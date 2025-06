Facebook en Instagram beginnen met communitynotes op basis van algoritme van X

Meta begint dinsdag met het testen van communitynotes als vervanging van moderatie en factchecking op Facebook en Instagram. Dat gebeurt in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten. Communitynotes verschijnen alleen als mensen het eens zijn die het normaal met elkaar oneens zijn.

Meta start met het algoritme dat X opensource beschikbaar heeft gesteld en gaat dat later aanpassen aan de eigen diensten, zegt het bedrijf. "We verwachten niet dat dit proces perfect zal zijn, maar we zullen ons blijven verbeteren terwijl we leren. We verwachten dat Community Notes minder bevooroordeeld zal zijn dan het thirdparty-factcheckingprogramma dat het vervangt en dat het op grotere schaal zal werken wanneer het volledig operationeel is."

De test begint met enkele tienduizenden mensen in de VS in zes talen en zal vanaf daar geleidelijk uitkomen in meer talen en landen. Het systeem laat de notes pas zien als mensen die het normaal met elkaar oneens zijn, het erover eens zijn dat het een goede toevoeging is. Bovendien verhindert een note de verspreiding van het bericht niet, omdat Meta wil dat mensen de oorspronkelijke post en de toevoeging kunnen lezen.

Of en wanneer er communitynotes in Europa zullen komen, is nog niet duidelijk. De Digital Services Act dwingt het verwijderen van schadelijke content af en daarvan wil Meta juist af. Meta kondigde de stap aan in januari.