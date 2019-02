'Alphabet-dochter Verily werkt aan schoenen met weegschaal en valdetectie'

Verily, de life sciences-tak van Alphabet, werkt naar verluidt aan een prototype slimme schoen die van de drager het gewicht meet en doorheeft wanneer de gebruiker loopt en zelfs valt. Het bedrijf zou op zoek zijn naar investeerders.

Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium CNBC op basis van drie bronnen die bekend zijn met het project. Het medium stelt wel dat het onduidelijk is of dit project nog actief is, maar bijeenkomsten om het prototype te demonstreren zijn er in de afgelopen maanden wel geweest.

De schoenen zouden vooral op het gebied van gezondheid een toepassing kunnen hebben. Een plotselinge toename is lichaamsgewicht kan een teken zijn van hartproblemen, bijvoorbeeld. Valdetectie is een uitkomst voor ouderen die na zo'n val niet zouden kunnen opstaan. Dat is een toepassing die de nieuwste Apple Watch ook in huis heeft.

Verily werkte in het verleden aan een contactlens die het glucosepeil van de drager moest kunnen meten. Dit project werd echter stilgelegd en het zou dus maar zo kunnen dat dit ook het lot is van deze schoenen. Wel heeft het bedrijf een smartwatch voor klinisch onderzoek ontwikkeld. Daarnaast werkt het bedrijf aan nog meer projecten.