Mediatek introduceert Kompanio 838-soc met npu for Chromebooks

MediaTek heeft de Kompanio 838 geïntroduceerd. Het betreft een 6nm-octacore chip die bestemd is voor Chromebooks uit het midrange-segment. De Kompanio 838 bevat een Arm Mali G57-gpu en een npu voor AI-taken die volgens de fabrikant 4 Tops haalt.

Uit het persbericht van MediaTek blijkt dat de Kompanio 838 twee prestatiegerichte Arm Cortex-A78-rekenkernen bevat, met een maximale kloksnelheid van 2,6GHz. De soc beschikt ook over zes Arm Cortex-A55-rekenkernen met een maximale kloksnelheid van 2.0GHz en ondersteunt Lpddr4x- en DDR4-geheugen. MediaTek koos als opslagstandaard voor eMMC 5.1.

De bijbehorende Arm Mali G57-gpu bevat drie rekenkernen en biedt ondersteuning voor een enkel 4k-scherm aan maximaal 60Hz of twee 4k-schermen aan 30Hz. De chipset ondersteunt via de Imagiq 7-isp maximaal twee camerasensoren, die elk een resolutie van 16 megapixel kunnen hebben. Er kunnen ook video’s in 4k-resolutie opgenomen worden. De Kompanio 838 krijgt tenslotte ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 6E. Het is nog niet duidelijk wanneer MediaTek de chipset op de markt brengt en hoeveel de processor uiteindelijk moet kosten.