Bluetoothantenne Dimensity 9400+-soc heeft bereik van tien kilometer

MediaTek heeft de Dimensity 9400+ geïntroduceerd. Het betreft een mobiele octacoreprocessor die gebaseerd is op de MediaTek Dimensity 9400. De bluetoothantenne heeft in sommige scenario’s een bereik van tien kilometer.

De Dimensity 9400+ heeft volgens MediaTek een 'all big core'-ontwerp. De chip beschikt over een enkele Arm Cortex-X925-rekenkern, drie Arm Cortex-X4- en vier Arm Cortex-A720-rekenkernen. Dat zijn dezelfde rekenkernen als bij zijn voorganger. De Arm X925 zou volgens NotebookCheck op een kloksnelheid van 3,73GHz draaien. Bij de reguliere Dimensity 9400 was dat nog 3,62GHz. De octacoreprocessor heeft een MediaTek 890-npu en de gpu is een Immortalis G925, net zoals bij de reguliere Dimensity 9400. De nieuwe chip gebruikt net als zijn voorganger Lppdr5x-10667-ram en UFS 4.0-opslag. De Imagiq 1090-isp en MiraVision 1900-displayengine zouden ook dezelfde zijn.

De MediaTek Dimensity 9400+ zou het DeepSeek R1 Distill-taalmodel kunnen draaien. De bluetoothantenne heeft een bereik van tien kilometer zolang er geen visuele obstructie aanwezig is en als er sprake is van een rechtstreekse verbinding tussen twee telefoons. Bij de reguliere Dimensity 9400 lag het bereik op 1,5 kilometer.

MediaTek Dimensity 9400+. Bron: NotebookCheck
MediaTek Dimensity 9400+. Bron: NotebookCheck

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 11:33 47

12-04-2025 • 11:33

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Reacties (47)

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kdekker 12 april 2025 22:26
Het lijkt me erg ver. Nu weet ik niet wat gebruikelijke snelheden zijn van Bluetooth, maar lang geleden, toen wifi in de kinderschoenen stond, hadden ik bij mijn toenmalige werkgever een test in de havens.

De aanwezigheid van veel containers en iets hogere transfer snelheden icm hogere snelheid van het bewegende voertuig, leidde tot zoveel signaal reflecties, dat snel/veel data verzenden onmogelijk was.

Om die reden werden toen ook breed spectrum zenders gebruikt (met de huidige maatstaven, zeer lage transfer snelheden, denk aan kbit/s) waar met wiskundige bewerkingen het signaal zo'n beetje onder het ruis niveau zat,naar wel betrouwbaar communiceerde.

Nu, 30 jaar later veel en veel meer signalen in de lucht zitten in de BT band, lijkt me 10km ongelooflijk/onwaarschijnlijk ver. Wat een ander al zei: marketing praat of ideale testomgeving? Zolang je die omstandigheden niet weet, valt er weinig te zeggen.

Ik vraag me af of de beveiliging van BT ontworpen icm zulke afstanden. Ik krijg nu al soms aanmeldingen van andere auto'd op mijn BT van de auto radio.
cmpxchg @kdekker13 april 2025 07:50
er staat niet bij onder welke omstandigheden die 10 km is bereikt. In een woestijn tussen twee bergen in (zo groot mogelijke fresnel zone), directionele antenne's of zelfs grote radio-schotels (2.4 GHz is ca 11 cm golflengte, golf moet vele malen in die schotel passen).
Via CDMA (zoals GPS, GNSS, galileo etc) is bitrate in te ruilen voor link-budget. Wikipedia: Code-division multiple access Hiervoor moeten beide stations deze techniek toepassen en afstemmen. Bluetooth word met CDMA meer zigbee :) Overigens zat in het oude wifi 1, en 2 mbps mode ook al een vorm van CDMA, de barker code - 11 of 5.5 bit spreading code!. Niet dat dat goed werkte qua overlapping channels, beter is qua airtime beter te anticiperen op magnetronovens 50 Hz/100 Hz power bursts, adaptive frequency hopping (bluetooth is smalbandig), en regels goed af te stemmen met wifi, zigbee en andere 2.4 GHz radiostacks.

[Reactie gewijzigd door cmpxchg op 13 april 2025 08:03]

kdekker @cmpxchg14 april 2025 07:12
Het zou niet helemaal eerlijk zijn als ze met zulke antennes gewerkt zouden hebben.
P5ycho 12 april 2025 11:46
Met een directionele antenne met 30dBi gain lukt me dat met elk Bluetooth device wel. Test condities onduidelijk, marketingsausje, en dan krijg je dit soort headlines?

Overigens is met BLE coded PHY (Long Range in de volksmond) best een kilometer te halen met een omnidirectionele antenne en line of sight, maar een factor 10 met nuttig dagelijks gebruik, dat geloof ik niet.

Edit: wat ook wel grappig is, bij 10km gaat de ronding van de aarde al een grote rol spelen voor devices die zich 2m van de grond bevinden.

Edit2: eigenlijk zou de receiver sensitivity en transmit power gewoon vermeld moeten worden, dan kunnen we de marketingpraat meteen skippen. Jammer dat de datasheets niet publiek zijn.

[Reactie gewijzigd door P5ycho op 12 april 2025 12:39]

litebyte @P5ycho12 april 2025 11:49
Zou het voor militair gebruik (zoals drones) nuttig kunnen zijn?
Hans1990
@litebyte12 april 2025 11:56
Ik neem aan van niet. Veel communicatie apparatuur kan je blokkeren zonder verkeer te onderscheppen. Simpelweg door heel hard te schreeuwen overstem je de ontvanger circuits van veel consumenten hardware. Dat hoeft niet eens in-channel te zijn. Voordat een ontvanger een kanaal selecteert om te demoduleren kan ook e.e.a overstemt raken.

Dan maakt frequency hopping van Bluetooth of coding technieken van bvb Bluetooth Low Energy ook niet meer uit (wat overigens ondanks de naam, redelijk losstaande standaarden zijn). Militaire communicatie apparatuur moet daar een stuk robuuster tegen zijn. Het is niet voor niets dat GPS nog steeds zijn eigen militaire band heeft met geheime codes en geheimzinnige modulatie vormen. Alleen helaas voor consumenten is die niet beschikbaar, zie bvb de vele problemen die de luchtvaart kent rondom bepaalde gebieden.

Nu wordt consumenten hardware wel ingezet door miilitairen als een quickfix (denk aan alle verhalen over GSM verkeer of Starlink bij de oorlog in Oekraine), maar robuust en "goed voorbereid" is dat absoluut niet.
cmpxchg @Hans199012 april 2025 13:18
GPS en GNSS is CDMA - breedbandig, spread-spectrum en geen frequency-hopping met smalbandige signalen zoals klassieke bluetooth en BT LE.
Dat levert het voordeel dat je 'link budget' omhoog gaat en je bitrate flink omlaag - GPS L1 band is 50 bits per seconde met BPSK modulatie op 1.023 modulatie spreading code. Die L1 code is gepubliceerd overigens, en is vaak als voorbeeld gebruikt voor vele andere GNSS ontvangers die op een soortgelijke manier werken, maar met verbeteringen in klok, modulatievorm (CBOC), en manier waarop correcties voor atmosfeer en klok worden doorgestuurd.
Ontvangstmethode bij CDMA is correlatie, waardoor het lastiger is te jammen met smalbandige signalen.
Desondanks is heb je nog flink flink wat techniek nodig om jamming te weerstaan.
En er zijn ook publieke tests voor commercieele GNSS precisie-ontvangers (wegenbouw. kraanbesturing, beveiliging etc), bijv deze in Noorwegen:
https://jammertest.no/about-2/

[Reactie gewijzigd door cmpxchg op 12 april 2025 13:19]

banaj @Hans199012 april 2025 14:35
Het is niet voor niets dat GPS nog steeds zijn eigen militaire band heeft met geheime codes en geheimzinnige modulatie vormen.
GPS heeft een civiel en militair kanaal. Militatir is nauwkeuriger, versleuteld worden en biedt anti-spoofing.

De genoemde geheimde code heeft niets met jamming te maken, maar met het onstsleutelen als het kanaal op standje encryptie gaat (b.v. oorlog) en met het mogelijk maken van anti-spooing (authenticiteit is te bepalen als je de geheime sleutel kent).

Wat betreft de "geheimzinnige modulatie vormen" ben ik benieuwd wat je precies bedoelt.
sympa @banaj12 april 2025 19:26
Anti-spoofing bij gnss is tamelijk hopeloos. Ontvang het signaal en zend het weer uit. De timing is dan verstoord, maar de encryptie is nog perfect.
Hans1990
@banaj12 april 2025 20:32
Ik heb het over de L1M en L2M signalen. Daarvan is bijvoorbeeld niet bekend hoe lang de spreidingcodes zijn waar een ontvanger op gaat correleren, of ook welke PRN code dit is. Zonder deze info valt er weinig aan data of tijdsinformatie te destilleren. Vandaar ik dat als "geheimzinnig" beschrijf: vziw is niet bekend welke modulatie ze over de draaggolf gooien, met welke chiprate, enzovoort.

Als je kijkt naar een willekeurige industrial ontvanger zoals die van Novatel of Septentrio, dan specificeren die een maximum signaal van zo'n -90dBm. Hoger gaat de ontvanger niet kapot van, maar is dan wel buiten werking wegens clipping. Coding truuks met hogere process gain zijn dan leuk, maar enkel als de hardware niet aan het clippen is.

Ik ga er van uit dat degelijke militaire ontvangers hier andere eisen of maatregelen voor stellen.
Halfscherp @Hans199012 april 2025 22:42
LoRa lijkt me vrij lastig te jammen aangezien je een signaal zelfs onder de noise floor nog leesbaar krijgt.
cold_as_ijs @litebyte12 april 2025 16:25
Je ziet in Oekraïne al dat militaire drones over gaan op glasvezel vanwege jamming. Wat ook weer tot bizarre taferelen leidt. Ik zag een foto uit regio prokovsk volgens mij waar een bos helemaal bedekt was met glasvezels. Dit is natuurlijk voor de short range drones (max 5km). De long range die tot 1000km gaan zal combi zijn vsn gps met misschien een AI model
litebyte @cold_as_ijs12 april 2025 16:52
Ja, glasvezel is bekend, maar er zijn al voorbeelden van rond de 25-30km. Het nadeel van drones met glasvezel aansturing is dat ze een stuk trager zijn. Ukraine is al wel ook mbv Duitsland en Zweden bezig om drones te ontwikkelen die op basis van AI doelherkenning hebben dus het laatste deel van de aanval niet meer afhankelijk zijn van GPS verbinding.
Skit3000 @litebyte12 april 2025 19:44
Als je bij het "afvuren" van een drone al weet wat en waar het doel zich bevind, kun je waarschijnlijk net zo goed een mortier daar op richten.
litebyte @Skit300012 april 2025 20:02
Wat ik begreep gaat het op basis van beeld herkenning en AI van een grotere afstand dan de stoorders werken, ongeacht of het doel zich nu verplaatst of niet, United24 heeft er een kort item over.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 12 april 2025 20:03]

Krommetenen @Skit300014 april 2025 10:05
Ik snap nooit waar zo’n gedachte vandaan komt?

‘Generaal gaat misschien naar een kerk op palmzondag? Mortier of raket joh, hoeven geen bevestiging..’

‘Gerucht van wapens in ambulances?’
‘Zal ik de drone pakken?!
‘Kogelregen joh, dat kan “net zo goed”’.


Begrijp ik niet…
TWeaKLeGeND @litebyte12 april 2025 11:52
Nee die hebben niet dezelfde restricties als de commerciële sector.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 12 april 2025 11:54]

iRobbery @litebyte12 april 2025 23:14
device tracking
kondamin @P5ycho12 april 2025 11:54
lijkt me ook heel erg on praktisch een telefoontje dat gebombardeerd word met signalen van alle BT toestellen in een straal van 10KM om zich heen
djwice @kondamin12 april 2025 14:17
Koppel met alle TV's en bluetooth speakers in de omgeving en stream je boodschap.
cmpxchg @P5ycho12 april 2025 13:01
Qua ronding van de aarde: daar kun je omheenwerken door gewoon veel lagere frequentie (en veel minder bandbreedte, helaas) te gebruiken. Daarom zijn er radio-amateurs op HF frequenties - met een paar honderd watt (of minder) de wereld rond met allerlei modes. Internet is 'overbodig' voor mensen die niet veel bandbreedte nodig hebben ;-)
En ja, antenne's worden wel een stuk groter op lage frequenties, daarom die prachtige installaties op mensen hun dak en tuin. Alles voor de hobby!

[Reactie gewijzigd door cmpxchg op 12 april 2025 13:03]

Hatseflats @cmpxchg12 april 2025 15:16
Maar is dat niet onversleuteld verkeer en ook verboden om te versleutelen? (HAM radio).
cmpxchg @Hatseflats13 april 2025 07:40
Jazeker, onversleuteld, alles zo open mogelijk - want het is de ether, maar als je goed oefent in een zwaar west-vlaams dialect dan is het vast lastiger te volgen ;-)
En qua sleutels, crypto verplaatst enkel een probleem, naar key-managment en identity/authenticactie.
Die sessie-sleutels kun je ook via hetzelfde kanaal uitwisselen, maar identiteit etc is dan nog iets wat moet worden vastgelegd. Bij HTTPS/TLS heb je daar infrastructuur voor, en dat *kan* goed gaan (hoeft niet) als iedereen zich netjes aan alle regels houd.
Bij HAM-radio mag versleuteling niet, nergens - en het is zowel technisch als qua regelgeving niet te doen, er is zo weinig bandbreedte, en het gaat puur om de techniek en te praten met peers, ook in andere landen met andere regels en wetten, allemaal in een tijd en plaats gedeeld en overlappend radiospectrum.
Hatseflats @cmpxchg13 april 2025 12:56
Ik doelde meer op internetfunctionaliteit zoals een ssh-sessie.
ToolBee @P5ycho13 april 2025 04:49
Maken we ons ook niet druk meer om "straling van mobieltjes"? :X
Azara @P5ycho13 april 2025 20:10
Bluetooth op 2.4 GHz wordt inderdaad ook beperkt door de kromming van de aarde. Bij 10 km zouden bijvoorbeeld beide antennes op 2 meter hoogte kunnen zitten, dat valt dan toch nog mee.
https://en.wikipedia.org/wiki/Line-of-sight_propagation. Maar goed als je allemaal signalen binnen die 10 km in een dicht bevolkte omgeving oppikt wordt het toch vooral alleen theoretisch haalbaar.
wildhagen 12 april 2025 11:44
De bluetooth-antenne heeft in sommige scenario’s een bereik van 10 kilometer.
Voor mijn referentie, hoe verhoudt zich dit tot andere high-end SoC's zoals bijvoorbeeld de Snapdragons of Exynos? Is 10 kilometer veel, weinig of gemiddeld?

Ziet er wel uit als een goede SoC verder. Mediatek is de laatste jaren best wel goed aan de weg aan het timmeren met hun high-end modellen. Waar het vroeger vooral een budgetreputatie had, hebben ze toch wel een flinke sprong vooruit gemaakt qua kwaliteit.
Finraziel @wildhagen12 april 2025 12:02
Niet alleen high-end, ik heb zelf een tablet met een Dimensity 7050 wat meer midrange is (en al wat ouder). Ik ben nog steeds onder de indruk van hoe goed dat ding eigenlijk is. Zeker niet de "goedkope trage android tablet" ervaring.
De tijd van "MediaTek = Avoid" ligt duidelijk ver achter ons.
Rataplan_ @Finraziel12 april 2025 12:10
Tenzij je een custom rom wil gebruiken op je nog prima hardware die de leverancier niet meer update... Dan zit je met mediatek toch echt niet goed in de regel.
The-Source @wildhagen13 april 2025 00:07
Waarschijnlijk ben ik zelf de stoorzender maar diverse headphones en dopjes krijg ik het al voor elkaar dat het hapert op de afstand broekzak hoofd.
Eerst denk je een brakke telefoon of headset maar 3 telefoons later verschillende headsets en dopjes en blijf het ervaren.
beerse 12 april 2025 12:23
Blue Tooth met een ver bereik: Lastig voor de blue-tooth gebaseerde key-finders en zo: De sleutels liggen binnen bereik van blue-tooth.... maar hoe groot is dat dan?

Aan de andere kant, bluetooth wordt ook gebruikt bij geluidssystemen die in motorfiets helmen wordt ingebouwd. Daar wordt BT gebruikt tussen de helmen onderling. En dan is een wat langer bereik wel wenselijk, dan hoef je niet echt dicht bij elkaar te blijven.
P5ycho @beerse12 april 2025 13:28
Afstand kun je schatten door de sterkte van het ontvangen signaal te meten, en vanaf bluetooth 6.0 is 'channel sounding' een optionele nieuwe manier om afstand te meten.
cmpxchg @P5ycho13 april 2025 08:01
channel sounding is erg afhankelijk van de omgeving, in een garage met muren heb je veel reflecties, reflecties maken simpele RSSI metingen onbetrouwbaar, bij sounding kun je die signalen van elkaar onderscheiden - je krijgt een soort kaart met vertragingen van het packet - in 'opgetelde' vorm - maar hoe die optelling tot stand is gekomen, weet je dan weer (nog!) niet.
geerttttt @beerse12 april 2025 19:33
Nou ja die gebruiken sowieso bluetooth LE, wat minder bereik heeft. En sowieso heeft bluetooth 3 klasses. De meest standaard variant is de middenklasse die normaliter uit mijn hoofd maximaal 100m is qua range. Maar het hangt ook van de tegenpartij af. Je kunt wel heel hard schreeuwen, maar als de tegenpartij fluistert hoor je het alleen als je dichtbij staat.
HakanX @beerse12 april 2025 16:11
Aan de andere kant, bluetooth wordt ook gebruikt bij geluidssystemen die in motorfiets helmen wordt ingebouwd. Daar wordt BT gebruikt tussen de helmen onderling. En dan is een wat langer bereik wel wenselijk, dan hoef je niet echt dicht bij elkaar te blijven.
Lijkt me niet wenselijk dat je zo'n sterke zender continue tegen je hoofd aan hebt.
Argantonis @beerse12 april 2025 19:21
Een beetje fatsoenlijk systeem gebruikt radio, met Bluetooth als low-power terugvalmogelijkheid. De systemen die alleen Bluetooth hebben zijn echt alleen voor de mensen die samen op 1 motor zitten.
Highland 12 april 2025 13:29
Hoeveel energie verbruikt zo'n verbinding?
Thonz 12 april 2025 14:40
Ik vind “ De MediaTek Dimensity 9400+ zou het DeepSeek R1 Distill-taalmodel kunnen draaien.” hier het meest bijzonder.

Is dat niet zo?
Marctraider 12 april 2025 16:53
Dus de versterker en ontvangen zijn in de CPU ingebouwd? Of hoe is dit gerelateerd aan de desbetreffende CPU?
sebastiaanl 12 april 2025 21:25
10km of niet in realiteit, dan wordt ik toch wel wat onrustig mocht iemand mijn BT verbinding kunnen ‘snoepen’.
kwakzalver 13 april 2025 04:10
Best wel geloofwaardig.
Lijkt wel op getallen uit de walkietalkie draaiboek. 10km optimaal en 1km in de praktijk.
De 10km test bv op zee met rustig weer.
Nystran 13 april 2025 10:15
"De Dimensity 9400+ heeft volgens MediaTek een 'all big core'-ontwerp. "
Hoe is dit een innovatie of een voordeel? Vroeger was alles 'all big core'. Nog steeds is dit volgens mij de standaard.

Wil je kunnen schakelen tussen laag energieverbruik en hoge prestaties, dan is een big-little ontwerp handig.
ChielScape @Nystran15 april 2025 11:40
Ik zou graag een all small core ontwerp zien.
Ik ben niet meer zo geinteresseerd in de rekenprestaties van mijn telefoon en wil gewoon een dag (of beter nog, twee dagen) langer kunnen doen op één acculading onder "normaal" gebruik.
Denk Zen C-cores

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