Meta gaat stoppen met factchecken en stapt over naar communitynotes

Meta heeft bekendgemaakt dat het stopt met het factchecken van content door derden. In plaats daarvan stapt het bedrijf over naar communitynotes, dat vergelijkbaar is met de gelijknamige functie op socialemediaplatform X.

Mark Zuckerberg, de ceo van Meta, liet op dinsdag weten dat de onafhankelijke experts die een onderdeel waren van het programma 'toch te bevooroordeeld waren'. "Dit zagen we terug in de keuzes die sommige factcheckers maakten over wat ze moesten factchecken en hoe. Na verloop van tijd kregen we te veel inhoud die op feiten werd gecontroleerd. Ons systeem heeft daar vervolgens blijvende gevolgen aan verbonden in de vorm van opdringerige labels en verminderde zichtbaarheid. Het programma dat bedoeld was om gebruikers te informeren werd te vaak ingezet om te censureren", aldus Zuckerberg.

In plaats daarvan gaat Meta over op communitynotes, waarbij gebruikers zelf kunnen aanduiden of een post desinformatie of nepnieuws bevat. “We hebben gezien dat deze aanpak werkt op X. Daar kan de gemeenschap beslissen wanneer berichten mogelijk misleidend zijn en meer context nodig hebben”, schrijft Meta-topman Joel Kaplan in de blogpost.

Verder zegt het socialemediabedrijf dat het van plan is om 'meer ruimte te geven aan meningsuiting'. "We schrappen een aantal beperkingen op onderwerpen, zoals immigratie en genderidentiteit, die vaak het onderwerp zijn van politieke discussies en debatten. Het klopt niet dat er dingen kunnen worden gezegd op tv of in de politiek, maar niet op onze platforms." Meta zegt dat het bedrijf op die manier zijn beschikbare middelen beter kan inzetten bij het controleren op 'illegale of schadelijke inhoud, zoals terrorisme, drugsgebruik of kindermisbruik'.

Het factcheckprogramma wordt eerst gestopt in de VS en daarna in de rest van de regio's waar Meta's platforms beschikbaar zijn. Het programma is ook actief in Nederland, al doen er geen grote Nederlandse nieuwsorganisaties aan mee. In 2017 begonnen nieuwsplatform NU.nl en een team van de Universiteit Leiden een samenwerking met Facebook. Een jaar later stopte het universiteitsteam met de samenwerking na een conflict met Facebook over juridische aansprakelijkheid, schreef NRC destijds. In 2019 stopte NU.nl met het programma omdat 'Facebook het niet toestond dat politici en politieke partijen werden gefactcheckt', schreef toenmalig hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Daarna werden Nederlandse Facebook-berichten gecheckt door een Duits en Frans persbureau.