit soort dingen wellicht ook gewoon legitieme use cases te bedenken zijn.

Klakkeloos alles zomaar verbieden als (landelijke) overheid lijkt me schieten met een kanon om een mug te doden, en zou het allerlaatste redmiddel bij problemen moeten zijn. Niet meteen het eerste middel waar naar gegrepen wordt.

Even los van dingen als nationale veiligheid etc natuurlijk, maar daar lijkt dit nu niet echt een issue te zijn, in dit specifieke voorbeeld.
Arjan90 @wildhagen12 april 2025 13:31
Ik lees dit zo vaak maar wat weet je als ouder nou echt van wat je puber uitspookt buiten huis? Ik kan ze normen en waarden meegeven, gesprekken hebben over bijv. fatbikes, vapen, etc. maar buitenshuis heb ik er nul controle over. Dat is ook van alle tijden, denk bijv. aan blowende kinderen. Ik kan het weggooien als ik het thuis vind, maar in basis kan ik niet verbieden wat ik niet kan weten/handhaven.

Er zijn uiteraard dingen die je als ouder wel kan doen, zoals schermtijd, etc. en in beperkte mate ook wat ze kopen ed maar dat is allemaal binnenshuis.

We hebben het hier thuis bijv. ook over sommige video's, van scheldende of brutale kids bijvoorbeeld, om het bespreekbaar te maken.
rob12424 @wildhagen12 april 2025 14:24
Aan de andere kant: 1 van de belangrijkste regels en lessen van de: "Art of war" is voor je een oorlog start moet je informatie hebben.

Je hebt zo geen kaarten nodig. De burgers van je vijhand laten keurig alles zien. En je rust je eigen soldaten met zo'n bril en zet een AI TomTom erop en klaar
TheVivaldi @wildhagen12 april 2025 18:11
Het is vaak sowieso meten met twee maten bij de overheid als het op handhaving aankomt. “Elektrisch skateboard? No way, want de snelheid is gevaarlijk in drukke winkelstraten!!!” Maar ik heb bijvoorbeeld dan weer nooit gezien dat ze optreden tegen mensen in een scootmobiel die veel te hard door een drukke winkelstraat rijden… Niet iedereen in een scootmobiel doet dat, maar er zijn er wel die dat doen.
iew @wildhagen13 april 2025 18:01
Hier kan ik me wel in vinden. Het is een taak van de ouders om toezicht te houden wat hun kinderen doen en, vooral, niet doen, en om daar regels voor op te stellen en vooral deze te handhaven.
In de tijd van voor het internet was dat al amper te doen bij pubers, nu is dat helemaal een ramp.
Toch ben ik het wel met je eens hoor, mijn ervaring is echter: pubers vinden overal wel een weg omheen.

Helaas zien veel ouders ook niet veel meer of hebben er geen aandacht voor omdat ze zelf verslaafd zijn aan die schermpjes.
En vinden velen het ook wel makkelijk om die kinderen achter een scherm te zetten, lekker rustig...

Wellicht komen we op een punt dat overheden wel moeten gaan ingrijpen bij sommige zaken.
TweakerCarlo @tw_gotcha12 april 2025 18:26
Dat download verbod is er anders toch in een paarmaanden door geduwt.
Vuurwerk verbod kan ook ineens heel snel.

Kan dus wel, maar ja, als het niet in eigen belang is dan kan het eeuwen duren.
tw_gotcha @TweakerCarlo13 april 2025 10:35
vuurwerkverbod is al jaaaaren in discussie,fatbikes gebeurt niet veel mee, en uiteindelijk schuif je alles af op de politie, die wrl wat beters te doen heeft
TweakerCarlo @tw_gotcha22 april 2025 19:20
Ik had moeten zeggen, maatschappelijk belang.
Bedoelde eigenlijk dat als het nodig geacht word het toch snel uitgevoerd kan worden.


ik beet, excuus

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 april 2025 19:37]

nils7 @CopyCatz12 april 2025 14:23
Er is al een Meta bril maar ik zie kids er niet mee lopen.
Heb er zelf 1 maar zeldzaam dat ik er iemand mee zie
SuperDre @CopyCatz12 april 2025 17:09
Je bedoelt wat Meta al heeft met de Ray-ban meta glasses of de Snapchat spectacles, maar dan ook nog met displays ingebouwd. Smartglasses met displays zijn er overigens al.
Vexxon 12 april 2025 12:35
Een Artificial Intelligence bril die ook nog eens slim is. Een hoogbegaafde bril dus.
Een bril die werkelijk alles op kan nemen en een verbinding heeft met een Chinees bedrijf waar de Chinese overheid een dikke vinger in de pap heeft. Goed idee man
lDDQD @Vexxon12 april 2025 12:47
Je bent niet verplicht om het te kopen, datzelfde geldt voor producten van Meta of Google :').
jerisson @lDDQD12 april 2025 15:31
En hoe kan ik aangeven dat beelden van mij niet opgeslagen of verwerkt mogen worden?

Uiteraard kan ik dat ook niet bij andermans smartphone, maar daar is het in het algemeen redelijk duidelijk als men jou filmt. Bij zo een bril is dat niet het geval.

Ik vind de opmerking "je bent niet verplicht het te kopen" nogal bizar in deze context, vermits de impact veel verder gaat dan de persoon die de bril koopt.
lDDQD @jerisson12 april 2025 21:38
Niet? In het openbaar mag iedereen je filmen, of dat met een telefoon, vr-bril of aardappel is.

Dit verandert niks aan wat nu al de realiteit is, het is nu alleen een ander apparaat.
jerisson @lDDQD13 april 2025 07:39
Niet? In het openbaar mag iedereen je filmen, of dat met een telefoon, vr-bril of aardappel is.
Ik zou toch nog eens de wetgeving nalezen als ik u was, want dit klopt gewoon niet.

Je hebt geen toestemming nodig als de persoon deel is van de "achtergrond".

Stap jij met je camera op iemand in het openbaar af, of focus je de camera specifiek op een persoon, dan heb je weldegelijk toestemming nodig. Dat kan impliciet (als men niet reageert op uw camera). Maar als uw camera verborgen zit in een bril is het onwaarschijnlijk dat dit impliciet kan.

Bron: https://www.evocaat.be/nl...ds-voor-uw-portretrechten
Koppensneller @lDDQD12 april 2025 22:31
Dus als het volgens de wet mag, dan is het prima? Wat een vreemde take.
Jermaine @Koppensneller13 april 2025 00:26
Dit, plus het feit dat het nog enigszins zichtbaar is wanneer iemand met een telefoon of VR-bril staat te filmen. Ik vind dit idee van ByteDance net zo walgelijk als die bril van Meta en Ray-Ban.
jerisson @Jermaine13 april 2025 07:46
Waar is de tijd dat gebruikers van de Google Glass "glassholes" genoemd werden. Daarbij zag je tenminste nog op het eerste zicht dat het geen gewone bril was.
jerisson @Koppensneller13 april 2025 07:41
Het mag ook volgens de wet niet. Zie mijn reactie op IDDQ.
Nystran @lDDQD13 april 2025 10:20
Je mag in het openbaar filmen, maar deze film omzetten naar persoonsgegevens mag niet zomaar.

Dus voor zwerfafval spotten prima, maar voor 'wie liep waar' mag dit niet.
fenrirs @lDDQD13 april 2025 11:11
Dat is dus een misconceptie.
Zolang personen niet het hoofdonderwerp van je opnamen vormen, mag je ze in beeld brengen en de beelden verspreiden zonder expliciete toestemming. Is iemand op straat wel het hoofdonderwerp, dan hebben ze in principe portretrecht.
M.a.w. zodra iemand beelden van zo’n camera gebruikt, en je hebt het door…, dan kan je je beroepen op portret recht. Beelden doorgestuurd naar china? …. Succes
Uiteindelijk zal je bij regelgeving zoals voor drones uitkomen. Naleving en handhaving zal wel een dingetje zijn

Helaas is nu ook straatfotografie veel lastiger geworden. Als 16 jarige ging ik los in het straatbeeld van de randstad. Bij bepaalde foto’s van toen zou ik nu op z’n minst een mes tussen m’n ribben hebben of achterdochtig aangekeken worden
gut2000 @lDDQD14 april 2025 08:11
Klopt ergens maar er zit toch wel een kleine nuance op. Met de 'slimme bril' kan je niet zien of die aan het filmen is. Als er iemand mij naar het toilet volgt met zijn smartphone op mij gericht geef ik daar een reactie op maar met zo'n bril weet ik het gewoon niet...
Staat iemand net naast me te plassen en kijkt even in mijn richting...
D13DS3L @lDDQD12 april 2025 18:48
Kopen zal het probleem niet zijn, maar het feit dat zelfs zonder de bril te kopen je privacy geschonden kan worden doordat andere je filmen....
litebyte @D13DS3L12 april 2025 20:18
Mijn privacy kan nu ook geschonden worden omdat een of andere domme oen whatsapp, facebook, instagram of andere VS spyware shit heeft geinstalleerd alleen maar omdat ik in zijn (verplicht te delen) contactlijst staat
D13DS3L @litebyte12 april 2025 23:32
Eens, maarja dat is natuurlijk geen argument voor nog meer spyware
Mortis__Rigor @D13DS3L13 april 2025 11:00
Dat is nu evenzeer het probleem met de smartphones. Als iemand die vast heeft, zie jij ook niet wat ze aan het doen zijn.
Stukfruit @lDDQD12 april 2025 13:04
Tot de dag aanbreekt dat je zo'n bril moet hebben om met iedereen te kunnen MR-appen omdat ze niet meer op WhatsApp zitten.

Netwerkeffect en zo :Y

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 12 april 2025 13:04]

memphis 12 april 2025 12:39
Een overtreffende trap van AI is een slimme AI? Bestaat er dan ook een domme AI?
bauke1984 @memphis12 april 2025 13:05
Slim of dom zijn ruime begrippen. Heb even met gtp gestoeid en we zijn tot het volgende gekomen;

Ik zou voor AI labels willen gaan, hieronder gekoppeld aan iq echter vindt ik het label dom of slim een beetje 🤏 achterhaalt. Omdat zelfs met een hoog iq je dom kan doen. En wat is dan dom? Het mist vitale context.


AI-IQ 60-80: Simpele assistenten / automatisering

Voorbeeldsystemen:
• Domme voice-assistants op budgetsmartphones
• KlikAanKlikUit-scenario’s (bijv. bewegingssensor zet lamp aan)
• Basic chatbot op een website (“Wat is uw vraag?”)

Vergelijking met mens:
• Kind van ± 10 jaar dat één taakje kan uitvoeren, maar snel vastloopt bij variaties of onverwachte input.



AI-IQ 80-100: Standaard Voice Assistants

Voorbeelden:
• Siri (Apple)
• Alexa (Amazon)
• Google Assistant (iets slimmer dan Siri)

Wat ze kunnen:
• Spraakcommando’s volgen
• Vaste info opzoeken
• Simpele routines draaien

Vergelijking:
• Iemand met praktische intelligentie, die uitblinkt in herhalen van taken maar weinig snapt van waarom of hoe.



AI-IQ 100-120: Geavanceerdere assistenten met iets meer context

Voorbeelden:
• Google Assistant + integratie met slimme apparaten
• IFTTT-scripts met meerdere voorwaarden
• Sommige Matter-platforms met simpele automatisering

Vergelijking:
• Een MBO/HBO’er die efficiënt werkt, logisch kan redeneren, maar beperkt is tot bekende situaties.



AI-IQ 120-140: Taalmodellen met brede kennis en redenering

Voorbeelden:
• ChatGPT 3.5
• Claude 1/2 (Anthropic)
• Gemini 1.0 (Google)

Wat ze kunnen:
• Brede kennis, taalgebruik, redeneren, uitleg geven
• Codeschrijven, teksten verbeteren, feedback geven

Vergelijking:
• Slimme HBO/WO-student met vlotte pen en brede algemene kennis.



AI-IQ 140-160+: Topklasse LLMs (Language Models)

Voorbeelden:
• ChatGPT-4 Turbo
• Claude 3 Opus
• Gemini 1.5 Pro
• Grote multimodale modellen (tekst + beeld)

Wat ze kunnen:
• Creatief schrijven, complexe problemen analyseren, strategisch plannen
• Combineren van bronnen, nieuwe inzichten geven
• Multitasken met logica, code, taal, beeld

Vergelijking:
• Begaafd tot hoogbegaafd niveau; alsof je een professor, jurist, programmeur en schrijver tegelijk in één hebt.



Boven de 160?

Speculatief, maar denk aan:
• AI met langdurig geheugen + realtime leren
• Multimodale AI die ook realtime kan handelen (robotics + taal + beeld + sensoren)

Vergelijkbaar met mensen die out-of-the-box denken, snel leren van hun fouten, en tegelijk meerdere vakgebieden combineren (Einstein-niveau, maar dan 24/7 beschikbaar).
lariekoek @bauke198412 april 2025 17:28
Sorry, maar als je denkt dat topklasse LLM's "hoogbegaafd" zijn gaat er iets niet goed.

De woordsalade van deze modellen zijn inhoudelijk niet eens intelligent te noemen.
Misschien in oppervlakkig voorkomen maar logisch en inhoudelijk? Jezus man.

Je hebt een gigantisch context-window nodig om ze lange tijd, met veel heen en weer, bij te sturen, corrigeren en er iets nuttigs uit te krijgen waarbij je effectief zelf de vragen en antwoorden uitwerkt maar het ziet er wel leuk uit.
Ja er is veel data in gegaan om leuke teksten te genereren maar inhoudelijk slaat het de plank totaal mis.

Ze zijn oké om plausibele tekst te genereren niet om de waarheid te verkondigen of doorgronden.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 12 april 2025 17:56]

bauke1984 @lariekoek12 april 2025 19:43
Snap je kritiek wel, maar ik denk dat we langs elkaar heen praten over wat “intelligentie” in AI-context eigenlijk betekent. Jij legt de lat bij waarheid, begrip en diepgaande logica — terechte punten — maar dat is menselijk-centrisch denken. De AI-IQ-ladder die ik voorstelde is geen poging om LLM’s op een voetstuk te zetten, maar om hun functionele complexiteit te duiden ten opzichte van wat we als mens “slim gedrag” noemen.

Niemand beweert dat ChatGPT een bewustzijn of echte inhoudelijke waarheid bezit. Maar als je puur kijkt naar:
• patroonherkenning,
• multitasking over talen, beelden, logica,
• output genereren die bruikbaar is in de echte wereld (code, strategie, teksten),

dan zitten modellen als GPT-4 Turbo of Claude 3 Opus echt op een niveau dat — functioneel gezien — overeenkomt met een hoogopgeleide generalist. Dat het allemaal op basis van statistiek en tekstvervolg is, doet daar niets aan af.

Is het perfect? Nee.
Moet je bijsturen? Ja.
Maar dat geldt ook voor stagiairs, collega’s en zelfs sommige vakexperts.

Mijn voorstel: we stoppen met AI als “mens light” of “mens mislukt” te zien, en gaan het beschouwen als een vreemde maar bruikbare nieuwe vorm van intelligentie. Niet beter of slechter — gewoon anders.
lariekoek @bauke198412 april 2025 22:38
Iemand die de gegenereerde tekst als bruikbaar bestempeld heeft extreem lage standaarden en doelen.

Het internet vullen met onzin bijvoorbeeld of mensen met nóg minder intelligentie proberen te overtuigen dat er iets doordachts staat.

Het is een letterlijke illusie dat er ook maar iets van intelligentie aan te pas komt.
Het is niets meer dan een veredelde zeef.

Wie dat als 'bruikbaar' bestempelt, verwart ruis met inhoud.

Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat er geen geldige toepassingen voor probabilistische modellen zijn. Maar dan moet men allereerst absoluut het verschil tussen vorm en inhoud weten.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 12 april 2025 23:31]

bauke1984 @lariekoek13 april 2025 08:48
Eigenlijk is gegenereerde tekst niets anders dan wat een bibliotheek je ook biedt: een massa woorden, zinnen en gedachten zonder garantie op waarheid. Je zoekt, vergelijkt, interpreteert. Een boek of artikel is pas nuttig als jij weet hoe je het moet lezen, in welke context je het plaatst, en hoe je het toetst aan de realiteit.

Een LLM doet iets vergelijkbaars, maar dan interactief. Het is geen bron, maar een interface naar mogelijke formuleringen, structuren en inzichten — gegenereerd op basis van wat er in duizenden boeken en miljarden zinnen al eens is gezegd.

Wie dus zegt “het is niets dan ruis”, vergeet dat vrijwel alle kennisoverdracht in menselijke geschiedenis uit ruis begon totdat iemand er iets bruikbaars in zag.

Denk aan uitvindingen als de telefoon, de computer, of zelfs het internet zelf — ooit weggezet als speeltjes, zonder echte inhoud of nut. Zelfs iets als Google Glass werd toen belachelijk gemaakt. En nu? Slimme brillen keren terug, zoals die van ByteDance. Misschien is het nog vooral show, misschien een dun model. Wie weet creëren jij en ik op dit moment allebei ruis. Maar ik ben in elk geval nog aan het luisteren of er iets in zit.

Leef met passie.
zoals de Dikke Van Dale het omschrijft: “hartstocht, drift; grote liefde voor iets”. Het is die vurige betrokkenheid die je in beweging zet
zelfs als het nog ruis lijkt voor de buitenwereld.
lariekoek @bauke198413 april 2025 09:36
Maat, je zoekt diepgang in theebladeren in plaats van waar het zich bevindt.
Het is als betekenis destilleren uit ruis waarmee je jezelf projecteert op een gebroken platte spiegel.
In het beste geval cultiveert het introspectie, zelfherkenning maar het heeft zelf totaal geen diepgang, betekenis, niets.

Erger nog, je impliceert dat al wat wij mensen schrijven net zo doelloos en plat is.

In een wereld zonder waargenomen intellectuele/geestelijke diepgang, begrijp ik dat "passie" al snel een surrogaat voor zingeving wil zijn.

Dit zegt allemaal véél meer over jou dan ook maar iets anders.
Iemand met verstand doet telefoons niet af als speeltjes maar begrijpt de behoefte om te communiceren die er vóór kwam. Alleen een dwaas communiceert met een noisebox/stemvervormer en verwacht een betekenisvol antwoord.

Maar ga... Leef met passie. Het leven is kort en een goed gesprek aan dove oren niet besteed.
Chaos-theoristen die hun eigen vlees proberen te verkopen, bijvoorbeeld.

Als ik er nog een poging aan moet wagen is het verschil met mensen de diepgang in elke richting om statements binnen een arbiraire hoeveelheid contexten te toetsen dan wel om creatief grotere overleggingen over te brengen, niet enkel om statements op zich te maken.
Dove oren in die zin dus, die luisteren maar niet horen.
Er is veel overweging in wat mensen schrijven, niet voor een LLM.
Intenties, doelen, elementen onderling die getoetst worden, andere zaken weerleggen.
Een LLM wekt hooguit de schijn en heeft geen enkele intentie om iets zinvols of waar te produceren.
ChatGPT is daadwerkelijk een speeltje van wat AI wél kan zijn.
Praten/schrijven zonder de betekenis/waarde er van, wel met alle gevolgen van onjuiste informatie, hallucinaties, etc.

Als we het moeten terugbrengen naar het topic.
Ik zie ook zeker wel nut in dergelijke brillen.
Objectherkenning bijvoorbeeld en wat er met die informatie gedaan kan worden.
Dat is kostbare informatie voor mensen die een belang hebben om te weten wat jij allemaal bekijkt, voor hoelang, in welke context misschien, hebt of geïnteresseerd in bent.
Wat je er voor terugkrijgt zal voor een lange tijd minder waard zijn dan wat wij er mee afgeven.
Kan een hoop toepassingen bedenken a la augmented reality om waarde toe te voegen aan wat wij zien. Zet overal bijvoorbeeld maar een prijs op, en waar je het kunt bestellen, als meest eenvoudige maar effectief voorbeeld.
Of wat extra informatie.
Verander het leven in pokémon go of een ander schilletje, om de basis features zelf te rechtvaardigen.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 13 april 2025 10:57]

dez11de 12 april 2025 13:10
De beeldkwaliteit van de foto’s en video’s moet goed genoeg zijn en de accuduur moet voldoende zijn.
Grensverleggend.
Thejman1989 @dez11de12 april 2025 18:17
Haha dit viel mij ook direct op. Daarnaast ook totaal niet specifiek. (Smart)
Dlsruptor 12 april 2025 16:45
Ja dit klinkt in mijn oren als iets dat 100% gaat mislukken. Komop die AI tech is nog helemaal niet rijp genoeg voor zoiets. Laat staan de technologie om een fatsoenlijke smalle bril te hebben met 24 uur batterij en een scherm.
Splorky @Dlsruptor12 april 2025 18:09
Ohh, de verwerking zal vast en zeker in China plaats vinden. Deze bril hoeft alleen alles door te sturen ;)
NorMath 13 april 2025 00:31
AI en slim? Is dit het jaar 2087? AI faalt keer op keer, is niet voor deze generaties, net zoals de 90s 3D VR glasses die dikke scam waren maar alle kapitalistische bedrijven ophemelden. Ze zien allemaal af van FOMO, investeren allemaal rap miljarden, beseffen dan dat het ver van realistisch is voor deze periode en liegen zich dan rot om het toch te kunnen verkopen om hun geld te kunnen recupereren, neen, heb geen enkel respect voor mensen die zelfs over AI praten, laat staan ophemelen.

[Reactie gewijzigd door NorMath op 13 april 2025 00:32]


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