Factcheckingwebsite Snopes zet samenwerking met Facebook stop

Factcheckingwebsite Snopes zet de samenwerking met Facebook stop. Het stelt dat het niet de mankracht heeft om zowel voor zichzelf als voor Facebook te werken. Verder is het ontevreden over de transparantie bij Facebook en het feit dat andere uitgevers niet baten bij het werk.

Snopes maakt het einde van die onderhandelingen bekend in een blogpost en kopstuk Vinny Green geeft meer informatie tegenover Poynter. De gehele redactie van de factcheckers was het erover eens: het moest makkelijker worden voor Snopes om stukken op Facebook te controleren, het liefst in de vorm van een api. Daarnaast was het wenselijk dat Facebook meer inzicht zou geven in wat voor uitwerking de inzet van Snopes heeft op content op het netwerk. Tot slot zat het Snopes niet lekker dat hun werk alleen baat oplevert voor Facebook en niet echt voor Snopes en Snopes-lezers zelf, noch voor andere nieuwsuitgevers.

Snopes werkte sinds eind 2016 samen met Facebook om misinformatie en desinformatie op het sociale medium te bestrijden. De overeenkomst liep tot en met het jaar 2018 en Snopes heeft sinds het nieuwe jaar niet meer bijgedragen aan het werk, waar 34 andere instanties ook aan meewerken. Tot afgelopen vrijdag waren de twee partijen nog in onderhandelingen over de samenwerking, maar die is nu dus stopgezet.

Het bedrijf kreeg voor zijn werk in 2017 nog een vergoeding van 100.000 dollar. Voor Snopes, dat 16 werknemers heeft en geen fysiek hoofdkwartier, is dat niet weinig geld. Snopes benadrukt wel dat het te allen tijde openstaat voor nieuwe dialogen en onderhandelingen met Facebook.

Het Amerikaanse sociale medium stelt in een reactie tegenover Poynter dat het de inzet van Snopes waardeert en hun beslissing om zich terug te trekken respecteert. Facebook werkt met 34 organisaties samen en factcheckers werken in 16 talen. Het bedrijf wil dat dit jaar verder uitbreiden. In Nederland werkt NU.nl voor Facebook om Nederlandse misinformatie en desinformatie te bestrijden op het platform.