Xbox-gamers krijgen Copilot voor Gaming om te helpen wanneer ze vastzitten

Microsoft gaat Copilot for Gaming uitbrengen, een AI-assistent die moet helpen binnen de Xbox-software en games. De assistent kan helpen als spelers in een game vast komen te zitten of moeten helpen bij het installeren van games.

Zo zou Copilot for Gaming bij herinstallatie van een game spelers op de hoogte kunnen brengen van waar ze waren gebleven en wat er ook alweer in de game gebeurd was, zegt Microsoft. Daarnaast kan Copilot tutorials geven over hoe in-game elementen werken.

De test gaat plaatsvinden op smartphones en komt als eerste uit voor gebruikers van het Xbox Insider-programma. Dat zal snel zijn, maar Microsoft zegt niet wanneer. Een stabiele release en een release op andere platforms volgt later. Copilot is de naam die Microsoft geeft aan zijn AI-assistenten. Microsoft toont de functie in de eigen videopodcast.