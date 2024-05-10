MediaTek toont Dimensity 9300+-soc die llm's op smartphones kan aansturen

MediaTek heeft zijn nieuwe Dimensity 9300+-soc aangekondigd. Het model is bedoeld voor high-endsmartphones, maar is vooral een upgrade ten opzichte van de bestaande 9300. Het nieuwe model heeft vooral een snellere Cortex-kern en is deels bedoeld om lokale AI mogelijk te maken.

MediaTek zegt dat het nieuwe 9300+-model deels bedoeld is voor AI-taken. De npu in de soc kan met lokale large language models met zo'n 33 miljard parameters overweg. MediaTek zegt dat de npu ondersteuning heeft voor een reeks aan populaire llm's, waaronder Googles Gemini Nano en Meta's Llama 2 en 3. De soc is de eerste van MediaTek die op TSMC's 4nm-procedé wordt gemaakt.

De grootste verandering van de 9300+ ten opzichte van de Dimensity 9300 die eind vorig jaar uitkwam is dat het model een snellere primaire kern heeft. De Cortex X4 haalt een snelheid van 3,4GHz, tegenover 3,25GHz in het vorige model.

MediaTek Dimensity 9300 plus

De andere specificaties blijven grotendeels hetzelfde. Zo heeft de soc drie Cortex X4-kernen die op 2,85GHz draaien en vier Cortex A720-cores met een snelheid van 2GHz. Verder zit er dezelfde A790-apu en hetzelfde geheugen in de soc. De igpu is nog steeds dezelfde Immortalis G720 MP12, maar in tegenstelling tot de 9300 en in lijn met de 9200 kan de nieuwe Dimensity video's in 8k-formaat schieten met 30fps.

Naar verwachting komt de Dimensity 9300+ voor het eerst beschikbaar in de vivo X100, die later deze maand uitkomt. Ook moet de soc in nieuwe toestellen van iQOO zitten.

MediaTek Dimensity 9300+ Dimensity 9300 Dimensity 9200+
Cpu 1x Cortex X4 @ 3,4GHz
3x Cortex X4 @ 2,85GHz
4x Cortex A720 @ 2,0GHz		 1x Cortex X4 @ 3,25GHz
3x Cortex X4 @ 2,85GHz
4x Cortex A720 @ 2,0GHz		 1x Cortex X3 @ 3,35GHz
3x Cortex A715 @ 3,0GHz
4x Cortex A510 @ 2,0GHz
Gpu Arm Immortalis G720 MC12 Arm Immortalis G720 Arm Immortalis G715
AI Apu 790 Apu 790 Apu 690
Geheugen Lpddr5x/t, 9600Mbit/s Lpddr5t, 9600Mbit/s Lpddr5x, 8533Mbit/s
Wifi Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) ready Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 (2x2 antennes)
Video-opname 8k30, 4k60 4k60 8k30, 4k60
Scherm 4k op 120Hz, 1440p op 180Hz 4k op 120Hz, 1440p op 180Hz 1440p op 144Hz, 1080p op 240Hz

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-05-2024 15:27 7

10-05-2024 • 15:27

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Reacties (7)

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evanraalte 10 mei 2024 15:40
Ben benieuwd of dit straks weer een nieuwe reden gaat worden om een telefoon te kopen. LLM's zijn heel leuk, maar voor persoonlijke zaken heb ik het liever lokaal draaien :).
South_Styler @evanraalte10 mei 2024 16:03
Ik denk wel dat de mogelijkheid om LLM’s te draaien lokaal een strijdwapen gaat zijn tussen fabrikanten om zich te onderscheiden (via de diverse soc’s die door bedrijven, waaronder Mediatec, worden ontwikkeld. Je ziet dit ook al terug bij Apple met de M4 processor waarbij expliciet wordt gesteld het lokaal draaien van een LLM).
Daarnaast denk ik dat het voor Tweakers belangrijk gaat zijn en voor tech-heavy gebruikers die dat interessant vinden. Tegelijkerijd verwacht ik dat het voor de normale/casual gebruiker geen overtuigend argument gaat zijn om een nieuwe telefoon te kopen. Dat kan, op termijn, natuurlijk veranderen, maar de eerste 2-3 jaar niet.
alie19875 10 mei 2024 17:07
video recording at 8k en 30 fps, leuk dat het kan voor die ene keer dat je het nodig hebt maar meer een gadget en flex dingtje.
E.vd.M @alie1987511 mei 2024 09:17
Dat werd ook gezegd over 4K, Full HD, etc...
BHD294 @alie1987511 mei 2024 17:57
Ontwikkeling staat niet stil natuurlijk.
Misschien word het nu niet veel gebruikt, maar zal steeds meer worden.
Eerder hadden we 720 en toen full hd enz enz.
Steeds meer apparaten zullen het kunnen gebruiken.
holoduke51 11 mei 2024 07:54
Hopelijk ook telefoons met 96gb aan geheugen. Dat zal wel niet snel komen. Maar 16 of 24 is wel minimaal om lichte llm modellen te draaien.
witstert 11 mei 2024 19:29
A whole .15GHz. How does Homo Sapiens(/non-Sapiens) keep up with such a massive increase in speed? Definitely must have AI for it. Not the standard AI (Actual Idiocy).

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