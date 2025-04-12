Bluetoothantenne Dimensity 9400+-soc heeft bereik van tien kilometer

MediaTek heeft de Dimensity 9400+ geïntroduceerd. Het betreft een mobiele octacoreprocessor die gebaseerd is op de MediaTek Dimensity 9400. De bluetoothantenne heeft in sommige scenario’s een bereik van tien kilometer.

De Dimensity 9400+ heeft volgens MediaTek een 'all big core'-ontwerp. De chip beschikt over een enkele Arm Cortex-X925-rekenkern, drie Arm Cortex-X4- en vier Arm Cortex-A720-rekenkernen. Dat zijn dezelfde rekenkernen als bij zijn voorganger. De Arm X925 zou volgens NotebookCheck op een kloksnelheid van 3,73GHz draaien. Bij de reguliere Dimensity 9400 was dat nog 3,62GHz. De octacoreprocessor heeft een MediaTek 890-npu en de gpu is een Immortalis G925, net zoals bij de reguliere Dimensity 9400. De nieuwe chip gebruikt net als zijn voorganger Lppdr5x-10667-ram en UFS 4.0-opslag. De Imagiq 1090-isp en MiraVision 1900-displayengine zouden ook dezelfde zijn.

De MediaTek Dimensity 9400+ zou het DeepSeek R1 Distill-taalmodel kunnen draaien. De bluetoothantenne heeft een bereik van tien kilometer zolang er geen visuele obstructie aanwezig is en als er sprake is van een rechtstreekse verbinding tussen twee telefoons. Bij de reguliere Dimensity 9400 lag het bereik op 1,5 kilometer.