Meta gaat stoppen met factchecken en stapt over naar communitynotes

Meta heeft bekendgemaakt dat het stopt met het factchecken van content door derden. In plaats daarvan stapt het bedrijf over naar communitynotes, dat vergelijkbaar is met de gelijknamige functie op socialemediaplatform X.

Mark Zuckerberg, de ceo van Meta, liet op dinsdag weten dat de onafhankelijke experts die een onderdeel waren van het programma 'toch te bevooroordeeld waren'. "Dit zagen we terug in de keuzes die sommige factcheckers maakten over wat ze moesten factchecken en hoe. Na verloop van tijd kregen we te veel inhoud die op feiten werd gecontroleerd. Ons systeem heeft daar vervolgens blijvende gevolgen aan verbonden in de vorm van opdringerige labels en verminderde zichtbaarheid. Het programma dat bedoeld was om gebruikers te informeren werd te vaak ingezet om te censureren", aldus Zuckerberg.

In plaats daarvan gaat Meta over op communitynotes, waarbij gebruikers zelf kunnen aanduiden of een post desinformatie of nepnieuws bevat. “We hebben gezien dat deze aanpak werkt op X. Daar kan de gemeenschap beslissen wanneer berichten mogelijk misleidend zijn en meer context nodig hebben”, schrijft Meta-topman Joel Kaplan in de blogpost.

Verder zegt het socialemediabedrijf dat het van plan is om 'meer ruimte te geven aan meningsuiting'. "We schrappen een aantal beperkingen op onderwerpen, zoals immigratie en genderidentiteit, die vaak het onderwerp zijn van politieke discussies en debatten. Het klopt niet dat er dingen kunnen worden gezegd op tv of in de politiek, maar niet op onze platforms." Meta zegt dat het bedrijf op die manier zijn beschikbare middelen beter kan inzetten bij het controleren op 'illegale of schadelijke inhoud, zoals terrorisme, drugsgebruik of kindermisbruik'.

Het factcheckprogramma wordt eerst gestopt in de VS en daarna in de rest van de regio's waar Meta's platforms beschikbaar zijn. Het programma is ook actief in Nederland, al doen er geen grote Nederlandse nieuwsorganisaties aan mee. In 2017 begonnen nieuwsplatform NU.nl en een team van de Universiteit Leiden een samenwerking met Facebook. Een jaar later stopte het universiteitsteam met de samenwerking na een conflict met Facebook over juridische aansprakelijkheid, schreef NRC destijds. In 2019 stopte NU.nl met het programma omdat 'Facebook het niet toestond dat politici en politieke partijen werden gefactcheckt', schreef toenmalig hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Daarna werden Nederlandse Facebook-berichten gecheckt door een Duits en Frans persbureau.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 16:53
192 • submitter: eprillios

07-01-2025 • 16:53

192

Submitter: eprillios

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Reacties (192)

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wildhagen
7 januari 2025 17:12
In plaats daarvan stapt het bedrijf over naar community notes, dat vergelijkbaar is met de gelijknamige functie op socialemediaplatform X.
Vreemde keus imho. Ze ruilen een systeem (factchecking) in dat weliswaar niet perfect is, maar wel behoorlijk goed functionert voor een systeem (community notes) waarvan bekend is dat het niet werkt, en dat het een aantal serieuze inherente problemen heeft.

Daar is ook vrij uitgebreid over bericht in diverse media over waarom Community notes in theorie heel mooi zijn maar in de praktijk niet blijken te werken, en er zijn complete onderzoeken naar gedaan. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek: Rated Not Helpful, maar er zijn er meerdere.

Ik vind dit dus een vreemde keuze en vraag me dan ook af of dit niet politiek gemotiveerd is na de afgelopen verkiezingen in de VS, mede omdat Zuckerberg juist een grote donatie aan Trump gedaan heeft en er in ruil daarvoor nu een Republikein die Trump steunt in de raad van bestuur van Meta benoemd is. Mogelijk is dit toeval, maar de timing is minstens opvallend te noemen.
DeComponeur @wildhagen7 januari 2025 17:57
Het is niet alleen een laffe maar vooral een vreemde onverstandige keuze lijkt mij.
Het X platform wordt steeds vaker/meer uitgebannen en heeft inmiddels niks meer met 'social' te maken.
Met deze keuze gaat ook Facebook/Meta een kans geven aan meer beerput met allerlei negatieve meuk waar een hoop (vooral normale) mensen op afhaken... als ze dat al niet gedaan hebben.
Wie weet graven ze hiermee hun eigen graf... Het groeimodel wordt dan meer een sterfconstructie :+
Blokker_1999
@DeComponeur7 januari 2025 19:14
Wat is er vreemd aan die keuze? Dit heeft ongetwijfeld te maken met de komst van Trump naar het witte huis, een man die graag leugens vertelt en verhalen opklopt. Ga je dat factchecken dan krijg je een scheldtirade over je heen die niet leuk meer is en kan het goed zijn dat er wetgeving je kant uit komt die je echt niet leuk vindt.
enver63 @Blokker_19997 januari 2025 20:39
... Ga je dat factchecken dan krijg je een scheldtirade over je heen die niet leuk meer is ...
En dat is waarom het systeem van Community Notes niet werkt. Facebook wordt zo een nog ergere fabeltjesfuik dan het al was.
En zo is er nog een reden om Facebook niet meer te gebruiken, als je nog meer redenen nodig had.
DeComponeur @Blokker_19998 januari 2025 11:43
Wat is er vreemd aan die keuze?
Je geeft zelf al een antwoord denk ik. ;) Als je (Meta) gaat handelen naar een 'afwijkende norm' (o.i.d.) is dat best vreemd. Je bedrijfsvoering laten afhangen van een bepaalde politieke situatie is niet erg sterk. Misschien voorstelbaar maar Meta zou ook kunnen kiezen voor een degelijke eigen strategie die niet met alle vreemde winden mee waait. Deze wind waait ongetwijfeld in 4 jaar weer over, ga je dan weer van alles aanpassen? Dat kan natuurlijk, maar erg sterk is het niet en onbetrouwbaar voor je merk. Vreemd vind ik het omdat het ook een gok is. De komende periode zou wel eens nog meer extremiteiten met zich mee kunnen brengen en Meta zou er meer baat bij hebben om een 'burgerlijke middenweg' te bewandelen voor een groot publiek. Maar kennelijk denken ze dat met deze maatregelen een betere positie in de markt te kunnen houden... We zullen zien...
TRS-3 @DeComponeur8 januari 2025 17:06
Het gaat ze waarschijnlijk helemaal niet om de vrijheid van meningsuiting. Dat wordt in mijn ogen puur gebruikt als manier om samen met Trump en Musk tegenkracht te ontwikkelen om onder de Europese wetgeving uit te komen,

De verplichting tot moderatie is namelijk helemaal niet nieuw, dat moest al lang in Europa. Wat wel nieuw is, is dat voor grote platformen als Facebook nu verplicht wordt om gebruikers wat betreft gepersonaliseerde advertenties een opt-out aan te bieden (en reclame richten op kinderen en bijzondere persoonskenmerken wordt helemaal verboden). Dat kost Zuckerberg gewoon heel veel advertentie-inkomsten. Ik vermoed daarom dat zijn plotselinge roep om meer vrijheid op z'n minst opportunistisch is.
Tweakez @DeComponeur7 januari 2025 21:13
Facebook is al een beerput, ze verwijderen niet eens scam advertenties. :') Blij dat ik het al jaren geleden verwijderd heb.
koelpasta @wildhagen7 januari 2025 18:32
Vreemd is die keuze allerminst. Bedrijven als meta en x verdienen astronomisch veel geld met de cultuuroorlogen die ze zelf aansporen. Het is voor hun gunstig dat er zo min mogelijk regulering plaatsvindt want dan kunnen mensen elkaar opstoken. Dat de ophef dan door leugens is geinduceert maakt ze niets uit. Dat maatschapijen daardoor destabiliseren maakt ze ook geen bal uit zolang het geld binnen blijft stromen.

Dat onderzoek dat je linkt maakt dus geen indruk. Het is hun doel helemaal niet om een goed moderatiesysteem in te richten. Het moet zo slecht mogelijk werken zonder implausiebel te worden. En met de komst van trump zal het narratief over wat een plausibele manier van censuur alleen maar verder verwateren. Zo van 'kijk, we doen er toch iets aan?' terwijl het totaal niet werkt.

Het verbaast me dus totaal niet dat zuckerberg dit verandert...
kodak @wildhagen7 januari 2025 18:44
Het lijkt me een belangrijkere vraag of Meta hiermee nog aan de wetgeving voldoet en waar dat uit blijkt. Uit de beslissing maak ik het niet op. Uit je uitleg helaas ook niet.

Als op gaat dat een systeem op een bepaalde manier niet past zegt dat vooral wat over dat systeem, niet of een ander systeem wel acceptabel is. Wat net zo goed op gaat als community notes niet zomaar redelijk resultaat geven als bij klachten over gebruik van onafhankelijke experts.

Meta heeft de vrijheid van manier van werken te wisselen maar volgens mij ook de verplichting om aantoonbaar te maken dat de keuze het niet slechter maakt. Ik lees niet hoe de toezichthouder dat moet meten of acceptabel lijkt of hie het acceptabel is om pas over bijvoorbeeld een jaar in te grijpen met een boete.
YGDRASSIL @wildhagen7 januari 2025 19:15
Gok dat het goedkoper is en nog net valt onder juridisch acceptabel.
phoenix2149 @wildhagen7 januari 2025 19:41
Juist geen vreemde keuze als je kijkt naar de attitude van al deze grootmachten.

Ze willen je alleen maar gebruiken als verdien model niet om je de waarheid voor te schotelen.

Wat ik wel eens hoor van mijn familie over wat ze ‘gelezen hebben op Facebook’ over kanker en vaccins. Geen greintje verstand meer. Als je dan met je medisch kennis aangeeft hoe het werkt geloven ze je gewoon niet! Alsof je voor niks gestudeerd hebt en al 20 jaar in medische wereld werkt. Het is walgelijk.

Nee geen gekke keuze, logische maar onwenselijke dat wel.
xorpd @phoenix21498 januari 2025 12:03
Ik neem aan dat dit over de mRNA Covid-19 'vaccins' gaat? Ik weet niet wat je medische specialisatie is, maar als je niet alles weet over promotors, 3' poly-A tails, pseudo-uridine, eiwitconformaties, furine enzymen, immunoglobulines etc. bestaat er een kans dat ook jij niet weet hoe het precies werkt. Dit is zeer complexe materie waar we nog relatief weinig vanaf weten.
phoenix2149 @xorpd8 januari 2025 13:01
Nee, hat gaat niet eens specifiek over mRNA vaccins. Dat maakt Hans en Jet ook niet uit op Facebook wat het woord vaccin is wat het buzz woord is. Of het nu mRNA of verzwakte verwekker techniek is maakt ze niet uit. Dat mogelijke aanwezigheid kwik of aluminum (wat vaak niet eens waar is) in vaccins slecht is, terwijl ze een heerlijk stukje gerookte makreel of tonijn salade naar binnen werken waar we 100 keer meer kwik in zit....

Ik zit in de radiologie, met een sterke wens achtergronden te lezen en research the vinden als ik ergens aan twijfel. Overigens heb ik in een universitaire afdeling gewerkt waar ik klinische trainingen gaf, waaronder oncologie, fysiologie en histology vanuit de interventionele radiologie. Erg veel informatie en kennis vergaard.

Maar mijn vrouw met een master in infectieziekte en immunologie wel, waar ik ook heel veel informatie aan te danken heb.

Maar geeft niet, heb geen zin om hier een tweede Facebook van te maken, het is gewoon zorgwekkend dat men zonder enig bewijs onzin kan spuwen zonder consequenties. Vroeger was het nog een Jomanda die je zei dat je geen borstkanker hebt. Nu zijn het idioten die je de dood in praten omdat je jezelf vaccineerd (maakt niet uit welke)

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 8 januari 2025 14:45]

gooos @wildhagen7 januari 2025 21:41
Ik denk dat het vooral een kosten gemotiveerde keuze is waarbij Mark nu zijn kans ziet aangezien Trump (+ Musk) al met een voet op de drempel van het Witte Huis staan.
Mog 7 januari 2025 17:09
In de video bespreekt Zuckerberg zes onderwerpen:
  1. Afschaffen van fact-checkers omdat ze "te politiek bevooroordeeld zijn" en vervangen door Community Notes systeem zoals op X.
  2. Verwijderen van restricties op "immigratie en gender" omdat deze "niet aansluiten bij het mainstream discours".
  3. Verzwakken van inhoudsfilters, met erkenning dat dit betekent "we zullen minder schadelijke content vangen".
  4. Herintroductie van politieke content op alle platforms, ondanks eerdere verwijdering vanwege stress bij gebruikers.
  5. Verplaatsing van Trust & Safety teams van Californië naar Texas om "bezorgdheid over vooringenomenheid" tegen te gaan.
  6. Samenwerking met President Trump om "terug te vechten tegen overheden wereldwijd" die censureren, met specifieke kritiek op Europa's "toenemende censuurwetten".
Het volledige citaat van punt 6:

6. Protecting Free Expression Worldwide
Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world, going after American companies and pushing to censor more. The U.S. has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the U.S. government. And that's why it's been so difficult over the past four years, when even the U.S. government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression and I am excited to take it.
xzaz @Mog7 januari 2025 17:15
Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there.
Welke doelt hij op?

En die video die is gemaakt lijkt erop als hij achter de camera onder schot wordt genomen.

[Reactie gewijzigd door xzaz op 7 januari 2025 17:17]

TRS-3 @xzaz7 januari 2025 23:01
TLDR; Hij doelt op Europese wetgeving die eist dat je als gebruiker van bijvoorbeeld Facebook moet mogen kiezen of ze je mogen profileren voor advertenties. Dat kost ze dik geld, en Trump en zijn vriendjes beschermen hun kapitaal. Het is net Wie is de Mol: "Follow The Money"!

Dan de lange versie: Hij gebruikt het woord "censuur" waarschijnlijk om zich af te zetten tegen de Europese "Digital Services Act". Hierin worden grote platforms als Facebook stevig aangepakt. Het "factchecken" is daar maar een klein onderdeel van. Waar Meta stevig van zal balen is bijvoorbeeld "Verbod op advertenties die zijn gericht op kinderen of gebaseerd zijn op bijzondere kenmerken van gebruikers" en de verplichting tot het geven van "Keuze van de gebruiker om geen aanbevelingen te ontvangen op basis van profilering" . Bron https://commission.europa...online-rules-platforms_nl

Daarmee zouden bedrijven als Facebook ineens veel minder gegevens mogen delen met adverteerders, en dat wordt met de politieke wind van Donald Trump in de rug nu uitgevochten.
Aetje @xzaz7 januari 2025 17:27
Deze denk ik: https://www.europarl.euro...al-services-act-explained
Safer digital space: Digital Services Act

The Digital Services Act will give people more control over what they see online: users will have better information over why specific content is recommended to them and will be able to choose an option that does not include profiling. Targeted advertising will be banned for minors and the use of sensitive data, such as sexual orientation, religion or ethnicity, won’t be allowed.

The new rules will also help protect users from harmful and illegal content. They will significantly improve the removal of illegal content, making sure it is done as fast as possible. It will also help tackle harmful content, which, like political or health-related disinformation, doesn’t have to be illegal, and introduce better rules for the protection of freedom of speech.
En dan is natuurlijk niet gedefineerd wat "harmful and illegal content" precies is. Waardoor je onder deze wetgeving vanalles kan verbieden. Stap 1: Noem het disinformatie. Stap 2: Disinformatie is "harmful". Stap 3: Ban wat je niet wil dat het publiek ziet.
JackBol @Aetje7 januari 2025 17:39
Stap 3: Ban wat je niet wil dat het publiek ziet.
Gebeurt in de US ook, maar daar zijn het individuen zoals Elon en Zuck die bepalen wat je te zien krijgt...
Nico de Vries @JackBol7 januari 2025 17:55
Voor hun specifieke platformen. In Nederland kiezen de Volkskrant en De Telegraaf ook voor verschillende inhoud en verschillende moderatie. In de EU is het een platform-overstijgend onderwerp waarover je verschillende meningen kunt hebben. Persoonlijk vind ik dat de overheid, zeker op EU-niveau, zich daar zo min mogelijk mee moet bemoeien en de keuze aan de burger moet laten welk online platform, welk tv-kanaal of welke krant deze wil. Ook als de EU het niet eens is met de inhoud.
koelpasta @Nico de Vries7 januari 2025 18:38
Wat betekent 'zo min mogelijk bemoeien'? Als een houder van een sociaal platform specifiek meer ongure maar op onwaarheid beruste berichten promoot, en mensen worden daaardoor beinvloed zodat die met hun gedrag het platform in de hand spelen, moet je dat gewoon toestaan? Of moet je inzien dat die mensen het slachtoffer zijn geworden van een beinvloedingscampagne met het doel geld en of macht richting enkele bedrijven of individuen te schuiven?
theobril @koelpasta7 januari 2025 21:44
Ja, gewoon toestaan. Als het goed is heeft onze wetgeving duidelijke regels over wat legitieme uitingen zijn, en niet-legitieme zijn strafbaar (smaad en dergelijke). Op het moment dat de regering pretendeert de waarheid in pacht te hebben, en alternatieve "waarheden" gaat verbieden, dan loopt het nog wel eens slecht af. Daar zijn best veel voorbeelden van in de geschiedenis. Voor de goede orde: hier op tweakers zie je soms al corona- en milieucrisis-ontkenners. Wat mij betreft hele rare mededelingen. Maar dat maar gaan verbieden is wat mij betreft een heilloos pad. Niet omdat ik denk dat de kans bestaat dat ze het op een mooie dag toch bij het rechte eind bleken te hebben, maar omdat het niet aangaat om mensen te verbieden hun ideeen (waarheden?) te uiten. Government blijf uit mijn hoofd en daarmee ook uit mijn mond. Ook links heeft daar trouwens in het verleden nogal een handje van gehad, onwelgevallige gedachten verbieden
familyman @theobril8 januari 2025 07:07
Echter, nu zie je dat deze onwaarheden actief worden gecreëerd, en gepushed.

Door mensen die het leuk vinden om onrust te maken, omdat het verdient. Of door mensen en staten met eigen belangen.

Het zorgt voor veel onrust, soms zelfs geweld en haat, voor polarisatie, voor afleiding van dingen die wel aandacht nodig hebben, voor het richten op gevolgen en niet op oorzaken.

Daar hebben we geen goede andere oplossingen voor, helaas.

Ik zie het een beetje als de introductie van de auto. In eerste instantie pasten we de regels voor paard en wagen toe. Maar naarmate we erachter kwamen dat dit toch wel anders was, kwamen er veel specifiekere regels.
koelpasta @theobril8 januari 2025 16:19
Niet omdat ik denk dat de kans bestaat dat ze het op een mooie dag toch bij het rechte eind bleken te hebben, maar omdat het niet aangaat om mensen te verbieden hun ideeen (waarheden?) te uiten.
Maar wat als die 'ideeen' bewust bij die mensen zijn aangebracht middels slinkse en door externe partijen betaalde campagnes? Je snapt hoop ik dat een aanzienelijk deel van de bevolking een speelbal is van bedrijven en organisaties die letterlijk psychologisch onderzoek misbruiken om mensen van complete onzin te overtuigen?
well0549 @Nico de Vries7 januari 2025 18:22
Ik denk echt dat je de keuze voor een krant en een sociaal media platform niet meer elkaar kunt vergelijken.

Op een social media platform zitten allerlei algoritmes die je een bepaalde kant op duwen.

Kijk maar naar de polarisatie in de maatschappij, en types als flat earthers, en de woke ellende...

Dit soort dingen hebben we ondanks honderden jaren kranten, nooit zo gehad.

Men denkt dat alleen kinder hersenen gevoelig zijn voor dit soort dingen, maar ook een volwassen brein is niet opgewassen tegen de algoritmes.
Aetje @JackBol7 januari 2025 17:56
Yup. Wellicht dat ook die vorm van willekeurige censuur (zie ook dat recente akkefietje met een cartoonist voor de Washington Post en Bezos) gewoon verboden wordt.
Jiskefet296 @xzaz7 januari 2025 19:11
Ik vermoed op Engeland waar een aantal mensen vastzitten voor Twitterposts.
tw_gotcha @Mog7 januari 2025 17:29
dank. Recreating the Trump echo chamber like my friend Elon.
janruuds @tw_gotcha7 januari 2025 21:54
Ik lees veel online dat X, omdat het alle meningen (ook 'foute') zou toelaten en geen censuur/ blokkades toepast, bijdraagt aan het onstaan van 'echo chambers'. Maar is een 'echo chamber' nu niet juist het idee dat een bepaalde kleur ideologie of standpunt (of dat nu links of rechts / pro of contra) inzake welk onderwerp dan ook is wordt geoorloofd en alles wat daar kritisch of afwijzend tegenover staat weg gefilterd/geblokkeerd wordt? Een beetje als het 'preken voor eigen parochie'? Ik begrijp het idee dat er altijd een vorm van controle moet zijn (vrijheid van meningsuiting zou wat mij betreft oproepen tot geweld niet mogen beschermen) maar hoe draagt juist minder controle bij tot een 'echo chamber'? Dat begrijp ik niet helemaal.

[Reactie gewijzigd door janruuds op 7 januari 2025 21:55]

TRS-3 @janruuds7 januari 2025 22:47
Ik denk dat de verwarring ontstaat doordat Meta met opzet het woord censuur gebruikt waar moderatie zou moeten staan.

Het doel van moderatie is om posts "redelijk" te houden (letterlijk betekent het immers dat je de extremen er uit haalt). Het redelijke midden schreeuwt meestal niet zo hard, dus het zijn vooral de mensen (of botjes) met extreme opvattingen en complottheorieën die hun mening dan eindeloos blijven rondschreeuwen.

Zo kom je aan het gevoel van een echo-kamer.
janruuds @TRS-37 januari 2025 22:57
Ik begrijp je punt van bots die massaal dezelfde zaken/meningen spammen op fora of op bijvoorbeeld een X of BlueSky. Als dat beide kanten (links en rechts om maar wat te noemen) op gaat dan is er toch geen zijde die de overhand heeft/krijgt? Dat spam bots nadelig zijn, absoluut mee eens, maar wat maakt een BlueSky als alternatief voor X bijvoorbeeld geen 'echo chamber' waar X dat wel zou zijn? De een heeft veel moderatie, de ander niet.
TRS-3 @janruuds7 januari 2025 23:34
Als ik je woorden mag vertalen lijkt het alsof je denkt dat als de extremen aan de linkerkant en de rechterkant maar even hard schreeuwen, alles weer in evenwicht is. Mocht je dat bedoelen is dat waarschijnlijk een misverstand: alle extremen die over de schreef gaan zijn schadelijk.

Als je professionele moderatie en factchecken achterwege laat is er geen enkele demping. De algoritmes zijn bedoeld om je aandacht zo lang mogelijk vast te houden en hebben daarom de neiging om de extremen te bevoordelen, want die krijgen veel heftige reacties en dus interactie. Daar reageren vaak gelijkgestemden op omdat het algoritme weet dat je daar graag meer van ziet en zo heb je een "echo".

Nieuwe Europese wetgeving hierover stelt dat grote platformen als Facebook hun gebruikers moeten beschermen door bijvoorbeeld aangifte te doen van strafbare feiten, transparant moeten zijn over hun algoritmes, advertenties die zijn gericht op kinderen of gebaseerd zijn op bijzondere kenmerken van gebruikers worden verboden, gedragscodes moeten afspreken en de gebruiker de keus moeten geven om geen aanbevelingen te ontvangen op basis van profilering. (Bron: https://commission.europa...online-rules-platforms_nl )

Dat kost ze natuurlijk veel advertentiegeld, en ze zien in Donald Trump/Elon Musk een goede manier om de strijd aan te gaan met de EU . Dan klinkt het fijner om heel hard "censuur" te roepen.
icecreamfarmer @tw_gotcha7 januari 2025 18:37
Zo komt het inderdaad over.
Nu nog wachten totdat hijzelf nog wat racistisch zooi gaat posten.

Dit is gewoon buigen voor de nieuwe machthebbers.

Die cartoon was spot on.
gooos @icecreamfarmer7 januari 2025 21:44
Yep - en eigenlijk is het ook wel een gouden move geweest van die cartonist om ontslag te nemen en het aan de grote klok te hangen. Die spotprent heeft nu wereldwijde aandacht gekregen en ik vermoed dat we die nog wel een aantal keer -helaas- heel toepasselijk terug gaan zien in de komende jaren.
tvtech @gooos8 januari 2025 16:06
Als dat dan niet geblokkeerd gaat worden door die zelfde platforms. Want dat zullen ze niet nalaten.
Kizanko @tw_gotcha8 januari 2025 02:42
Hij vaat ook veel om met Elom en Trump... En je ziet dat die tenenkrommende "Dark Maga 🤓☝️" persoonlijkheid van Elon indrukt oogt op hem
tvtech @Kizanko8 januari 2025 16:08
Ondertussen gaan er geruchten dat ze het de laatste tijd toch wat minder eens zijn. Musk huurt ook een hut in Florida en personeel heeft ze nogal horen snauwen tegen elkaar blijkbaar.
2 alfa mannetjes bij elkaar, ik ben benieuwd hoe lang dat doorgaat en hoe het evt klapt. En wie daar dan de dupe van zijn.
Verwijderd @Mog7 januari 2025 17:31
Ik vind dit niet eens rare wijzigingen. Ze zijn censuur aan het verminderen. De fact check systeem die ze hebben verwijdert je post ook bij satire of grapjes. Twitter doet dat niet en dat systeem gaan ze nu implementeren.

Punt 5 en 6 zijn wel puur bending the knee.
phoenix2149 @Mog7 januari 2025 19:42
Laat de EU al die shit maar lekker blokkeren. Misschien komt er dan weer wat ruimte voor verstand in die social zombies.
locke960 @Mog7 januari 2025 21:22
De Amerikanen hebben, in de afweging der dingen, vrijheid van meningsuiting altijd al veel hoger ingeschaald dan de rest van de wereld. Vanuit de optiek van de gemiddelde Amerikaan is punt 6 dus helemaal niet vreemd. Het is zelfs feitelijk correct. Je kunt alleen argumenteren over de gradatie en hoe erg, of juist niet, het is.

Je kunt ook de woordkeuze, 'censuur', niet vinden passen als het gaat over de Europese wetgeving, maar dat is natuurlijk ook een waardeoordeel dat afhangt van je uitgangspunt.

Uiteraard is Meta hier wel heel erg opzichtig aan het meedraaien met de nieuwe wind, maar dat soort bedrijfsmatig opportunisme verbaast toch hopelijk niemand.

De interessante vraag is of, en hoe hard, Meta en de EU gaan botsen, welke politieke fratsen Trump bereid is uit te halen om Meta daarbij te steunen, en hoe stijf de EU zijn poot zal houden..
P_Tingen @Mog8 januari 2025 09:08
Pff, stoere praat hoor, dat punt over "protecting free expression", maar laat maar eens een plaatje van een tepel zien, hele land in rep en roer.
Choasmarkk @Mog7 januari 2025 17:51
No Joke, gebruiken er echt nog mensen Facebook? Het is meer iets voor senioren geworden toch? Niemand van mijn leeftijd (30) en jonger lijkt het meer te gebruiken.
metalmania_666 @Choasmarkk7 januari 2025 18:06
Er zijn bedrijven die hun informatie alleen nog maar op facebook zetten.
Zoals bij ons de slager, de bakker, de bloemist, mijn favoriete kledingwinkel etc.
Die hebben geen, of een zeer slecht bijgehouden website.

Ook mijn familie die over het hele land verspreid woont en in het buitenland maakt gebruik van Facebook om elkaar op de hoogte te houden

Dus JA, ik heb helaas ook FB.
Zelf post ik bijna niks, en als ik wat post staat het op privé. Het gaat de buitenwereld (behalve helaas META) niks aan wat ik post
sypie @Choasmarkk7 januari 2025 20:37
Het is nog steeds het grootste social media platform wereldwijd. Dat jij, met je 30 jaar, dat niet om je heen ziet wil niet zeggen dat het niet wordt gebruikt.

Zoals ik het aan mijn studenten uitleg, die denken dat Insta, Snap en TikTok de grootsten zijn, komt dat omdat ze in een bepaalde leeftijdscategorie vallen. In die leeftijdscategorie wordt een bepaald medium meer gebruikt dan bij leeftijden boven en/of onder die categorie, waarbij niet uitgesloten wordt dat ouderen of jongeren ook gebruik maken van die media.
Remzi1993 @sypie8 januari 2025 06:23
Het is nog steeds het grootste social media platform wereldwijd. Dat jij, met je 30 jaar, dat niet om je heen ziet wil niet zeggen dat het niet wordt gebruikt.
Ja voor de Boomers en GenX. Iedereen onder 30 of 35 is naar Instagram en dergelijke verhuist. Dat zag FB ook aankomen en daarom hadden ze het gekocht. En daarom hebben ze ook Threads ontwikkeld. De jonge generatie stapt meestal over wanneer de oude generatie dezelfde platform ook gaat gebruiken, omdat het de "oud" en niet in is, maar eigenlijk vooral omdat jonge mensen die wereld gescheiden willen houden.
Lekker Ventje @Choasmarkk7 januari 2025 18:58
Er zijn er meer dan genoeg van onder de 30 die op fb zitten.
Bux666 @Choasmarkk8 januari 2025 12:18
In delen van Azië (bijv. de Filipijnen) staat FB gelijk aan internet. Daar hebben ze de FB app constant open staan en als er wat gezocht moet worden, dan gebeurt dat binnen FB. Alles daar is binnen FB.
En als ze dan foto's plaatsen, zijn er van de 30 makkelijk 20 bewogen/praktisch hetzelfde. Echt te erg...
Icefellow @Mog7 januari 2025 20:14
Want het stond op facebook
Nystran @Mog8 januari 2025 10:00
Verplaatsing van Trust & Safety teams van Californië naar Texas om "bezorgdheid over vooringenomenheid" tegen te gaan.
Hahaha.... inruilen van de ene extreme vooringenomenheid voor de andere extreme vooringenomenheid om de bezorgdheid hierover tegen te gaan.
armageddon_2k1 7 januari 2025 16:57
Ah, alle tech giants springen in het gareel en kussen de ring van Trump en Musk.

Dit worden leuke tijden de komende jaren. USA gaat vol in de aanval tegen de EU met generaal Musk voorop.

[Reactie gewijzigd door armageddon_2k1 op 7 januari 2025 17:00]

DeComponeur @armageddon_2k17 januari 2025 17:00
Dit werd vanmiddag op de NOS geplaatst
Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma:
"Mark Zuckerberg probeert duidelijk een wit voetje te halen bij Donald Trump, bij wie hij kort na diens verkiezingsoverwinning dineerde in Mar-a-Lago. Die is al eerder geïnformeerd over Meta's voornemen. Meta doneerde ook een miljoen dollar voor de inauguratie van Donald Trump, net als andere techbedrijven.

Door moderatieteams te verhuizen naar Texas en in te zetten op correcties door gebruikers in plaats van door professionele factcheckers volgt Meta het voorbeeld van Trumps adviseur Elon Musk, de eigenaar van X. Dat platform is onder leiding van de miljardair getransformeerd in een propagandamachine voor de nieuwe president.

Gisteren werd al bekend dat Meta vechtsportbaas Dana White, een vertrouweling van Donald Trump, heeft aangesteld in de raad van bestuur van Meta. Ook is het hoofd internationaal beleid, de liberale Brit Nick Clegg, vervangen door de conservatieve Joel Kaplan.

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 7 januari 2025 17:01]

Justice @DeComponeur7 januari 2025 17:13
Vanwege deze roadmap is wellicht Nick Clegg weggegaan, denk ik.
jip_86 @DeComponeur7 januari 2025 20:16
Hij had in augustus al een brief naar het congres gestuurd dat het ging gebeuren
https://x.com/JudiciaryGOP/status/1828201780544504064
tw_gotcha @armageddon_2k17 januari 2025 17:30
precies, het doel is duidelijk een verdeeld en verzwakt Europa creëren.
teacup @tw_gotcha7 januari 2025 20:05
Misschien is dat een een van de doelen. De uitvoer is zo met aplomb dat het ook een sterke tegenreactie in Europa kan veroorzaken. Vanuit die optiek misschien een blessing in disguise. Eens kijken of nu de gebruikers die er nog zijn in beweging gaan komen en op zoek gaan naar alternatieve patronen.

En laten we hopen dat dit soort signalen de EU helpt om meer op zichzelf te gaan staan. Door deze stellingname van de VS wordt de EU meer gedwongen haar eigen richting te kiezen. En laten we de stille vennoot Rusland niet vergeten. Daar heeft EU het ook nog wel even druk mee.
separhim @tw_gotcha7 januari 2025 17:57
En Musk is ook druk bezig om meer haat en verdeling te veroorzaken in landen zoals Duitsland, het VK en Noorwegen. Ik snap niet dat mensen hier nog hem kunnen steunen.
tw_gotcha @separhim7 januari 2025 18:02
er wordt heel vaak gedacht: iedereen is tegen Musk en ik hoor daar lekker niet bij want ik heb mijn eigen mening (nl. die van de voorstanders |:( ). Alle feiten zijn dan gekleurde perscdie je niet kan vertrouwen.
AibohphobiA BoB @Tim AtSharp7 januari 2025 20:29
Volgens mij is het geen mening van @separhim maar gewoon een feit. Het is vrij duidelijk dat Musk zich met politiek bemoeid en steekt dat niet onder stoelen of banken.

Als je nog een paar feiten wil lezen, kan ik deze link aanbevelen.
https://archive.is/bC5Ru
Tim AtSharp @AibohphobiA BoB7 januari 2025 20:46
Dat er acties / activiteiten zijn, dat is inderdaad een feit. Die labelen als "haat en verdeling" is een mening... Het gaat om die framing. Het is niet omdat je je met politiek bemoeit, dat je haat en verdeling zaait.
AibohphobiA BoB @Tim AtSharp7 januari 2025 22:06
Met uitspraken van Musk als:
Amerika zou het Britse volk moeten bevrijden van hun tirannieke regering
Is het gewoon haat en verdeling zaaien. Gewoon een feit, geen mening.
De quote kun je hier in de context vinden:
https://www.nu.nl/nujij/6...zaak-dit-gebeurde-er.html
Als je geen zin hebt om te lezen is hier nog een goede uitleg:
https://www.nu.nl/313522/...europa-dit-speelt-er.html

Kortom, het is een extreem rechtse (zo niet fascistische) man met veel teveel geld waar iedereen aan bijdraagt die zijn spullen koopt en/of gebruikt. Inclusief de hele redactie van Tweakers die volgens de laatste podcast allemaal verslaafd zijn aan scrollen door Twitterberichten.
xorpd @AibohphobiA BoB8 januari 2025 11:23
Dat het Britse volk een tirannieke regering heeft, lijkt me gezien recente gebeurtenissen een feit. En de uitspraak is natuurlijk ook een knipoog naar de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog / burgeroorlog. Verder is de bijnaam van de Britse premier, "Two-tier Keir", een direct resultaat van zijn verdeeldheid zaaiende politiek.
tw_gotcha @Tim AtSharp7 januari 2025 23:01
er wordt al vele jaren enorm veel herrie gemaakt op asociale media door mensen die beweren niets mogen zeggen, dat er *eindelijk* eens gerammeld wordt etc etc. Het is het grootste lulkoek argument van laatste 10 jaar. Er is nl. geen enkele manier waarop je tegengehouden wordt om wat dan ook uit je bek te laten vallen.
veryferry @tw_gotcha8 januari 2025 09:39
Uhuh, er zijn ook helemaal geen voorbeelden van mensen die uit hun functie worden ontheven omdat ze bijvoorbeeld een stellige mening hadden over bijvoorbeeld transseksuelen of homo's. Of voorbeelden van mensen die opeens de politie aan de deur hebben omdat ze een grof grapje hebben gemaakt. Er is wel degelijk wat veranderd de afgelopen jaren.
PCG2020 @veryferry8 januari 2025 11:26
Mensen voelen zich op sociale media anoniemer en daardoor een stuk minder begrensd dan offline. Maar de vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Die "stellige mening" is misschien wel gewoon discriminatie van transmensen of homo's en dat "grove grapje" kan door iemand anders ook opgevat worden als een bedreiging.

Even nadenken voor je iets op sociale media plaatst en je afvragen of je het offline ook zo zou zeggen, zou waarschijnlijk al een hoop gedoe voorkomen.
tw_gotcha @veryferry8 januari 2025 11:26
die voirbeelden zijn er zeker maar dat wordt breed besproken op sociale media.Daar is helemaal geen belemmering. Dat iemand ontslagen wordt om een mening heeft daar niets mee temaken, dat gebeurde ook voor sociale media.Dat iemand liever zijn/haar mond houdt met een mening uit angst is toch echt een persoonlijke afweging: ga ik verder in een bedrijf met die angstcultuur, of met principes die niet bij mij passen, zoek ik ergens anders een functie etc. Maar dat heeft niet zoveel met sociale media of factchecking te maken.
PCG2020 @Tim AtSharp7 januari 2025 20:43
Wanneer je je bedenkt dat alles wat Elon Musk doet ter meerdere eer en glorie van Elon Musk gebeurt, wordt er ineens een heleboel duidelijk. Het aanpappen met belangrijke mensen wereldwijd doet hij niet omdat hij de wereld wil verbeteren; in dát geval zou hij zijn honderden miljarden wel anders besteden.
armageddon_2k1 @tw_gotcha7 januari 2025 18:05
Geen ASML machientjes voor ze dan
tw_gotcha @armageddon_2k17 januari 2025 23:02
eh, die begrijp ik eerlijk gezegd niet?
skullsplitter @armageddon_2k17 januari 2025 17:30
Zeg maar rustig dat ze die hand deepthroaten om hun belangen maar veilig te stellen.

[Reactie gewijzigd door skullsplitter op 7 januari 2025 17:31]

Zeekr001 7 januari 2025 17:02
En zo kan een persoon met beperkte morele waarde en beperkt intellect het verval van een gehele samenleving in gang zetten. Het is werkelijk waar gewoon triest om te zien hoe big tech reageert op Trump. Het zou lachwekkend zijn als het niet zo in en in triest was.

Ik voorspel dat Meta afzakt tot het niveau van X. Ik vind het daarom frustrerend om nog steeds Whatsapp te moeten gebruiken. Ik heb echt getracht er omheen te werken, maar in Nederland is dat feitelijk niet mogelijk. Dat is meteen een teken hoe gevaarlijk het is als big tech zich achter een politiek ideaal schaart...
Some12 @Zeekr0017 januari 2025 18:09
Dit is inderdaad hoe er op gereageerd wordt: schadelijke invloeden bevechten met schadelijke invloeden. (Censuur)

Er is niemand die eens denkt van “Goh, wat is hier aan de hand?” En “Goh, wat kunnen we er vervolgens aan doen?”

Misschien schiet het te kort in het sociale domein en kan er wat gedaan worden aan het sociale domein, gelet op het behouden van individuele vrijheid.

Hoe dan? Nou misschien wordt het eens tijd dat dat hele sociale media netwerk teruggaat van “bruggen bouwen waar niemand overheen loopt” naar “bruggen bouwen die engagen”.

Het enige wat ik mij zo voor kan stellen is dat we gewoon over moeten naar een betere communicatievorm, zoals emotionele interactie die niet in permanente inkt op het web gekerft wordt. Videobellen? (Avatars) En dan de exposure van invloeden geo-limiteren, zodat als je dan eens echt contact hebt met mensen, ze ook in je omgeving wonen/werken/begeven. (En dus ook andersdenkenden)

Want vroegah ging alles goed en met sociale netwerken gaat alles de verkeerde kant op.
koelpasta @Some127 januari 2025 18:49
Er is niemand die eens denkt van “Goh, wat is hier aan de hand?” En “Goh, wat kunnen we er vervolgens aan doen?”
In feite is er maar 1 ding dat je kan doen en dat is dit soort bedrijven volledig weren.
Nou misschien wordt het eens tijd dat dat hele sociale media netwerk teruggaat van “bruggen bouwen waar niemand overheen loopt” naar “bruggen bouwen die engagen”.
Sorry, maar dan begrijp je sociale media niet. Het gros van het geld wordt verdient door ophef, dus door mensen tegen elkaar op te zetten. Vandaar dat enige censuur daarbij ongewenst is.
Bruggen bouwen gaat dus niet gebeuren anders lopen ze miljarden mis.
Het enige wat ik mij zo voor kan stellen is dat we gewoon over moeten naar een betere communicatievorm, zoals emotionele interactie die niet in permanente inkt op het web gekerft wordt. Videobellen? (Avatars) En dan de exposure van invloeden geo-limiteren, zodat als je dan eens echt contact hebt met mensen, ze ook in je omgeving wonen/werken/begeven. (En dus ook andersdenkenden)
Dit is ook gewoon een vorm van censuur hoor.
Want vroegah ging alles goed en met sociale netwerken gaat alles de verkeerde kant op.
Nee, vroegah ging het ook niet altijd goed. Vandaar dat we besloten hebben om bepaalde onderwerpen te censureren, zoals bijvoorbeeld het ontkennen van de holocaust. Maar mensen als musk en zuckerberg zien er niet zoveel problemen in omdat ze achterlijke bedragen binnenharken door de ophef die dit oplevert.
Some12 @koelpasta8 januari 2025 07:19
Waarom bedrijven buitensluiten als ze niet illegaal bezig zijn? Je kan ze aanklagen of dingen illegaal maken.

En wat is er censuur aan mensen proactief koppelen aan hun omgeving? Er bestaat ook nog zoiets als bellen, indien ze mensen kennen die ver weg wonen.

Waar het met zoveel zaken fout gaat/ging is het de absentie van mensenlijk contact met het grotere geheel.
koelpasta @Some128 januari 2025 16:29
En wat is er censuur aan mensen proactief koppelen aan hun omgeving?
Je bepaalt daarmee welke informatie mensen consumeren en dat is gewoon censuur.
Je kan ze aanklagen of dingen illegaal maken.
Dat blijkt moeilijk te liggen omdat er ongelovelijk veel geld mee wordt verdient.
Een facebook zou verboden moeten worden, maar dan zouden alle facejunkies gaan klagen dus kan men dat niet doen. Strengere weteving qua inhoud gaat ook niet want dan trekt facebook zich terug en heb je nog steeds klagende mensen.
En dus hebben we wat we nu hebben. Een soort gedoogconsructie omdat we weten dat het destabiliserend werkt voor maatschapijen maar aan de andere kant ook veel geld oplevert en mensen boos maakt als het wordt verboden.
Some12 @koelpasta8 januari 2025 23:05
Mensen bepalen toch zelf wat ze delen en waar ze zich begeven? Is iemand een kado geven een ander een kado ontnemen?
koelpasta @Some128 januari 2025 23:11
Ja? Bepalen mensen dan ook of hun bericht wordt gepromoot omdat het de baas van het platform financieel beter uitkomt, ook al heeft het schadelijke gevolgen?
Some12 @koelpasta8 januari 2025 23:19
Ik geloof dat ik je niet helemaal meer volg?

Ten eerste promoot een algemeen geaccepteerd bericht zichzelf als het de test van een diverse omgeving doorstaat. Dat maakt het onder individuen populaire stof. Hoe is dat censuur van een volkse opinie?

Ten tweede kan je toch ook gewoon geld verdienen met diensten als ze mensen dienen. Zo niet, dan is dat gewoon of bedoeld om te falen, want niemand wilt dat, of dan moet het maar betaald worden door de staat, aan een bedrijf, als mensen dat essentieel genoeg dunken in een democratie?
koelpasta @Some129 januari 2025 14:38
Hoe is dat censuur van een volkse opinie?
Het algoritme dat gebruikt wordt is helemaal niet zo simpel als jij doet voorkomen. Zo kan een bericht van een rechts radicale boer uit texas hier in nederland langskomen wanneer het de platformhouder politiek beter uitkomt. Daarmee neemt de bandbreedte van natuurlijk heersende berichten af. Die worden dus gecensureerd om ruimte te maken voor een door het platform gewenste mening.

Of neem nou het nieuws van vandaag, dat elon musk persoonlijk een groot interview houdt met een rechts radicale leider in duitsland. Musk is duidelijk zn platform aan het misbruiken voor zn persoonlijke politieke politieke doeleinden. Zuckerberg gaat hem langzaam maar zeker achterna.
Ten tweede kan je toch ook gewoon geld verdienen met diensten als ze mensen dienen.
Ja, maar je kan nog veul meer geld verdienen als die mensen jouw doellen dienen. En dus promoot je de berichten die je het meest geld opleveren en niet persee de berichten die maatschapijen bij elkaar houden. En dat is wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Populisten worden aan alle kanten gepromoot, er komen totaal incapabele mensen in regeringen, mensen worden tegen elkaar opgehitst, veel onstabiliteit, veel problemen die niet opgelost worden etc, etc, etc.
tw_gotcha @Zeekr0017 januari 2025 17:38
big tech ziet vooral veel winst en een verzwakt Europa, Trump is slechts een middel.Big pharma ook vermoed ik. Een regering die bestaat uit bedrijven! In de renaissance hebben we staat van kerk gescheiden en een trias politica gecreëerd. We gaan nu een middeleeuwen in geregeerd door big tech met hopelijk daarna weer een tijdperk van verlichting. maar dat maak ik niet meer mee. (ff doemdenken).

iedereen die denkt dat het gezonde verstand zegenvierd heeft oonder een steen geleefd
PCG2020 @Zeekr0017 januari 2025 17:46
WhatsApp is gelukkig (nog) geen Facebook, Instagram of Threads. Dat het een product van Meta is, doet daar niets aan af. Bij WhatsApp heb je vrijwel geheel zelf in de hand met wie je communiceert. Er wordt geen onzinnige content gepusht en je bent tot nu toe ook niet verplicht om dat toe te laten om WhatsApp te mogen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 7 januari 2025 19:38]

Cambionn @PCG20207 januari 2025 18:05
Nee. Maar de metadata van WhatsApp wordt wel verzameld, en wordt gebruikt om verder te traceren en profielen van mensen te maken. Welke vervolgens op de rest van de diensten wel weer gebruikt worden. De gevolgen zijn wellicht kleiner, maar onschuldig is het ook niet.

Overigens is Meta ook in WhatsApp al bezig met dingen als virtuele AI chatbots, community announcement chats en bedrijfchats. WhatsApp wordt al steeds minder "puur" een chat app, en mijn cynisme denkt dat dat een slippery slope is die op lange termijn een groter probleem wordt dan het nu is.

Ik gebruik overigens al meer dan een jaar geen WhatsApp, en het werkt eigenlijk prima. Ik praat ook nog met alle mensen waar ik ook op WhatsApp mee praatte. Sommige via Signal, sommige via SMS. Krijg ook steeds vaker een "zou ik eigenlijk ook moeten doen" ipv een blik alsof ik gek ben, dus dat is iig een (in mijn ogen) goede verandering.
zx9r_mario @Cambionn7 januari 2025 19:17
Whatsapp moest toch met andere platformen kunnen communiceren zoals de EU wil vereisen?
enver63 @zx9r_mario7 januari 2025 20:53
Whatsapp moest toch met andere platformen kunnen communiceren zoals de EU wil vereisen?
Interoperabiliteit zou heel mooi zijn, maar het is de vraag of de EU dat nog gaat afdwingen. Eurocommissaris Verstager is inmiddels vervangen door een opvolger die de belangen van big tech behartigt.
Cambionn @zx9r_mario8 januari 2025 11:40
Klopt. Maar de vraag is of andere platformen dat ook willen (die zijn immers niet verplicht, tenzij die ook poortwachter status bereiken). Uiteindelijk ben je zo beveiligd als je zwakste schakel. Dus als jij Signal gebruikt en de ander WhatsApp, heeft WhatsApp uiteindelijk toch toegang tot de metadata en (encrypted) berichten. Iets waarom mensen juist andere diensten gebruiken. Hetzelfde probleem heeft bijv. email ook. Als jij Gmail gebruikt en ik Proton, krijg Google alsnog het hele gesprek mee.

Daarnaast zijn er geen echte eisen voor het interoperabel zijn, en Meta mag deze grotendeels dus zelf verzinnen. Het kan theoretisch dus best zijn dat Meta dingen zegt als "je kan het gebruiken, maar dan is alles plain-tekst", waardoor er juist meer data naar Meta zou gaan als deze optie gebruikt wordt.

De kans is dus ook groot dat de derde partijen die privacy-focust zijn de mogelijkheid om interoperabel te zijn met WhatsApp niet gaan gebruiken, waarna WhatsApp zegt "we bieden het aan, niet onze schuld" en er in de praktijk niet heel veel mee gebeurd.
PCG2020 @Cambionn7 januari 2025 19:37
(...) Overigens is Meta ook in WhatsApp al bezig met dingen als virtuele AI chatbots, community announcement chats en bedrijfchats. WhatsApp wordt al steeds minder "puur" een chat app, en mijn cynisme denkt dat dat een slippery slope is die op lange termijn een groter probleem wordt dan het nu is.(...)
Daar ben ik het mee eens. Ik maak zelf vrijwel geen gebruik van die extra functies. Het kanaal van mijn regionale vervoersmaatschappij is de enige uitzondering. Voor mij is het een chat-app en meer niet, maar mocht het accepteren van gepushte content, AI-chatbots en dat soort onzin verplicht worden, dan vertrek ik wel. Dan kunnen anderen me wel bereiken op Signal, per e-mail of inderdaad per SMS :)
WillySis 7 januari 2025 17:00
De scheidingslijn tussen factcecking en censuur kan inderdaad dun zijn en is zeker bevattelijk voor misbruik. Toch is vertrouwen op de community ook gevaarlijk. Grote groepen of bedrijven die onzin (bijvoorbeeld over inentingen) kunnen dan alle betrouwbare informatie als desinformatie gaan labelen. Daarmee bereikt Facebook dus precies het tegengestelde als wat men voor ogen heeft. Ook op X- gebeurt dat, zeker met allerhande spookverhalen over inentingen.
Uhuruburu @WillySis7 januari 2025 17:25
De community notes van X zijn een prima mogelijkheid om desinformatie te counteren. Lijkt me een prima idee om het ook in te voeren bij de mainstream media.
WillySis @Uhuruburu7 januari 2025 20:37
Juist het voorbeeld van de anti-vaxers is een voorbeeld waar de community (vooral in Amerika) niet werkt. De groep die gelooft in de "gevaren" van vaccineren is zo groot en heeft een aantal invloedrijke personen dat men er alles aan doet om ervoor te zorgen dat alle berichten met juiste informatie wordt geblokkeerd.
In zeldzame gevallen kan vaccinatie een negatieve uitkomst hebben. Negatieve verhalen kunnen dus waar zijn, maar de verhouding tussen een negatieve uitkomst en het voorkomen van een (levensbedreigende) ziekte is ongeveer 1 op 100 000. Om dan alle aandacht op die "1" te richten de "100 000" als onwaar te betitelen is iets wat we niet moeten willen.

De community kan best werken, maar zeker voor een aantal onderwerpen zullen menselijke fact-checkers nodig blijven.
mjtdevries @WillySis8 januari 2025 17:53
Je bedoelt die menselijke fact checkers die in de VS zorgden dat de feiten over het astrazeneca vaccin niet genoemd konden worden?

In Nederland was de overheid er heel transparant over. Het bleek overduidelijk dat er meerdere mensen dood waren gegaan door de inenting met het Astrazenica covid vaccin en dus werd de vaccinatie gestopt.
Vervolgens de EU om advies gevraagd en die vertelde dat er niks aan de hand was. Vervolgens werd de vaccinatie weer gestart en na een week meteen weer gestopt toen er opnieuw een aantal mensen waren overleden.
En sinds1 nov 2021 is het daarom in Nederland niet meer gebruikt.

Die feiten konden in de VS vanwege de menselijke fact-checkers niet genoemd worden. Dan werd je account gebant.

En de VS heeft sowieso een heel slecht verleden waarin tot vrij recent de overheid met medicijnen experimenteerde op de bepaalde bevolkingsgroepen.

Dan moet je niet raar opkijken dat mensen nogal skeptisch worden over de gevaren van inentingen en de geloofwaardigheid van de overheid daarover.
WillySis @mjtdevries8 januari 2025 20:01
In Amerika spelen er altijd gemene politieke en juridische spelletjes op de achtergrond mee. Als je de veiligheid van een medicijn of vaccin in twijfel trekt, krijg je zo een miljoenen claim aan je broek.
Het bewijzen dat AstraZenica niet 100% veilig was, was ook heel lastig. Ik heb daar zelf ook aan meegewerkt. Probleem was dat er altijd wel een ander medisch probleem op de achtergrond meespeelde. Dat was vooraf niet altijd bij de slachtoffers bekend, maar bleek dan uit de lijkschouwing.
Als ik alleen Nederlandse data zou hebben gehad, dan zou ik nooit met stelligheid kunnen zeggen dat het gebruik AstraZenica in een aantal gevallen echt de voornaamste aanleiding tot de dood zou zijn geweest. In Nederland gaat het om maar één dode waarvan geen andere oorzaak gevonden kan worden, maar zelfs dan is een plotselinge hartstilstand niet uitgesloten. Bij een tweede geval is het onwaarschijnlijk dat de onderliggende medische problemen van invloed zijn geweest op het overlijden.
Zelfs met alle Europese data is de kans daarop nog geen 100%, maar het haalde wel een waarschijnlijkheid van meer dan 92.5%. Ook bij vaccins van andere merken zijn problemen geweest, maar die leidden in significant minder gevallen tot de dood. AstraZenica gaf overigens wel een betere bescherming. Bij gevaccineerden met andere vaccins overleden meer mensen ondanks het feit dat ze waren ingeënt. Of het gebruik van AstraZenica onder de streep tot meer doden heeft geleid valt daarom nog steeds niet hard te maken. Ook daar zijn de overheden in Europa redelijk open over geweest.

De achterliggende politieke en juridische spelletjes zijn in Amerika echt een steeds groter probleem aan het worden. Met Trump als president en een aantal miljonairs als minister gaat het alleen maar moeilijker worden om mogelijke problemen aan de kaak te stellen.
mjtdevries @WillySis9 januari 2025 10:36
Het bewijzen dat AstraZenica niet 100% veilig was, was ook heel lastig.
Geen enkel vaccin is 100% veilig. Dat was nooit de vraag.
Maar het was onmiddellijk zonneklaar voor de experts dat er met AstraZenica iets bijzonders aan de hand was en dat er meerdere doden waren in de eerste weken. In de pers is dat nooit zo duidelijk verteld, maar voor de experts was het overduidelijk dat de oorzaak dat Astrazenica vaccin was. Het was extreem duidelijk dat het niet een normale trombose was die mogelijk had kunnen gebeuren zonder het vaccin.
Als ik alleen Nederlandse data zou hebben gehad, dan zou ik nooit met stelligheid kunnen zeggen dat het gebruik AstraZenica in een aantal gevallen echt de voornaamste aanleiding tot de dood zou zijn geweest.
Maar er was niet alleen Nederlandse data. Er was ook Duitse data en data van andere Europese landen en dat liet geen twijfel bestaan over de oorzaak.
Niet voor niets hebben naast Nederland meerdere landen in de Europa de vaccinaties meteen stil gelegd want als 1 op de 100.000 overlijd dan is dat duidelijk onacceptabel.

Het probleem was dat er nog te weinig vaccins waren en de vraag was of het aantal doden dat je kon voorkomen met het vaccin tgv Covid groot genoeg was om het af te zetten tegen het aantal doden dat door Astrazenica zou ontstaan.
Maar die keuze wilde natuurlijk geen enkel land maken, dus hebben ze de vraag bij de EU neergelegd of het veilig genoeg was om door te gaan.

Maar dit leid af van het werkelijk onderwerp waar je niet op gereageerd hebt. Namelijk dat de "fact checkers" in de VS deze zaken cencureerden.
Gewoon eerlijk zijn is veel beter. En wat mij betreft alle lof voor het RIVM over de wijze waarop ze gecommuniceerd hebben tijdens Covid.
Ik bekeek elke week de nieuwe cijfers op het dashboard en juist daarmee kon iedereen zelf constateren dat de vaccins het aantal doden sterk verminderden. Zodra een nieuwe leeftijdsgroep het vaccin kreeg zag je na een week de cijfers van ziekenhuis opnames naar beneden storten voor specifiek die groep.
Daarmee kun je mensen overtuigen. Ook anti-vaxers.
Niet met "geloof de overheid nou maar"
WillySis @mjtdevries9 januari 2025 12:26
Ik geef aan dat fact-checken best moeilijk kan zijn. In het geval van vaccins is het heel moeilijk om te bewijzen dat een overlijden door een vaccin komt, terwijl dat in incidentele gevallen best mogelijk is. Een overlijden kan dus best waar zijn en hoort dus door de factcheck te komen. Het weg modereren is in dit voorbeeld dus eigenlijk een vorm van censuur.

In Amerika kan een dergelijke beschuldiging je gelijk op een miljoenen eis van de fabrikant leiden. Dat geldt voor de plaatser van het bericht, maar ook voor het platform waar moderators hebben "verzuimd" het bericht te verwijderen. Hierdoor verdwijnt de transparantie en krijg je dat men zich tegen vaccins in het algemeen gaat keren.
mjtdevries @WillySis9 januari 2025 12:45
Nee, dat was niet de reden dat die posts verwijderd waren. De feiten zoals die in Europa gepubliceerd waren vertellen kan ook in de VS niet tot een miljoenen eis leiden.
En "section 230" garandeert dat het platform daar ook geen miljoenen eis voor kan krijgen.

De reden was heel simpel dat er niks negatief over vaccins verteld mocht worden. Met het belachelijke idee dat dat zou helpen tegen anti-vaxxers. Maar zoals je zelf ook al aangeeft speelt dat juist anti-vaxxers in de kaart.
WillySis @mjtdevries9 januari 2025 21:05
Naast de juridische perikelen spelen er natuurlijk ook politieke spelletjes. In dit geval dus beide.
Icefellow @Uhuruburu7 januari 2025 20:20
Mogen we dan ook wat fact checkers bij onder andere ongehoord nederland, influencers, Harry mens op zondag, voetbal International, de twitterkanalen van pvv fvd bbb en 3/4 van de youtube bronnen?
Karensman @Icefellow8 januari 2025 12:23
gelijke monniken, gelijke kappen: dan ook bij NOS, KNMI, RIVM, Telegraaf, RTL Nieuws, Volkskrant, Hart v Nederland, etc, etc, etc, etc, etc
PCG2020 @Uhuruburu7 januari 2025 17:37
Zolang de community grotendeels bestaat uit trollen en ander gespuis dat gedijt bij desinformatie, zijn die community notes een wassen neus.
separhim @Uhuruburu7 januari 2025 17:58
Community notes zijn zelf ongemodeerd, en kunnen door bots en trollen worden geinvloed, daarnaast zijn er veel desinformatie tweets die (nog) geen community note hebben en mensen die die tweet zijn zullen nooit de community note zijn. Het is een wassen neus systeem.
armageddon_2k1 @Uhuruburu7 januari 2025 19:17
Je bedoelt de ingezonden brieven die je kan doen en de ombudsman die er bij alle normale kranten gewoon is en welke vervolgens ook dit terugkoppelt in artikelen in diezelfde krant?

Of lees je nooit een krant?
TRS-3 @Uhuruburu7 januari 2025 23:13
Dat kan al lang bij de mainstream media. In de papieren versie heet dat heet de ingezonden brief, en elk journalistiek platform van een beetje omvang heeft de reacties onder het artikel open staan. Waar gezien de hoeveelheid bagger die er over sommige onderwerpen komt ook flink gebruik van wordt gemaakt.

En ik zal ook meteen zo'n note geven. Het afschaffen van een professioneel team ten faveure van "community notes" is net als op X in mijn ogen een wel heel doorzichtige manier om ruim baan te geven aan desinformatie en extreme geluiden. Ik laat onderzoek naar priemgetallen liever over aan wiskundigen, onderzoek naar kanker aan oncologen en duiding van het nieuws aan mensen die daarvoor hebben geleerd: journalisten.
wild_dog @WillySis7 januari 2025 17:12
IIRC is het punt van hoe community notes op Twitter werken, juist dat ze consensus van mensen die normaal gesproken geen conensus hebben als grootste leidraad hebben om een note goed te keuren. Dat is juist om dat soort tyranie van de meerderheid te voorkomen.
tw_gotcha @wild_dog7 januari 2025 17:32
behalve dat de community bestaat uit echo chambers met trollen en bots die de mening steeds een kant opduwen.
wild_dog @tw_gotcha7 januari 2025 18:49
Theoretisch gezien zou dat dus betekenen dat community notes alleen getoond worden als leden van verschillende echochambers die het met elkaar oneens zijn, het er over eens zijn dat de inhoud van de betreffende note van toepassing is.

Het hele punt is juist dat als je een echo chamber of bot farm hebt die eentonig is, dat die minder invloed kunnen uitoefenen over community notes, juist omdat ze eentonig en het met elkaar eens zijn. Alleen als er overeenstemming is tussen oppositie groepen, niet binnen eenzelfde groep of vergelijkbare groepen, haalt een community note het.
nst6ldr @wild_dog7 januari 2025 19:53
...maar de waarheid ligt niet in het midden. Beter nog, de waarheid boeit het niet wie het waar mee eens is, waarom zou je dan een mechanisme voor waarheidsvinding in het leven roepen die daar wel op berust is?
wild_dog @nst6ldr7 januari 2025 21:39
Omdat waarheidsvinding in een grote groep ontzettend lastig is. Jij kan wel aageven; "ik weet de waarheid, het is X". Maar als jouw buurman zegt "Ik weet de waarheid, het Is Y, niet X", hoe moet een buitenstaander zonder kennis van het onderwerp dan bepalen wie gelijk heeft, wat daadwerkelijk de waarheid is? Als groepen met tegenovergestelde meningen het over een onderwerp eens zijn, is het waarschijnlijk is dat dat idd de waarheid is, in plaats van partijdige meningen, echo chamber valse concensus, astroturfed desinformatie, etc.

Je kan niet vast 1 bron/autoriteit aanwijzen en zeggen 'zijn informatie is de waarheid', zie 1984 Ministry of Truth taferelen.
Je kan niet zeggen, de mening van de grootste groep heeft de waarheid. Wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe inzichten beginnen altijd met een minderheid van 1. Als je consensus van de grootste groep dus als waarheid aanstipt, maak je een onbeweeglijke echo chamber.

Waarheidsvinding baseren op 'oppositie groepen zijn het er over eens' is niet "De waarheid ligt in het midden", dat is "Dit is zo onomstotelijk de waarheid dat zelfs mensen die nagenoeg geen raakvlak hebben het erkennen".

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 7 januari 2025 21:42]

tw_gotcha @wild_dog7 januari 2025 22:51
maar er zijn professials die dichter bij de waarheid komen of aan kunnen duiden wat we weten en niet weten.Wetenschappers en journalisten. Want die verdiepen zich ergens in.Als ik wat over een ziekte wil weten ga ik naar een arts, niet naar de bakker op de hoek. Daar ga ik informatie halen over brood. Nu hebben we alleen nog maar meningen en kennis die we afdoen als een mening.
Maar die factcheckers zijn dus buitenspel gezet.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 8 januari 2025 07:10]

wild_dog @tw_gotcha8 januari 2025 01:39
En wetenschappers zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Dat zijn juist de gene waar ik het over had toen ik sprak over "Wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe inzichten beginnen altijd met een minderheid van 1". Het is relatief bekend van Einstein, een van de meest briljante wetenschappers ooit, dat hij de hele discipline van inherente onzekerheid in kwantum mechanica zag als onzin, samengevat in zijn quote "God does not play dice". Als wetenschappers het met elkaar oneens zijn, waar moet een toeschouwer van uit gaan? De wetenschapper met meer gepubliceerd onderzoek? Meer prestige? Een aanstelling bij een overheidsinstelling? Wetenschappers zijn beter geïnformeerd dan de doorsnee burger, maar dan verleg je het probleem van "Welke groep mensen heeft de waarheid" naar "Welke groep wetenschappers heeft de waarheid" om te beslissen waar je van uit gaat bij fact checking.

Journalisten zijn, zeker in de VS, niet volledig objectief en onpartijdig. Ze krijgen ze nogal eens een naratief van hogerhand opgelegd. Ze willen ook nog wel eens liegen (zeer recent en zeer opvallen, de in scene gezette 'bevrijding' van een man die gevangen gehouden werd door het Assad regime, die een martelaar van het Assad regime bleek te zijn). Ik zou ze zeker niet zien als een betrouwbare bron van waarheid.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 8 januari 2025 08:23]

nst6ldr @wild_dog8 januari 2025 06:48
Wetenschappers hebben als primaire taak om elkaars werk te reproduceren en bekritiseren, dat is juist de reden dat wetenschap werkt. Je kan dat niet vergelijken met een platform dat:

- Algoritmes gebruikt om te bepalen wat je überhaubt te zien krijgt, dit in tegenstelling tot journals.
- Geen kwaliteitscontrole heeft voor wat betreft de wijze waarop informatie is verzameld, dit in tegenstelling tot beproefde onderzoeksmethodiek.
- Geen kwaliteitscontrole heeft voor wat betreft de overdracht van informatie, dit in tegenstelling tot papers.
- (in ieder geval voor Twitter) een directe financiële prikkel heeft om een bewering te doen, dit in tegenstelling tot vooraf vastgestelde grants en salarissen.
- Praktisch geen gevolgen kent voor deelnemers die hun status of bereik misbruiken, dit in tegenstelling tot rectificaties van journal redacties (en soms zelfs een zwarte lijst).

Dus ja, je verlegt het probleem van waarheidsvinding: het land bij de mensen die er voor zijn opgeleid en zich kunnen gedragen naar de code.

Community notes zijn per definitie ongeschikt voor het tegengaan van desinformatie zolang de eigenaren het misbruiken om commerciële redenen en de notes zelf komen vrijwel altijd te laat.
wild_dog @nst6ldr8 januari 2025 08:11
Ik probeer het wetenschappelijke proces en factfinding/community notes niet te vergelijken. @tw_gotcha argumenteerde dat een FB/Twitter voor fact checking af kan gaan op wetenschappers. En het wetenschappelijke proces zal, na onderzoek, reproductie, kritiek, retracties, etc. uiteindelijk op een consensus uitkomen.

Maar dat is een proces dat jaren kan duren. Voordat een dergelijk consensus bereikt is, heb je verschillende kampen aan wetenschappers, allemaal met gedegen opleiding, vakkennis en onderbouwde theorieën, die op controversiële vraagstukken lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan.

Hoe moet een buitenstaander, zonder vakkennis die dus bijna geen inhoudelijke afweging van de argumenten kan doen, kunnen bepalen welk van tegenstrijdige kampen wetenschappers de waarheid heeft? Want dat is wat een Twitter/FB namelijk moet doen als zijn uitgaan van wetenschappers voor fact checking op nieuwe en controversiële onderwerpen.

Dat bedoelde ik met het verleggen van het probleem. Niet dat het nu een probleem is voor wetenschappers die het niet zouden kunnen oplossen, maar dat een relatief ongeïnformeerde moderator voor een FB/Twitter in plaats van dat het waarheid moet bepalen tussen verschillende kampen social media gebruikers, nu waarheid moet bepalen tussen verschillende kampen wetenschappers op controversiële onderwerpen.

Die kan namelijk voor zijn fact check verwijzen naar het gepubliceerde onderzoek dat een punt bewijst, het eveneens gepubliceerde onderzoek dat een punt ontkracht, of naar een gepubliceerde refutatie die een van die onderzoeken torpedeert. Voor welke moet hij kiezen?

P.S.: Wat betreft jouw punt over;
Algoritmes gebruikt om te bepalen wat je überhaubt te zien krijgt, dit in tegenstelling tot journals
Als iemand wiens onderzoek gepubliceerd is, kan ik je vertellen dat het peer review proces om daadwerkelijk gepubliceerd te worden in een journal absoluut niet immuum is tegen onbehoorlijke vooroordelen of inmenging. Er bestaat zelfs een specifieke term voor: publication bias

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 8 januari 2025 08:18]

nst6ldr @wild_dog8 januari 2025 09:34
Ik snap de relevantie van al jouw punten niet: community notes zijn een lapmiddel die social media tracht te verheffen naar een middel voor waarheidsvinding terwijl het platform zelf per definitie niet aan die taak kan voldoen. Wat maken al die nuances over wetenschap dan nog uit? Daarvan gaan de dingen in mijn voorgaande post niet ineens ongeldig worden.
teacup @wild_dog9 januari 2025 07:27
Een buitenstaander zonder vakkennis moet dat per definitie niet zelf gaan beoordelen, als er een fallacy in de ontwikkeling van sociale media is dan is het wel de illusie dat alle informatie eerlijk ter eigen beoordeling wordt gedeeld.

De hele discussie hier dat over dat begrip "eerlijk" is veel af te dingen door de vele belangen die trekken aan wat een gebruiker als informatie te zien krijgt. Fact checking vormt hiervoor wel een borging maar gaat ook niet verder dan dat een onderzoek inderdaad legitiem was. Of resultaten van dat onderzoek in de internationale discussie stand houden is daarmee nog niet uitgesproken. Een sociale media gebruiker mist daar ook de context voor om precies dat goed te kunnen beoordelen.

Door dat gebrek van context moeten wij als individuen onszelf niet de opdracht geven om te beoordelen op welke informatie wij kunnen afgaan. Wij kunnen niet beoordelen of onze context om dat te kunnen volledig is.

De rol van controle van die context ligt bij de medische (en ethische) commissies die de mogelijkheden van medicatie en behandelmethodes moeten wegen tegen onze maatschappelijke belangen.

Op het oordeel van deze commissies moeten wij kunnen vertrouwen. Dat dit vertrouwen soms wordt geschaad doet er niets aan af dat we desondanks op hun oordeel afgaan. Dit omdat we van dit oordeel mogen verwachten dat door de inrichting van onze samenleving het het best strookt met ons eigen belang.

Medische kwesties zijn hierin maar een voorbeeld. Of onze defensie bijvoorbeeld op orde is, op dat oordeel verlaat ik mij graag op militaire deskundigen. Die van een onderzoekorgaan met de verantwoordelijkheid om dat goed en met verantwoording te doen.
dawg 7 januari 2025 17:14
De moderne oligarch is niet heel veel anders dan vroeger. Een grote zak geld weten te verwerven met dubieuze praktijken, alle mooie & politiek correcte woorden ten spijt.
PMvE @dawg7 januari 2025 17:24
Ik heb alleen het idee dat ze het wat meer openbaar spelen dan vroeger.
D-e-n @PMvE7 januari 2025 18:12
Ze spelen het openbaar omdat ze er mee weg komen. En vooral dat is iets om je zorgen over te maken. De VS stevent met een noodvaart af op een oligarchie waarbij grote multinationals en CEO's samenwerken met politici die meer en meer opschuiven richting fascistische ideeën. Ondertussen is een collega van Zuckerberg op promotietour met Europese neonazi's want ook Europa moet ingekapseld worden.

En dan nog buitelen velen hier zich over elkaar heen om van alles en nog wat te nuanceren, als kikkers in kokend water. Er valt echter helemaal niks te nuanceren. Autocraten nuanceren zelf namelijk helemaal niet. Ze denderen door als wij het toelaten.
enver63 @D-e-n7 januari 2025 20:57
Ik ben het helemaal met je eens, @D-e-n . Inderdaad denkt de oligarchie dat ze hiermee wegkomen. Interessant in dit verband is het boek https://www.bol.com/nl/p/as-gods-among-men/9300000144984774.

Edit: link naar enshittified platform aangepast.

[Reactie gewijzigd door enver63 op 7 januari 2025 20:58]

AibohphobiA BoB 7 januari 2025 18:29
Deze vond ik dan wel weer hilarisch.
https://nieuwspaal.nl/fac...ark-zuckerberg-overleden/
Icefellow @AibohphobiA BoB7 januari 2025 20:29
Wat ik ook hi la risch vond is dat een door je voorgestelde site minimaal 1067 cookies wil plaatsen bij het lezen van hun content. En ook geen optie geeft om alles te weigeren
AibohphobiA BoB @Icefellow7 januari 2025 20:31
Geen last van, ik heb wél Privacy Badger.
Borundil 7 januari 2025 17:08
Ik vind dit een gevaarlijke ontwikkeling. Dat een door community-gedreven enigszins betrouwbare informatie geleverd kan worden, bewijst Wikipedia. De insteek is daar echter al vanaf het begin geweest dat men elkaar controleert. Facebook (en andere sociale media van Meta) heeft deze cultuur niet.

Verder had denk ik prima beide manieren van factchecken, gekund. Maar dat zal ook wel niet mogen van Trump.
SniperEye @Borundil7 januari 2025 17:45
Dit vind ik een terecht punt. Door deze aangepaste vorm van factchecking creëer je wetenschap op basis van democratie, ofwel de meerderheid bepaalt. Het is vaak moeilijk voor een leek om informatie goed te wegen. Een influencers kan een prachtig overtuigend verhaal ophangen over een bepaald onderwerp wat tegelijkertijd complete nonsens kan zijn.

Een wetenschapper kan een nieuw paradigma opwerpen wat totaal tegen elke wetenschappelijke status quo ingaat en toch gelijk hebben.

Zelfs in de wetenschap kunnen 2 waarheden naast elkaar bestaan. Dit wordt de Simpsons paradox genoemd (Wikipedia: Simpsons paradox).

Daarnaast heb je natuurlijk actiegroepen en politici met een eigen agenda die zich totaal niet bezighouden met feiten en slechts een mening propageren, dat van hunzelf is.

Tot slot vind ik politiek en wetenschap helemaal geen onderwerpen voor social media. Er is weinig sociaals aan deze onderwerpen hoewel er studies sociale wetenschappen bestaan.
mutley69 7 januari 2025 22:33
Het wordt echt tijd dat de EU zijn tanden laat zien aan zowel Tiktok, X als Meta. Een verstrenging van de wetgeving waarbij heel der dns-domeinen geblokkeerd worden (met behulp van een firewall waarbij alles van die bedrijven onbereikbaar en onbruikbaar gemaakt wordt) - als men niet voldoet aan de moderatieverplichtingen. Het is welletjes geweest dat mr. Musk en mr. Zuckerberg doen waar zij zin in hebben. De wet moet de wet zijn en die moet worden gerespecteerd en nageleefd tot op de punt en de comma.
Retrospect @mutley698 januari 2025 07:44
Ik zou het erg spijtig vinden als X geblokkeerd wordt. Ik lees op X vaak het nieuws vanuit een andere invalshoek. Daarnaast is het Nederlandse medialandschap vrij monotoon en voornamelijk in bezit van een handjevol mensen. Wat mij betreft wordt DPG opgebroken in meerdere onafhankelijke delen en mogen verschillende kranten en sites niet meer in dezelfde handen zijn. Pas als de nieuwsvoorziening van de oude media daadwerkelijk veelkleurig is kunnen we eens kijken naar de nieuwe media.
wimdebok @Retrospect8 januari 2025 09:53
Kijk wat bij Dpg daar zie ik verschillende kranten met een eigen geluid.

De NPO is een voorbeeld van een veekleurige media, alle gezindten komen aan bod. Begrijp nooit die drang om dit af te breken en kapot te maken.
Retrospect @wimdebok8 januari 2025 09:59
Ik zie bij DPG voornamelijk links progressieve eenheidsworst. En toen er een schandaal was bij een van de DPG onderdelen zwegen ze allemaal.

Ook de NPO is op een uitzondering na dezelfde links progressieve eenheidsworst. Vooral op en rond prime time.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 8 januari 2025 10:00]

wimdebok @Retrospect8 januari 2025 10:24
Denk dat het is hoe je het ervaart, ben een kijker luisteraar van de npo daar hoor ik echt alle geluiden, van alle politieke kleuren. Dat je er aan moet wennen dat iedereen aan bod komt. Bevalt je dat niet dan zijn er altijd sites en media die precies vertellen wat jij wil. Ik denk dat het belanrijk voor het functioneren van een democratie is dat alle geluiden aan bod komen.

Het staat wel onder druk, je ziet het nu met de grote techbedrijven in amerika en in autocratische landen waar de vrije pers (en de rechtspraak) onder druk staan. Je ziet hier die reflex ook, de npo staat onder druk net als die ‘d66’ rechters. Een zorgelijke ontwikkeling, mondiaal.
Retrospect @wimdebok8 januari 2025 10:57
Als je graag hebt dat media je precies vertellen wat je wil en je zit in een links progressieve bubbel dan kan je uitstekend uit de voeten bij de NPO. Zeker op prime-time.

Het is idd hoe je het ervaart. En fijn dat de NPO onder druk staat. Te lang hebben ze zich ook niet aan de Mediawet gehouden. Wordt tijd dat ze daar eens op afgerekend worden. Het is immers betaald uit gemeenschapsgeld.
TRS-3 @Retrospect8 januari 2025 17:13
Ik snap dat Calimero-gevoel van rechts nooit zo wat betreft de NPO. Die is inmiddels zo rechts als wat. De Correspondent schreef er paar jaar geleden al een leuk stukje over: https://decorrespondent.n...ab-0c2d-1994-02d036b7160d
Retrospect @TRS-38 januari 2025 17:33
Ik ben niet rechts, ik ben conservatief. Heb meermaals SP gestemd. De Correspondent kan schrijven wat ze wil, ik hecht daar weinig waarde aan. Ongehoord Nederland is een marginale omroepje waar vrijwel niemand naar kijkt. Ze hebben twee keer per week een uitzending van 1 uur lang tussen 12:00 en 13:00. Het enige wat ze doet groeien is het water wat progressief links ze constant geeft. Had het geen aandacht gegeven en het was al lang afgestorven.
TRS-3 @Retrospect8 januari 2025 18:34
Je begon zelf over links progressief ;-) Maar als je verder kijkt dan de titel van het artikel zie je wat ik bedoel. Conservatieve (en vaak rechtse) persoonlijkheden en rechtse thema's bepalen sinds Fortuyn grotendeels de agenda.

De NPO zou pluriform moeten zijn, en geeft daarmee ook ruimte aan minderheden. Misschien dat je dat niet conservatief genoeg vindt?

Dat doen ze trouwens vergeleken bij andere publieke omroepen in Europa voor relatief weinig geld.
Uitgedrukt in euro’s kost de NPO elke Nederlander maandelijks 2,96 euro kost, terwijl dat gemiddeld in Europa 3,18 euro is. Vooral in landen als Duitsland (8,17 euro), Frankrijk (4,30 euro), het Verenigd Koninkrijk (6,38) en Zweden (6,83 euro) betaalt men veel. [Bron: NRC via Mediacourant]
Retrospect @TRS-38 januari 2025 18:42
Ik ben zelf een minderheid. Ik ben echter nog geen omroep die een Indo geluid laat horen tegengekomen. En wat andere landen wel en niet doen boeit me ook vrij weinig. De NPO mag wel eens gesaneerd worden. Te veel niets toevoegende baantjes in directies, schandalen, de kwaliteit is te laag en vele dingen kunnen gewoon naar de commerciële omroepen. En lineaire TV is sowieso een uitstervend iets. Kan dus gerust een zender af.

Leuk hoor ‘rechtse’ thema’s waar dan dezelfde links progressieve liberale BN’ers dan elkaar aanvullen en heftig jaknikken op elkaar. En o wee als er plots toch iemand buiten de kaders kleurt, die moet het bezuren. Ik kijk er al jaren niet meer naar. En ook politieke debatten, qua niveau is het lachwekkend, ook in verhouding met Franse en Duitse TV. Alles om het maar zo laagdrempelig te houden.
derhenno @Retrospect8 januari 2025 08:31
Dit dus! Ik kom vaker objectieve verslaggeving tegen op X dan bij de vooringenomen, vinger heffende, activistische traditionele media. Dat er ook veel misinformatie te vinden is, dat het er hard aan toe gaat, etc zie ik als uitvloeisel van een (bijna) absolute VvMU. Fijn? Allerminst! Maar daarvoor heeft men zijn eigen filter.
Pietertje 7 januari 2025 16:59
Laat ze eens stoppen met schaduw bannen. Als niemand een voor een Facebook of andere miljardair onwelgevallige tekst te lezen krijgt hoef je hem ook niet te censureren of te fact checken. Zo kan Facebook mooi weer spelen terwijl hun censuur feitelijk gewoon door gaat.

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