Gerucht: TikTok wil controle houden over app na deal in VS

TikTok zou de controle willen houden over de eigen app na de deal die het gedwongen wordt te sluiten in de Verenigde Staten. De Amerikaanse wet vereist juist dat moederbedrijf ByteDance die controle opgeeft.

Volgens The Information is Oracle nu het meest logische partnerbedrijf. TikTok en Oracle werken nu al samen voor controle op het algoritme en het opslaan van gegevens van Amerikaanse gebruikers op servers in de VS. Met de deal zou Oracle meer zeggenschap krijgen, maar zou de eindcontrole in handen blijven van het Chinese ByteDance.

Hoewel ByteDance dat wil, zouden die voorwaarden op gespannen voet staan met de Amerikaanse wet die voorschrijft dat socialemediaplatformen in handen moeten zijn van Amerikaanse bedrijven. Die wet ging op 19 januari in, president Trump heeft TikTok tot 5 april gegeven om een deal te sluiten. De wet had steun van beide grote Amerikaanse politieke partijen.