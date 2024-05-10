MediaTek toont Dimensity 9300+-soc die llm's op smartphones kan aansturen

MediaTek heeft zijn nieuwe Dimensity 9300+-soc aangekondigd. Het model is bedoeld voor high-endsmartphones, maar is vooral een upgrade ten opzichte van de bestaande 9300. Het nieuwe model heeft vooral een snellere Cortex-kern en is deels bedoeld om lokale AI mogelijk te maken.

MediaTek zegt dat het nieuwe 9300+-model deels bedoeld is voor AI-taken. De npu in de soc kan met lokale large language models met zo'n 33 miljard parameters overweg. MediaTek zegt dat de npu ondersteuning heeft voor een reeks aan populaire llm's, waaronder Googles Gemini Nano en Meta's Llama 2 en 3. De soc is de eerste van MediaTek die op TSMC's 4nm-procedé wordt gemaakt.

De grootste verandering van de 9300+ ten opzichte van de Dimensity 9300 die eind vorig jaar uitkwam is dat het model een snellere primaire kern heeft. De Cortex X4 haalt een snelheid van 3,4GHz, tegenover 3,25GHz in het vorige model.

De andere specificaties blijven grotendeels hetzelfde. Zo heeft de soc drie Cortex X4-kernen die op 2,85GHz draaien en vier Cortex A720-cores met een snelheid van 2GHz. Verder zit er dezelfde A790-apu en hetzelfde geheugen in de soc. De igpu is nog steeds dezelfde Immortalis G720 MP12, maar in tegenstelling tot de 9300 en in lijn met de 9200 kan de nieuwe Dimensity video's in 8k-formaat schieten met 30fps.

Naar verwachting komt de Dimensity 9300+ voor het eerst beschikbaar in de vivo X100, die later deze maand uitkomt. Ook moet de soc in nieuwe toestellen van iQOO zitten.